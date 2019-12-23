 Пражский центр исследований отобразил Крым частью России. КАРТА

Согласно их данным, в Крыму пьют столько же, сколько в Российской Федерации - 11,7 литров, а в Украине - 8,6, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу центра.
При этом исследователи ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДОСІ НЕ ВІДРЕАГУВАВ НА ВІДКРИТТЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ РФ З ОКУПОВАНИМ КРИМОМ
А кримські татари ж не вживають алкоголь, чи я помиляюсь?
https://gorky-look.livejournal.com/
«Де культура, або Трембіта чи автомат.
Ми, кацапапороті, згинули в полі в броні та із зброєю в бою за Україну, коли ви щурували бурштин, техніуквали контрабасом, сидіти в кататаріях з філіжанками, та вимагали бісплатно книжок, яких ви не читаєте, а "скачіваітє".
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Нехай тоді ваші батярі повисмикуюсть із свох капелюхів курячі пірря та встромляють його собі в сраку. Бо кулеметниками були жид, ірландець та грек, Довбушів я там не бачив за два року жодного. Волиняк був - то правда. Один. На двіста дніпрян.
Ви вотували за московського резидента, і тераз питаєте де українська культура?
Дєдє, в ##### на гвоздє.
Вам не треба культури. Вам треба кацапського канчука. То і є ваша культура, йо##ні щури.»