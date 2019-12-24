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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Во вторник утром в Харькове начальник уголовного розыска Немышлянского райотдела полиции получил тяжелое ножевое ранение при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Происшествие произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова. Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии "102". На место срочно отправилось руководство Немышлянская отдела полиции и следственно-оперативная группа. В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее", - рассказали в полиции.

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Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция 01

"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил правонарушителю закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на него, но тот успел ударить его ножом", - добавили в ведомстве

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализированы в больницу, сейчас его оперируют медики. Глава областного главка посетил раненого полицейского, проконтролировал, чтобы он был обеспечен всеми необходимыми лекарствами для скорейшего выздоровления.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция 02

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3167117
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо и раздумывать .Пожизненное.Захват заложницы,нападение на полицианта.Нельзя церемониться с явным и умышленным посягательством на жизнь человека.Нужен более широкий диапазон наказаний с суммированием сроков. должны быть сроки и 20,25 лет.пожизненное.Нужно ужесточение за рецидив,а при третьей судимости дававть пожизнное,заже за сворованную колбасу или смартфон.Строить тюрьмы.А то они стали пустовать.Пусть лучше они не пустуют и мы их будем кормить,чем они нас будут грабить и убивать.
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Ну прям пипец... Как посягательтво на жизнь полицейского - так пожизненно, а как убивают наших воинов на войне, так сепаратюгам - амнистия, ну или условно... Охринеть!
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Петики, какой-то странный мент, правда?
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І цей мєнт дивний, як і його підлеглі. Він що один начальник на все місто? У них нема табельної зброї? Вони не вивчають тактики затримання озброєного злочинця? Я не кажу що обов'язково вбивати, можна стріляти і не в голову.
Нє, молодець, казати немає чого, але трохи святкових звіздюлєй від Санти і йому і підлеглим не завадить.
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Cтарий Кінь А я вважаю, що поліцейського потрібно нагородити.
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Коли поносять всю поліцію, завжди згадується епізод, здається, в Маріуполі, де опер за мить вихопив у мудака гранату без чеки, причому так, щоб вона не вибухнула.
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Не надо и раздумывать .Пожизненное.Захват заложницы,нападение на полицианта.Нельзя церемониться с явным и умышленным посягательством на жизнь человека.Нужен более широкий диапазон наказаний с суммированием сроков. должны быть сроки и 20,25 лет.пожизненное.Нужно ужесточение за рецидив,а при третьей судимости дававть пожизнное,заже за сворованную колбасу или смартфон.Строить тюрьмы.А то они стали пустовать.Пусть лучше они не пустуют и мы их будем кормить,чем они нас будут грабить и убивать.
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Пистолет,я так понял полиции не выдают, а если выдают, то какого черта он не применил? Советую посмотреть старый фильм "Новые центурионы" там как раз и разъясняется, когда должен применять оружие полицейские.
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Пістолет то може й видали, але коли вони останній раз з нього стреляли? До того ж, як я розумію не хотіли потім писати купу паперів та йти на суд, який мав виправдати застосування зброї... Розрахунок був на розторопність та силу.
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Ну прям пипец... Как посягательтво на жизнь полицейского - так пожизненно, а как убивают наших воинов на войне, так сепаратюгам - амнистия, ну или условно... Охринеть!
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Це типово для феодальних держав. Поліція взагалі відповідає тільки за безпеку високопосадовців і самої себе. В решті випадків вони забов'язані тільки провести розслідування.
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До речі, там Аваков хвалився що закупив турецькі Хеклери, якраз гарне знаряддя для таких випадків, якщо слабеньку оптику поставити. Чи їх віддали його охороні?
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Поліцейський, який врятував жінку і отримав поранення, при затриманні злочинця, заслуговує на нагороду. А всім, хто тут патякає про те, як треба було, скажу - затримайте хоть одного беззбройного злочинця а потім розкажете, як воно.
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Да ,у мусора в голове ума,как у рыбки ,ну а про навыки бойца я вообще промолчу ... Начальника карного розшуку райвідділу Харкова поранено під час спроби роззброїти чоловіка, який захопив заручницю, - поліція - Цензор.НЕТ 7312
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