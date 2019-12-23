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Все про:Крым (22200) Путин (25321) Чубаров (795) Керченский мост (138)

 Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров. ФОТО

Состав с президентом России Владимиром Путиным, проехавший по незаконно построенному Крымскому мосту, состоял из 3 легких вагонов, два из которых одновременно выполняли роль тепловозов.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя громких слов о надежности и долговечности построенного моста было сказано немало, Путин решил не рисковать своей жизнью, - состав с президентом России, проехавший по мосту, состоял всего из 3 легких пригородных вагонов, два из которых одновременно выполняли роль тепловозов.

Настоящее же испытание моста с пассажирами и полновесными составами в 15-17 пассажирских вагонов состоится в ночь с 24 на 25 декабря, когда подтянутся поезда, выходящие сегодня-завтра из Санкт-Петербурга и Москвы", - написал Чубаров.

Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров 01
Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров 02

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Он напомнил, что все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины.

"Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым", - отметил председатель Меджлиса.

Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166984
 
   
 Топ комментарии
 
краще б одна Стугна, штовхнула, оце б була світова безпека!!!
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Очень хочу прочитать ;урну с путиным! а там хоть 5 паровозов
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всього одна ракета .могла зробити Новий рік незабутнім...
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краще б одна Стугна, штовхнула, оце б була світова безпека!!!
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Если ***** в Париже посс..ть ходил с шестью охранниками, то сколько их вокруг моста было. Там даже Керченский пролив закрыли на несколько дней.
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тюлька на зимовку в Азов не могла зайти - только через пропуск и металлоискатель

мало ли что на уме у этой тюльки Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3455
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тюлка и камса вместе это уже террористическая украинская группа по прорыву Керченского пролива Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6866
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Не завидуй, Рефат. Когда освободим Крым, тебя тремя тепловозами туда толкнём.
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Сначала его не построят, невозможно, опоры сьедим... Лох ты Чубаров, со своими крысчанами. Сиди и высер соседям в Киеве рассказывай.
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Очень хочу прочитать ;урну с путиным! а там хоть 5 паровозов
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И в чем посыл? Надо было спецом для путина состав с щебнем запустить что ли? Странный пассаж
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С радиоактивными отходами. Этого дерьма колесит по расие немеряно, а вот щебня не хватает.
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Чубаров там вроде две недели назад анонсировал мирный марш на Крым, но видно что-то не сложилось, это ведь не моряков в приказном порядке посылать.
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Ну да. Роспогранцы - не чета украинским. Могут и пульнуть.. и не в воздух... Там не побалуешь...
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всього одна ракета .могла зробити Новий рік незабутнім...
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Це не потяг це посмiховисько , а слабо тобi ***** справжнiй потяг 17 вагонiв та пару сотен камiкадзе провести ?Ти ж орел рускай ,иоьпта !
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Пару сотень камікадзе будуть їхати першим поїздом Мацква- Сімферополь, бажаю для них зразу ж попасти на концерт до Кабздона.... О це Новий рік для українців був би!
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Настоящее же испытание моста с пассажирами и полновесными составами в 15-17 пассажирских вагонов состоится в ночь с 24 на 25 декабря, когда подтянутся поезда, выходящие сегодня-завтра из Санкт-Петербурга и Москвы", - написал Чубаров.

Может подарок нам рождественский получится.. Загадываем желание.
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Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5998 Где тот тормоз увидел два локомотива??? Обычная РАшка - пригородный современный дизель - тяни-толкай
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согласен дремучие люди , все электрички такие,они доехали в одну сторону и не разворачиваясь поперли обратно, тут просто вагон один прицеплен, и выглядит изза этого несуразно
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Пусть хоть что-то хорошее сделают.Наш бывший Барыга и на 1/10 такого не смог сделать.
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повтори под запись что они сделали хорошего

или прямо на Миротворец напиши, ватан Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1221
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Мост через Днепр построили. Лнинская Кузня Пети 2 супер крана плавучих построила! Краны уплыли с деньгами, моста нет Европа ***.
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У нас такие дизельки в пригородном сообщении. На конечной станции машинисты переходят на другую сторону и опять в путь. Наше ноу-хау.
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У них это железнодорожный автобус называется. Это не поезд.
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Обычный стандартный пригородный дизель. Отличная экономная машина для мелких небольших маршрутов
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у них все так.

американцы заметили, что российские боевые корабли выходят в море только в сопровождении буксира.

