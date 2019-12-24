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Все про:Апелляционный суд (269) Шеремет (376) Кузьменко Юлия (32)

 Убийство Шеремета: Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек, суд разрешил ей сидеть рядом с адвокатом. ВИДЕО+ФОТО

Обвиняемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд разрешил покинуть "аквариум" и занять место рядом с защитником.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, и она села рядом с адвокатом Владом Добошом - на время объяснений по делу.

Видео Громадське

Убийство Шеремета: Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек, суд разрешил ей сидеть рядом с адвокатом 01
Убийство Шеремета: Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек, суд разрешил ей сидеть рядом с адвокатом 02

Также защитник Кузьменко сообщил, что взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек.

Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.

Смотрите также: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3167118
 
 
 Топ комментарии
 
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Нащадки НКВСтів: " ВоШдь сказал виноваты, значит виноваты!".
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кто ?

её идейные соратники по любви к тамженашим людям ?
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А что там по делу Надьки-минометчицы, баржу, которую та готовила под под миномет, уже нашли?
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кто ?

её идейные соратники по любви к тамженашим людям ?
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Слыш, "идейный", не ты ли тут обсирался с копипастами о "Свободу Наде Савченко!" в свое время, до тех пор пока не пришла разнарядка сделать ее агентом Крымля?
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Ты там с Бацькой разбирайся, а не лезешь в "чё там у хохлов?".
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а ты лучше подкацапнику лайкай...\вы одним миром мазаны...\
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Шо так примитивно, нивчом не винофата да?
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Герой Украины.Кстати президент лично награду вручал.
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Гитлера в детском саду тоже по головке гладили и конфеты давали за послушное поведение.

А Чикатило даже премии на работе получал за трудовые достижения.

А потом выяснилось ...

Но дебилы не понимают, что такое "потом выяснилось"

Вот ты же не понимаешь ?
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Как там ваше стадо говорит - звание героя не является смягчающим обстоятельством
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Ты задал вопрос, я ответил. Неблагодарный.
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"На поруки" - прелесть какая!
Тоже считают, что пора "вразумить ссыкливый Киев" - тем более свободно гуляет гексоген из мины Антоненко.
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Дело Шеремета. Червь Авакова. Разбираем экспертизу
https://youtube.com/watch?v=zklhG5NdUFM
Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 1770

Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 463
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Ты мне вечно разный бред и фейки подсовываешь - даже не пойду по ссылке. Это раз.
Перехват тел разговоров этой Кузьменко (ее рассуждения о "вразумлении Киева" и киднеппинге) должны стать основанием для оставлении под стражей. Это два.
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Ну мозг не воспринимает ничего кроме штампов, по этому всё остальное для тебя фейк.
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я тебе дам другую ... правильную ссылку, пойдешь по ней не промахнешься,
читай внимательно: ... идинах ... это Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 6186
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Чув дзвін, та не знаєш, де він. 😏 Гексоген, чи вірніше, всю "начинку" вилучили ще в зоні АТО в тому числі і безпосередній командир Антоненка. Про що і заяву зробив. Тому вже не істери.
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Командир раздербанил мину, что бы Антоненко как тинейджер себе сувенир в Киев привез?!
Действительно с дисциплиной в ВСУ завал - необходима тщательное расследование деятельности этой группы патриотов.
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ну ты и хворий на голову .... к доктору не пробовал?
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Нащадки НКВСтів: " ВоШдь сказал виноваты, значит виноваты!".
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не пишіть дурниць,через деякий час усіх звяльнять як і авакова
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Зеленський з поста міністра внутрішніх справ за фейкові справи якими він прикриває свою некомпетентність
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А Рябошапку залишать? Він також "в дєлє".
І преЗедент-юрист вже вляпався в цю історію особисто.
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Рябошапку залишить,Зеленський нікуди не ляпався
Зеленский не хочет "сериала" из дела Шеремета

