 Убийство Шеремета: Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек, суд разрешил ей сидеть рядом с адвокатом. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, и она села рядом с адвокатом Владом Добошом - на время объяснений по делу.
Видео Громадське
Также защитник Кузьменко сообщил, что взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек.
Следить за рассмотрением апелляции на арест Юлии Кузьменко можно здесь.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
её идейные соратники по любви к тамженашим людям ?
А Чикатило даже премии на работе получал за трудовые достижения.
А потом выяснилось ...
Но дебилы не понимают, что такое "потом выяснилось"
Вот ты же не понимаешь ?
Тоже считают, что пора "вразумить ссыкливый Киев" - тем более свободно гуляет гексоген из мины Антоненко.
https://youtube.com/watch?v=zklhG5NdUFM
Перехват тел разговоров этой Кузьменко (ее рассуждения о "вразумлении Киева" и киднеппинге) должны стать основанием для оставлении под стражей. Это два.
читай внимательно: ... идинах ... это
Действительно с дисциплиной в ВСУ завал - необходима тщательное расследование деятельности этой группы патриотов.
Нащадки НКВСтів: " ВоШдь сказал виноваты, значит виноваты!".
І преЗедент-юрист вже вляпався в цю історію особисто.
Зеленский не хочет "сериала" из дела Шеремета
до речі у нас впереше за всі роки залежності порядний прокурор.
Не без відома Рябошапки затриманих обвинувачюють в нацизмі.
Де докази цього?
ЄСПЛ "прославить" і Авакова, і Рябошапку.
А Арсен Борисич, напевно, хоче ще не раз відвідати свою віллу в Іспаніі, а може й пожити там на старості років.
иначе чего эта шмаркля прибежала на пресс-конференцию и, в нарушении законов Украины, началО орать "убийцы шеремета" - без решения суда(даже печерского)...
Заказчик решил попиарится на фоне полных зашкваров во всем... и снова зашкварился.
Арсен Аваков повідомив про розкриття вбивства колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузини.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"16 квітня близько першої години дня двоє злочинців розстріляли колишнього шеф-редактора газети "Сегодня" Олеся Бузину. Сьогодні вранці злочинці були затримані", - повідомив він і назвав імена затриманих.
"Двоє киян: Медведько Андрій Олександрович, 27.09.1989 р.н. Поліщук Денис Валерійович, 14.06.1990 р.н.", - написав Аваков.
За словами міністра, були отримані прямі докази про участь у цьому злочині групи осіб, в тому числі безпосередні виконавці вбивства.
У нього не було монобільшості в Раді, як у Зе, тому зняти його він не міг.
Навіщо Зе та його фракція призначили Авакова міністром?
"У нього не було монобільшості в Раді, як у Зе, тому зняти його він не міг."
і коаліція була ситуаційною за договорняки вирішували всі питання і просто не ходили на роботу.
Председательствующий судья по делу об убийстве Бузины взял самоотвод, рассмотрение начнут заново
Коли виженуть? Термін?
4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ).
Источник: https://censor.net.ua/f2000002
Даже до самых упоротых зебилов дошел их идиотизм... но
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занадто ненавиділи "порохоботів"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть?
Зелёному режиму больше некуда светиться - они по полной показали что они лютые враги независимой Украины.
"Многие источники в разных регионах утверждают, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели не спешат или даже всячески избегают записываться в ряды "слуг народа". Они опасаются, что такая строка в биографии вскоре окажется компрометирующим обстоятельством".
Вы за отмену правосудия для тех , кто раньше имел заслуги перед Украиной ?
Тогда нам 6икогла не жить в правовом государстве
Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
https://voi.com.ua/news/1302128
• В даний час немає надійної бази даних, яка б дозволяла оцінювати частоту або нормальних, або ненормальних характеристик ходи.
• Немає опублікованих та перевірених рівнів помилок, пов'язаних із поточною методологією.
• Не опубліковані дослідження методом чорні скриньки надійності та повторюваності аналізів.
• Не існує стандартизованої методології аналізу, порівняння та зголошення характеристик ходи.Виключення якогось підозрюваного на підставі того, що його хода відрізняється від поведінки особи, записаної на відео має бути менш вимогливим, ніж позитивна ідентифікація. Однак є ще менше доказів на підтримку використання відео в цьому контексті. Є декілька факторів, що які можуть змусити людей ходити по-різному в різних випадках і їх слід враховувати до того, як підозрюваний може бути розумно виключений, і подібні дослідження рідкісні." Кінець цитатиCritical review of the use and scientific basis of forensic gait analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201773/
Nina M. van Mastrigt, Kevin Celie, Arjan L. Mieremet, Arnout C. C. Ruifrok and Zeno GeradtsaAbboud R, Baker R, Stebbins J. Forensic gait snalysis: a primer for courts. London: Elsevier Ltd; 2017. https://scholar.google.com/scholar_lookup…&(1) Усі ці експерти, включаючи Бірча, є активними дослідниками криміналістичного аналіза ходи, а не його супротивниками.(2) Існують різко негативні критичні зауваження в канадських джерелах, які в першій статті згадуються.Источник: https://censor.net.ua/b3166767
Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета могло быть частью спецоперации экс-президента Петра Порошенко по устранению с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом Мосийчук написал в своем Telegram-канале.
По словам экс-нардепа, это был "не единичный случай".
"Таких спецопераций, когда Порошенко руками СБУ, НАБУ или того же Саакашвили (экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили) стремился отстранить от должности Авакова в период с 2015 по 2019 год, было до десяти", - заявил он.
Экс-нардеп отметил, что это желание у бывшего гаранта "ставало маниакальным".
По словам Мосийчука, Порошенко такие спецоперации проводил и в отношении других своих политических оппонентов, "устраняя их с должностей или дискредитируя политически".
"Двигало им… желание иметь абсолютную власть и за счет этого делать бизнес, то есть обогащаться", - заявил он, утверждая, что иногда операции стоили людям жизни.
По его словам, он также несколько раз становился объектом таких спецопераций.Источник: https://elise.com.ua/2019/12/24/eto-byl-ne-edinichnyj-sluchaj-poroshenko-obvinyayut-v-ubijstve-sheremeta/ © ELISE JOURNAL