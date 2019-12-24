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 Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни предотвратили незаконное перемещение через границу старинных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Так, в пункте пропуска "Гоптовка", на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген". В нем, как пассажир ехал гражданин России 1965 года рождения. При осмотре чемоданов иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и Георгиевский крест", - сказано в сообщении.

Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба 01

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Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба 02

Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Как отметили в Госпогранслужбе, обнаруженные предметы были изъяты. Имеют ли предметы культурную или историческую ценность установит експетриза.

Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/p3167079
 
 
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Tut on mog vesti sebe,a ne na prodazu,u nas by takogo otpustili i izvenilis ecio.Monety desiovyje vse raznyje
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🤣Таможенник ещё номер протокола не получил из конторы, а погранцы уже рапортуют везде, находят таможенники, лавры погранцам.
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георгиевский крест - это пипец..... святыню отжали! удавится ***** в СИЗО......
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за вывоз георгиевских крестов и ленточек из Украины погранцы еще и премиальные должны выписывать,,,"деды воевали" ...
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