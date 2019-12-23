 Мошенники распространяют поддельный знак Народного героя и берут за это деньги, наградной совет просит получивших подделку вернуть ее вручившим. ФОТО

"С каждым днем ​​информации о награжденных орденом, очень похожим на серебряный Народный герой Украины, становится все больше. Люди сами выкладывают снимки. Добиться от организаторов этого мошеннического награждения информации о том, кому именно вручили эти золотистые трезубцы с бумажкой "Статус Народного героя Украины" и за что, и кто решил наградить именно этих людей, не удалось. Более того, некоторые из награжденных позволили себе оскорбить Народных героинь Украины Ирину Довгань и Веру Тимошенко, чем подтвердили свою низость", - говорится в сообщении на facebook-странице "Народный герой Украины", информирует Цензор.НЕТ.

Наградной совет приводит скриншоты и фотографии, сообщая, что люди на них награждены поддельным орденом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Народные герои, получившие ордена в Харькове, вернулись на передовую и в свои части с оберегами от школьников из Краматорска. ФОТОрепортаж

Так, известно о награждении Хафиза Рафиева, Виктора Панджакидза, Тимофея Нагорного, Валерия Логвинова (позывной Аскольд), Владимира Талашко, человека с facebook-никнеймом Ангелиус Ангелиус, Сергея Малика, Романа Гульченко, Юрия Кармазина, Павла Циганюка, Александра Быструшкина и Игоря Кабаненко.















Также смотрите: В Чернигове состоялась 29-я церемония вручения негосударственной награды "Народный герой Украины". ВИДЕО

"Двое бойцов - Игорь Мазур и Александр Ушинский - узнав о всей ситуации, поговорив с собратьями, членами Наградного совета, отдали поддельные трезубцы человеку, подавшему их на это награждение - Виктору Косарчуку. Думаем, он также разберется в ситуации и не позволит больше позорить свою репутацию.

Предполагаем, что большинство из тех, кто получил этот якобы орден Народный герой, ввели в заблуждение. Пожалуйста, собратья, знакомые, близкие - объясните им, какую ошибку они сделали. Большинство касающихся наград различного уровня людей хорошо знают, что Павел Циганюк - мошенник. Мы бы никому не советовали иметь дело с его конторой "БукАрт", которая предлагает изготовить награды. Неоднократно он был пойман на продаже и перепродаже наград, принимал средства и серебро на изготовление наград и до сих пор ничего не сделал. Неоднократно обращался и к Народным героям, предлагая им профинансировать его форум за любую награду из его списка. Один из тех, кого "наградили" на этот раз, поделился, что Циганюк вел с ним разговор о ежегодном денежном взносе... Да, и из скринов вы можете узнать, что он "выбивает" из людей какие-то долги. "Порядочный и достойный" человек, который постоянно претендует на самых пафосных титулы. Более того. Статус Народного героя и фальшивое отличие Циганюк в первую очередь повесил себе на пиджак. За какие заслуги, зачем, почему - объяснений нет. Непреодолимая любовь к блестящему, судя по всему", - говорится в публикации.







Организаторы подчеркивают, что список всех Народных героев Украины выложен на странице миссии, все ордена пронумерованы и перечень тщательно ведется с 4 июня 2015 года, когда была проведена первая церемония.

Смотрите также: Неизвестная дарительница передала 33 серебряные юбилейные монеты НБУ для изготовления орденов "Народный Герой Украины". ФОТО

"Те, кто принял подделки и не возвращает их мошеннику: вы не имеете права носить звание Народный герой Украины. И эти трезубцы сможете надевать разве на закрытые собрания Цыганюка. В любом серьезном обществе обязательно это увидит человек, отличит подделку от серебряного действительно Народного ордена, и публично укажет на это. Имена тех, у кого есть эти золотистые ордена, будут регулярно называться на этой странице. И если они не отдадут эти псевдо-ордена и не заявят об этом публично, они никогда не будут рассматриваться Советом на получение настоящего ордена. Их фамилии, если они там есть, будут вычеркнуты из списка представлений.

Еще раз акцентируем внимание всех, кого соблазняют званием Народный герой Украины от фонда "Рыцарь доброй воли": вы имеете дело с мошенником и бесчестным человеком, который прикрывается громкими несуществующими титулами и членами диаспоры, вводя их в заблуждение и "выбивая" из них деньги на свои ярмарки тщеславия.

Мы уважаем ветеранов российско-украинской войны, но объявленные ранее правила являются общими и исключений не будет.

Защищать награду, которая стала по-настоящему народной, будем всегда. Она не продается. И она имеет большую честь в обществе. И это незыблемо", - подчеркивается в публикации.

Смотрите: Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж