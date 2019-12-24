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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1802) таможня (1559) сканер (5) Нефьодов (155)

 Сканер на ПП "Краковец-Корчева" в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На украинско-польском пункте пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области заработал сканер для грузового транспорта и контейнеров. Теперь всего за 15 минут можно узнать содержание и состав прицепа, или же найти все тайники автомобиля. Ранее такой процесс занимал несколько часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, отныне сканирование товаров происходит без непосредственного осмотра должностными лицами таможни, время на проверку груза ускоряется в 10 раз, значительно уменьшается риск влияния на результаты таможенного досмотра лиц, заинтересованных получить коррупционную выгоду.

"Это стационарные сканирующие системы, таких в целом есть семь. Они, согласно плану, будут введены в работу до конца этого года. Это очень мощный инструмент безопасности, который поможет нам в борьбе с контрабандой", - подчеркнул глава Гостаможни Максим Нефьодов.

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По его словам, в Гостаможне планируют реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения.

Сканер на ПП Краковец-Корчева в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции 01
Сканер на ПП Краковец-Корчева в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции 02
Сканер на ПП Краковец-Корчева в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167078
 
 
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сканери це добре якщо митники хочуть знайти контрабанду але проти схем які кришують самі митники сканери не допоможуть.
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Сканери це добре, коли про них пишуть люди яким всерівно на що квакати...
А на практиці не все так однозначно...
Наприклад товар одяг по документах китай, по факту бренд... За допомогою сканера визначите?)
Наприклад товар деревне вугілля, по факту бурштин за допомогою сканера визначите?
На приклад товар картонні гільзи по факту сигарети за допомогою сканера визначите?)
А про товари широкого народного вжитку чи поштові відправлення які на картинці сканера покажуть суцільну масу чорт зна чого... Де розпаковуючи коропку з лулом рушниці згідно показань сканера можна натрапити на держак до швабри...

Вам по телевізору, ще довго розповідати будуть про покращення... І проблема в тому, що це буде продовжуватись до тих пір, доки є вуха... А значить вічно.
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Одну фуру загонят на сканер...другую...ту с которой отстегнули нет...
И кто смотрит на экран? Тот кому в карман положили? Толку от этого сканера будет ноль...если не сделать прохождение сканера обязательным для всех...и хранение результав сканировпния на удаленном сервере...
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ЛОЛ. А вместо коррупционера мытныка который зырит на экран, нужно поставить другой сканер. Рекурсия получается однако
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Я думаю справа в іншому. Там часом кількість машин у 10 разів не впала, після запровадження сканеру?
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ускорение корупции в 10 раз..сканер нашел- плати
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Зраду тут сложно найти, но эти стараются как обычно.
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