до речі у нас впереше за всі роки залежності порядний прокурор.
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Порядний? Що свідчить про його порядність, те, що він призначив вести цю важливу справу довбура, який завалив атестацію?
Не без відома Рябошапки затриманих обвинувачюють в нацизмі.
Де докази цього?
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може він спеціально призначив довбура тому що справа безперспективна Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 668
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Порядний би прямо заявив, що справа, яку шиють, туфта і взагалі не в'язувався би в неї.
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справа розглядається під мікроскопом якщо вини не буде доведено їх відпустять
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Звичайно. Куди ж ці йолопи дінуться.
ЄСПЛ "прославить" і Авакова, і Рябошапку.
А Арсен Борисич, напевно, хоче ще не раз відвідати свою віллу в Іспаніі, а може й пожити там на старості років.
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як ви посміли визначного діяча епохи потужного гетьмана називати йолопом? Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 7853
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дык, сам зеленский и есть заказчик наезда на волонтеров..
иначе чего эта шмаркля прибежала на пресс-конференцию и, в нарушении законов Украины, началО орать "убийцы шеремета" - без решения суда(даже печерского)...
Заказчик решил попиарится на фоне полных зашкваров во всем... и снова зашкварился.
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Невиновна, отпустят. Виновна, посадят.Это не первый и не последний суд. Может и до Верховного дойдет дело.
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Можливо.

Арсен Аваков повідомив про розкриття вбивства колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузини.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"16 квітня близько першої години дня двоє злочинців розстріляли колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузину. Сьогодні вранці злочинці були затримані", - повідомив він і назвав імена затриманих.
"Двоє киян: Медведько Андрій Олександрович, 27.09.1989 р.н. Поліщук Денис Валерійович, 14.06.1990 р.н.", - написав Аваков.


За словами міністра, були отримані прямі докази про участь у цьому злочині групи осіб, в тому числі безпосередні виконавці вбивства.
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при сивочолому гетьманові їх 5 років маринували" ще й патріота (Музичка) безкарно вбив як так?
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Аваков зайняв посаду міністра за кілька місяців ДО обрання ПП президентом.
У нього не було монобільшості в Раді, як у Зе, тому зняти його він не міг.
Навіщо Зе та його фракція призначили Авакова міністром?
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Бо він брав участь у фальшуванні виборів.
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а ще у потужного не було (найголовнішого) політичної волі поміняти авакова хоча б через справу рюкзаків він і не намагався його зняти або публічно засудити хоча б Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 8708
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Три речення не такий вже й великий текст. Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 6173

"У нього не було монобільшості в Раді, як у Зе, тому зняти його він не міг."
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тобто призначити свого прем'єра він міг,голову Сбу теж генпрокурора теж НАВІТЬ міг передати цю справу нарозгляд СБУ враховуючи ії суспільну важливість
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Народний Фронт проголосував би за відставку свого одного з найвагоміших у владі міністра МВС?
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а що там був лише один народний фронт?
і коаліція була ситуаційною за договорняки вирішували всі питання і просто не ходили на роботу.
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Я пів року тут, на форумі, читала від палких прихильників Зе, що він ніколи не призначить Авакова міністром.

Коли виженуть? Термін?
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чому довго? в цей час відбувається боротьба між Зеленським та групами впливу коломойського труба та кулик-перші "ластівки" на яких бабломойша мав вплив і яких по суті вигнали далі буде ще гірше тому полетить арсен борисович далі вангую появи справ на бужанського-дубінського в раді тощо ну а вішенка на торті екстрадиція сивочолого ексвласника приватбанку в американську в'язницю.
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Ага і Петро особисто на брифінгу з генпрокурором присутній був
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Музичка він убив майже за півроку до інауґурації Порошенка. Для Ґіркіна із Стрєлковим у нього чомусь автобусів з ОМОНом не знайшлося.
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Тоже хорошо. Чем больше судов, тем лучше(для правды).
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Тьфу блть, та сидеть будет эта ска пожизнено...вас там в свинарнике зеленой ху@ней сегодня кормят, и от способа харчевания порохоботов уже ничего не зависит, адьёс!
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ПРАВИЛА ФОРУМУ

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ).

