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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:корабль (1309) НАТО (6612) Одесса (5855) США (15951) Черное море (590)

 Ракетный эсминец США "Росс" зашел в Одессу. ФОТО

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт сегодня утром.

Около 9 часов на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в 10 он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американский ракетный эсминец "Росс" вошел в Черное море

Ракетный эсминец США Росс зашел в Одессу 01

Начиная с 2014 года, эсминец "Росс" — частый гость нашего региона. В 2016 году он вместе американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и несколько дней провел в нашем городе.

Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

Эсминец относится к ранней версии кораблей типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. "Росс" назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

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Длина корабля 154 метра, ширина 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж 337 человек. Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

Источник: https://censor.net.ua/p3167093
 
   
 Топ комментарии
 
Вот интересно. Вчера многие высказались с осуждением запуска жд движения по крымскому мосту. А человек, занимающий пост презитента Украины что, вместе со всей опой готовится к новогодним копроративам, ему POHUI?
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Якщо сфоткаєтесь на його фоні, то не підписуйте фото "Росс і я" xD
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Пока получают нужные методички от ОХ (оХвиса *****)
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Милости просим! Цивилизованным гостям всегда рады
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сейлоры опять подали рапорта. все поголовно! из Констанцы придется Арлика тянуть на шнурке! Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 8138
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Після заходу човна у Чорне море десь зникла Скабеєва.
Савпадєніє?
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Якщо сфоткаєтесь на його фоні, то не підписуйте фото "Росс і я" xD
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Вот интересно. Вчера многие высказались с осуждением запуска жд движения по крымскому мосту. А человек, занимающий пост презитента Украины что, вместе со всей опой готовится к новогодним копроративам, ему *****?
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Многие, это кто? Цензоровский планктон, вроде тебя? У президента есть МИД он и высказался, но в методичке же про это не написано, правда?
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У президента есть МИД, а в України МЗС є?
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Ракети і дійсно хороші, коли падають на кацапів.
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Казалось бы зашел в Одессу...а зашкварчало в штанах на расии!)))))
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Зашкварчало тока у вышиваты.
НАТО прямым итекстом объявили что не рассматривают Рашу врагом, а вышивата кажлдый раз штаны от радости обсыкивает когда корабль НАТО в Черное море заходит.
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А Рашка прямим текстом називає НАТО ворогом.
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К Рашке вопросов нет.
Есть вопросы к вышиватником которые уверены что НАТО вот-вот впишется против Рашки.
Хотя ни НАТО не собирается, ни Рашка то НАТО не боится, так, для биомассы дуют в уши типа НАТО - враг, а на самом деле клали с пробором.
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Если параша НАТО не боится, почему они делают все, чтобы не допустить расширения НАТО на восток? Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 844 Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 844 Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 844
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вы боитесь дождя ? почему тогда пользуетесь зонтом ?
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Зашел бы в Мариуполь... с " а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".. Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 5011 Капапы бы мост взорвали....
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Добро пожаловать в Украину, братья американцы.
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Хороший такий, затишний кораблік. Чого він москалям не подобається, дивно....
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а раньше в Одессу возвращались свои грузовые суда ЧМП, был огромный пассажирский флот, валюты приносил немеряно, а теперь американские эсминцы...ну хоть так, все ж какая-никакая прибыль, бункеровка, причальная стенка, лоцманская проводка...Вот бы однажды таких штук 5 зашло, флаг поменяли бы, команду свою, америкосов- самолетами домой...и прощай Конвенция Монтрё...уже б Сагайдачному не скучно было...
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наконец то хоть какая то радость на фоне плохой погоды - флот украины пополнился новым кораблем, и вместе с мощныим катерами типа гюрза он заставит мацкалей задумаца
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Та вы не только задумались. Вы там у себя запоребриком уже обосрались. Бо Трампушка дал старт СОИ-2. А это покруче чем недофлот раски-*********. Да, кстати о "звездных войнах", там у вас наЭбнулся литачек типа 5 поколения, в курсе? Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу - Цензор.НЕТ 1390
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Чим вам погода не подобається. Люди на паливі економлять, менш природу засерають.
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так ось чому на расеї літак впав, пердун рванув..
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