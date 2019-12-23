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Все про:Госпогранслужба (3566) контрабанда (1895) правоохранительные органы (728) Харьков (4522)

 60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на "Барабашово" и складах Харькова. ФОТОрепортаж

В Харькове разоблачили контрабандную схему, изъяли 60 тонн товаров и валюты на 2 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В г. Харьков отдельными лицами организована схема доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой "серой схеме" с уклонением от уплаты налогов", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Часть товаров реализовывалась на украинских площадках, часть возвращалась в Россию в обход таможенного контроля.

На территории ТЦ "Барабашово", в офисах, жилых и складских помещениях Харькова прошел ряд обысков.

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"Правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 млн гривен, "черную" бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых около 2 миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела", - сказано в сообщении.

60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 01
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 02
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 03
60 тонн контрабанды стоимостью 117 млн грн изъяли на Барабашово и складах Харькова 04

Источник: https://censor.net.ua/p3167034
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж, для барабана 60 тонн - это курам на смех, там окурков и объедков за день столько вывозят...
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Как они считают? Я поделил, получилось почти по 2 тыс за кг. А так - сначала нужно взвесить хотя бы. А потом оценить. Не, ну я понимаю, если бы это был вагон щебня - то так можно считать. Кто это всё взвешивал?
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простите, не понял!.. это 60 тонн в час или в день?!
ЗЫ. эту статью лохи какие-то писали?!
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оба-на! гепа давит Барабан. чтоб отмыть на строительстве дороги бабосиков, а барабанная мафия уберет Гепу! неужели к новому году порадуют?
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Интересно, для чего мешочек(пустой) на задней части п.о.з.о.р.а?
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Мешочки нужны, чтобы складывать в них что-то полезное...
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Как они считают? Я поделил, получилось почти по 2 тыс за кг. А так - сначала нужно взвесить хотя бы. А потом оценить. Не, ну я понимаю, если бы это был вагон щебня - то так можно считать. Кто это всё взвешивал?
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простите, не понял!.. это 60 тонн в час или в день?!
ЗЫ. эту статью лохи какие-то писали?!
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, для барабана 60 тонн - это курам на смех, там окурков и объедков за день столько вывозят...
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Барабановские торгаши - тупой ЗЕлохторат!
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как то это все получается не мыролюбно не по реформистски. при свиненке такого не было. или было?
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Во контрабаса скільки і усе до гепи пливло...
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