 Сканер на ПП "Краковец-Корчева" в 10 раз ускоряет проверку груза и снижает риск коррупции, - Гостаможня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, отныне сканирование товаров происходит без непосредственного осмотра должностными лицами таможни, время на проверку груза ускоряется в 10 раз, значительно уменьшается риск влияния на результаты таможенного досмотра лиц, заинтересованных получить коррупционную выгоду.
"Это стационарные сканирующие системы, таких в целом есть семь. Они, согласно плану, будут введены в работу до конца этого года. Это очень мощный инструмент безопасности, который поможет нам в борьбе с контрабандой", - подчеркнул глава Гостаможни Максим Нефьодов.
По его словам, в Гостаможне планируют реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения.
А на практиці не все так однозначно...
Наприклад товар одяг по документах китай, по факту бренд... За допомогою сканера визначите?)
Наприклад товар деревне вугілля, по факту бурштин за допомогою сканера визначите?
На приклад товар картонні гільзи по факту сигарети за допомогою сканера визначите?)
А про товари широкого народного вжитку чи поштові відправлення які на картинці сканера покажуть суцільну масу чорт зна чого... Де розпаковуючи коропку з лулом рушниці згідно показань сканера можна натрапити на держак до швабри...
Вам по телевізору, ще довго розповідати будуть про покращення... І проблема в тому, що це буде продовжуватись до тих пір, доки є вуха... А значить вічно.
И кто смотрит на экран? Тот кому в карман положили? Толку от этого сканера будет ноль...если не сделать прохождение сканера обязательным для всех...и хранение результав сканировпния на удаленном сервере...
Кабіна водія, опромінення... Чи ви думаєте, що це все 'чудо' сканує очима, а не бета променями?)
А харчові продукти? Ви будете купувати фрукти, овочі, м'ясо знаючи, що вони вже з рентгена?)
Чи як?)
Це не зрада і не перемога... це просто нічого.. порожнеча, яку видають як перемогу...
В засраній Польщі сканери на декілька поколінь кращі... А сигарети як їхали, так і їдуть...
Тому з усією відповідальністью можу заявити, це черговий шлак.
З одним но... За втрату митного забезпечення відповідальності нуль...
Тому відповідність вантажу, документам не контролюється ніде...
А весь товар, що перейшов кордон може дивним чином трансформуватись до внутрішньої митниці, при чому, без видимих порушень.
Плюсом можливо буде що сканери закупили не на всі митниці, тобто хочешь швидко по білому їдеш через Краковець, хочеш по схемі їдеш через іншу.
Але якщо Києв буде збирати дань, то дані сканера будуть пропадати і навіть на центральному сервері митниці, як це відбувається з данними оцінки при імпорті.