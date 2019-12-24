 Сканер на ПП "Краковец-Корчева" в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, отныне сканирование товаров происходит без непосредственного осмотра должностными лицами таможни, время на проверку груза ускоряется в 10 раз, значительно уменьшается риск влияния на результаты таможенного досмотра лиц, заинтересованных получить коррупционную выгоду.

"Это стационарные сканирующие системы, таких в целом есть семь. Они, согласно плану, будут введены в работу до конца этого года. Это очень мощный инструмент безопасности, который поможет нам в борьбе с контрабандой", - подчеркнул глава Гостаможни Максим Нефьодов.

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По его словам, в Гостаможне планируют реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения.





