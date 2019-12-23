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 Пражский центр исследований отобразил Крым частью России. КАРТА

Центр исследований геополитики и политической географии Карлова университета в Праге обнародовал карту с данными о потреблении алкоголя в разных странах.

Согласно их данным, в Крыму пьют столько же, сколько в Российской Федерации - 11,7 литров, а в Украине - 8,6, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу центра.

При этом исследователи ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как только звучит слово Крым, россияне поднимаются и уходят", - Резников пояснил, почему нормандская четверка не обсуждала оккупацию Крыма

Пражский центр исследований отобразил Крым частью России 01

Источник: https://censor.net.ua/p3167049
 
 
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значить вони кацапи по бояришнику Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 8552
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нужно не возмущаться, а просто взять и чешские Судеты отобразить, как часть Германии Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 84 а когда послышатся возмущенные повизгивания и похрюкивания, ткнуть их мордякой в данные ихнего же Карлова университета на счет нашего Крыма ...
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значить вони кацапи по бояришнику Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 8552
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Бубочці ніколи. Його після корпоративу разом з Сівохою відкапують.
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Чи не поспішаєте ви? Бубочка що на територіальні зазіхання пуйла жодного словечка не сказав, ховається
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тут не учитан самогон, боярошник и стекломой.
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Звичайно, туди ж завезли орків от вони і п'ють, як у себе в мордорі.
А кримські татари ж не вживають алкоголь, чи я помиляюсь?
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нужно не возмущаться, а просто взять и чешские Судеты отобразить, как часть Германии Пражский центр исследований отобразил Крым частью России - Цензор.НЕТ 84 а когда послышатся возмущенные повизгивания и похрюкивания, ткнуть их мордякой в данные ихнего же Карлова университета на счет нашего Крыма ...
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Анахрень ты Белинская Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 8271 , вали к твоему ху@лу за "паребрик", тут ты никому не нужное недоразумение ... Твоя псевдострана-Рашка уже выступала на Олимпиаде, как никому не ведома зверушка даже без флага и гимна Празький центр досліджень зобразив Крим частиною Росії - Цензор.НЕТ 4631, прям настоящая Рашка фейл-стейт 404
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Это где в Чехии то не знают? Ну съезди в Прагу, прям на автовокзал- там можно украинский выучить прям "не отходя от кассы"...
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Горького Лука бомбануло нє па дєццкі.
https://gorky-look.livejournal.com/
«Де культура, або Трембіта чи автомат.
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контрабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
............
Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встромляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян.
Ви вотували за московського резидента, і тераз питаєте де українська культура?
Дєдє, в ##### на гвоздє.
Вам не треба культури. Вам треба кацапського канчука. То і є ваша культура, йо##ні щури.»
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Ну и нам нужно в свою очередь отобразить Чехию как часть Германии и Польши.
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без статистики по потреблению каннабиса картина не полная, так как явно видно что российская власть избрана под действием алкоголя, а украинская под действием каннабиноидов
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