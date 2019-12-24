 "Некоторые люди не должны были родиться никогда": в Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным. ФОТО

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди не должны были родиться никогда". В главной роли — персонаж похожий на президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
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Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика — ранее запертыми в резиновое изделие оказывались персонажи похожие на Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Источник: https://censor.net.ua/p3167107
Хоть бразильцям вистачило муда.
обератель емель узких)))))
- экскюзьми, колд ю плиз тел ми..
- Москаль?
- Да..
- Я з москалями не балакаю..
Расєянє нарешті досягли бажаного!
Мої вітання
В Росію поставки будуть заборонені.
(видать с х.ла лепил...))))))