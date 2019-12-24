 Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Так, в пункте пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген". В нем, как пассажир ехал гражданин России 1965 года рождения. При осмотре чемоданов иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и Георгиевский крест", - сказано в сообщении.

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Фото: пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Как отметили в Госпогранслужбе, обнаруженные предметы были изъяты. Имеют ли предметы культурную или историческую ценность установит експетриза.