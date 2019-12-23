 Житель Днепропетровщины за полгода похитил более миллиона гривен с банковских карт украинцев, - киберполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Украины, злоумышленник заказал более сотни карт без идентификатора пользователя ("белый пластик"). Эти карточки он использовал для дубляжа оригинальных карт граждан.

Мужчина имитировал, что при работе с банкоматом возникла проблема и пропускал к банкомату следующего пользователя. Так как перед этим он "проводил специальные манипуляции с банкоматом", это позволяло копировать карточку следующего пользователя и получить доступ к счету.

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Также мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода.

Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированном по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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Жителю Днепропетровщины объявлено о подозрении. Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 гривен.







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