Источник: https://censor.net.ua/f2000002
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зачётная истерика у зебилов от бессильной злобе на фоне зашквара с "успехами" моники лоха во ВСЕМ))
Даже до самых упоротых зебилов дошел их идиотизм... но
Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 7639
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Суд бродячих зенітчиків вже постановив?
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хочу что бы тебя лично так упаковали, а я порассуждаю ...
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А я желаю вам всегда быть законопослушным гражданином. Тогда и мне и вам ничего не грозит.
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Порохошестерки уже освободили одну "героиню-патриотку" которая с подельником возила оружие грузовиками в Киев для организации бойни, сейчас вторая пошла, именно та, которая призывала расстрелять Киев из градов. Потом "патриоты" репу чешут когда их в Европе мордой возят по внутренним конфликтам которые создаются искусственно и не расследуются.
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Ти мінометну баржу зі спільниками вже знайшов?
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сидеть возле адвоката, не то же самое что в камере возле параши
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Знаєте за що їх РЕАЛЬНО причинили?
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занадто ненавиділи "порохоботів"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть?
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Тему масонського заговору жидів не розкрито. Старайся краще!
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З зе-бандою при владі, це вже не здається божевіллям...
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Момент истины, однако.
Зелёному режиму больше некуда светиться - они по полной показали что они лютые враги независимой Украины.
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а до цього були "друзі"? Я якось між ними різниці не побачив. Ті самі суди, прокурори та поліція. Що за Януковича, що за Порошенко, що за Зеленського все однакове.
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Всё немог понять чем порохоботы здесь занимаются, и тока сейчас дошло....коллективной мастурбацией, извращенцы вонючие пишут "возбуждающую" хню, читают, лайкают, самоудовлетворяются и делают это публично, ну почти как в парке перед бабушками!
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зебил, забавно ты время на цензоре проводишь.. только зачем описываешь КАК...?)) припекли "успехи" моники шмаркли, да? Убивство Шеремета: Кузьменко готові взяти на поруки 37 осіб, суд дозволив їй сидіти поряд з адвокатом - Цензор.НЕТ 9043
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Вже й дозволили вийти з клітки і сидіти рядом з адвокатом. Чудово! Гнучкість суддів вражає. Почули віяння політичного вітру. За результато вчорашніх місцевих виборів у клоунів провал, набрали 24%, а було ж 73%. 418 депутатських мандатів із 1734 - це 24,1%, 23 голів ОТГ із 76 - це трохи більше 30%.
"Многие источники в разных регионах утверждают, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели не спешат или даже всячески избегают записываться в ряды "слуг народа". Они опасаются, что такая строка в биографии вскоре окажется компрометирующим обстоятельством".
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До боли все так знакомо, где то лет 30 - это было.
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А чому власна там були присутні ВВшники. Наскільки я пам'ятаю у нас для суду існує своя служба.
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Откройте глаза, доказательств достаточно в том, что, к сожалению, эти люди стали киллерами. Достаточно ли для суда, это должны решать судьи , прокуроры должны подготовить доказательную базу , но вот для суда присяжных улик достаточно. Даже если они непрямые, то их слишком много.
Вы за отмену правосудия для тех , кто раньше имел заслуги перед Украиной ?
Тогда нам 6икогла не жить в правовом государстве
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зебилка.. доказательства - в студию!)) хоть ОДНО.. реальное))
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забавно, но ватники рашки (87%) - мышебратья зебилов(73%) так же обижаются когда их ватниками называют... родственное, да?))
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Реальные доказательства только в пьяных разборках. Вот труп с ножом в сердце, вот убийца держащийся за нож. В деле Скрипалей тоже нет видео, где убийцы мажут потерпевших ядом.
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..британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎

Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
https://voi.com.ua/news/1302128
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в Україні не створено правової держави вже майже за 30 років незалежності. і ми вже ніколи не побачимо правової держави. В цій країні це точно.
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От що кажуть британські експерти:"Коли криміналістичний аналіз ходи використовується як допоміжний засіб для позитивної ідентифікації підозрюваного, необхідно враховувати наступні питання:• Немає жодних доказів, що підтверджують твердження про те, що хода є унікальною в межах поточних або передбачуваних у майбутньому обмежень оцінок, які використовуються в криміналістичному аналізі ходи.
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
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«Это был не единичный случай»: Порошенко обвиняют в убийстве Шеремета

Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть частью спецоперации экс-президента Петра Порошенко по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале.
По словам экс-нардепа, это был "не единичный случай".
"Таких спецопераций, когда Порошенко руками СБУ, НАБУ или того же Саакашвили (экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили) стремился отстранить от должности Авакова в период с 2015 по 2019 год, было до десяти", - заявил он.
Экс-нардеп отметил, что это желание у бывшего гаранта "ставало маниакальным".
По словам Мосийчука, Порошенко такие спецоперации проводил и в отношении других своих политических оппонентов, "устраняя их с должностей или дискредитируя политически".
"Двигало им… желание иметь абсолютную власть и за счет этого делать бизнес, то есть обогащаться", - заявил он, утверждая, что иногда операции стоили людям жизни.
По его словам, он также несколько раз становился объектом таких спецопераций.Источник: https://elise.com.ua/2019/12/24/eto-byl-ne-edinichnyj-sluchaj-poroshenko-obvinyayut-v-ubijstve-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
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