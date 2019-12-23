 Пражский центр исследований отобразил Крым частью России. КАРТА

Согласно их данным, в Крыму пьют столько же, сколько в Российской Федерации - 11,7 литров, а в Украине - 8,6, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу центра.

При этом исследователи ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения.

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