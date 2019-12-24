 Начальник уголовного розыска райотдела Харькова ранен при попытке разоружить мужчину, захватившего заложницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Происшествие произошло сегодня, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова. Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии "102". На место срочно отправилось руководство Немышлянская отдела полиции и следственно-оперативная группа. В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее", - рассказали в полиции.

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"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил правонарушителю закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на него, но тот успел ударить его ножом", - добавили в ведомстве

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализированы в больницу, сейчас его оперируют медики. Глава областного главка посетил раненого полицейского, проконтролировал, чтобы он был обеспечен всеми необходимыми лекарствами для скорейшего выздоровления.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.