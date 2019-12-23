 Прокурором Кировоградской области назначен Алексей Тубелец, а Херсонской - Игорь Ивченко, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Чумак отметил, что задачей новой прокуратуры является восстановление доверия общества к органам прокуратуры и профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Кировоградской он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью", - сказано в сообщении.

В свою очередь новый прокурор Кировоградской области выразил благодарность за поддержку и доверие, а также отметил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества в прокуратуру и повышение авторитета правоохранительных органов.

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23 декабря 2019, заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Херсонской области нового руководителя - Игоря Ивченко. "Прокурор должен нести ответственность за принятые решения. Мы должны работать на результат, о котором будет говорить общество", - отметил он.



В свою очередь, Игорь Ивченко поблагодарил за доверие и заверил, что вместе с коллективом приложит усилия для преодоления всех вызовов, стоящих сегодня перед прокуратурой, и выразил готовность к плодотворной и продуктивной работе на благо общества и региона.

Ивченко Игорь Васильевич родился в 1975 году во Львове. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. С июля 1997 года работал в органах прокуратуры Львовской области. В 2016 году был награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Украины".

Алексей Тубелец родился в Харькове в 1984 году. В 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2006 года. До назначения на должность прокурора Кировоградской области работал начальником отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием преступлений в сфере служебной деятельности, которое осуществляется следователями территориального управления ГБР прокуратуры Харьковской области.