ну, вы поняли Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1339
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Все боевые корабли выходят в поход с буксиром и танкером. Учи матчасть.
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а также с носілкамі, топором і брєзєнтовим пожарним вєдром
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Зачем Чубаров опять клоуна из себя строит.?Там по мосту месяц вагоны со щебнем ходят.А он втирает что эксперементировать будут на составах с людьми.
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Больше месяца. Регулярно по 50 вагонов с щебнем таскают с августа месяца. Ютуб забит видосами. Гуглите канал Корсакова
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Ідіть на.уй москалі. Не має нам що робити гуглити ваші канали?
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Хочется услышать мнение всемирно известного политолога,Тарасика Березовца.
И послушать про план АНАКОНДА.
И так же про то,как Р.Ф,перекроют все проливы.
И про то,как не построят,и не поедет.
А ведь за свои прогнозы непонятно откуда высосанные,он получал судя по всему не плохие деньги.
И еще очень важный вопрос,зачем был весь этот трёп?Замылить глаза и уши!?
И отдельное спасибо нашим поставщикам щебня,и акумуляторов для моста,их друг и соратник Чубарова кстати туда поставлял.
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Ну, я бы Березовцу палец в рот не положил, это кладезь мудрости. И фейков
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Один небезызвестный влогер назвал его мопсом. Досыть влучно!
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Жалко, что зима теплая. Нужно, чтобы море замерзло в районе моста
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Учи матчасть. Лед скапливается гораздо севернее. там где немцы строили. Именно там самое узкое горлышко
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звісно, "тупі" німці і "мудрі" кацапи. Нічого не змінилось...
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ога, от тока задуєт мороз і ударіт бора...
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Там нет гор, необходимых для бора, но обычные ураганы не редкость.
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В этом есть смысл. Во первых на случай отказа одного из тепловозов. Во вторых, в случае шухера, можно быстро включить заднюю. В третьих по прибытию и отправке взад не нужно манёвров с локомотивом, просто перевести стрелку. А Чубаров что сказать-то хотел?
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Ну он же вёз одно ***** с сопровождающими. А оно не тонет...
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А в четвертых - это стандартный пригородный дизель-поезд. коотрых в России тысячи
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Вот чего не знал - того не знал. Думал они формируются из большего количества вагонов. В Европе такие видел. И в аэропорт Борисполь из Киева подобный ездит. Вполне. И чё Чубаров на это обратил внимание?
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...субстітут "Банкєтний" в елєктрічкє, значіт
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"Он напомнил, что все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины." И с одним из этих преступников некое чмо недавно ручкалось в Париже. Источник: https://censor.net.ua/p3166984
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Поршенко и Ко спешат на помощь!
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Настоящим показателем прочности будет использование грузовых перевозок. По их наличию и интенсивности можно даже вычислить - когда будет праздник
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Гугли ютуб - по 50 вагонов со щебнем таскают регулярно с августа месяца
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вони цей авіанесучий крейсер з Жовтневого угнали, чого б їм ще й котву в голандців не вкрасти до нього (бо з Миколаєва, виходить, зась)..?
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Гитлер тоже любил ездить ж/д транспортом по оккупированным территориям. И все прекрасно помнят, чем это кончилось для Гитлера. Интересно, куда будет бежать Путин после развала РФ. В Сибирь нельзя там уже китайцы, в Чечню тоже нельзя. Ведь кончина настанет скоро РФ вместе с Путиным
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Ні, тільки значення окупація от лат. occupatio - «захват, занятие». А аккупація це по бульбашські?
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З ЧЕХІЇ ДО УКРАЇНИ КУРСУВАТИМЕ ПОЇЗД

https://ukr-space.com/news/85909

Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2943

Оце важливо, а що там робить *****, так покуй...
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Лучше б ***** на дризине ехало,для безопасности!
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Особая благодарочка Порошенко П А!
Акумуляторы были очень кстати.Так же благодарочка нашим поставщикам щебня,дл строительства моста.
Интересно Пете хоть грамоту какую дали,или ему и бабла хватит.
И господину Чубарову не надо кукарекать,особенно после драки.
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угу, вагони рошенок прибули із Ліпецької фабрики. Кацапа, тобі ж написали - здохни потвора.
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Если нет государства,то все хотят там поживиться. Просрала Украина свой шанс в 91 году. Не без помощи рахи. Которые убили Чорновила. И сделали кравчукчу царем.
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.Движение судов по Керченскому проливу перекрыли на 4 дня.Ссытся ботоксный карлик.
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ну если такие составы-2 тепловоза и один вагон,то пусть себе ездят,пока мост не рухнет...много они навозят Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 230
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Там какой-то кацапский придурок упорно доказывает что с августа по 50 вагонов со щебнем уже возят.
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неправильно...надо спрашивать почему кацапский Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4782
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я не знаю определение слова кацапский. Зато знаю что такое придурок.
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тю...так ты не местный бульбаш шоле? Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4940вот тебя как раз и называют кацапским понаехалом.
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а чо ж ***** тяжеловоз не доверили?и кому там щебенка сильно нужна?шо в крыму,шо на кубани есть горы в зоне досягаемости
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Нет там моста.Это Союзмультфильм.План АНАКОНДА,и закроют все проливы!
Сцы в очи все Божья росса!
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моста действительно нет.если в целях сбережения ***** запускают всего три вагона.про то тебе и говорят Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого Криму два тепловози, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4329.а так -да,засрали конечно керченский пролив бетонными балками стоячими и лежачими.и рельсами.
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Это типичный рельсовый автобус Их много на малолюдных машрутах в орде.Да и унас они есть.Путлер с охраной и пропагандонами прокатилси.Больше орду за гот нечем порадовать.Кругом системны и тотальный кризис.Тоже начал сортиры открывать.Обратите внимание- на паравозную тягу!.Электрика кончилась!
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Міст є і ми бачимо. А де мирний марш пан Чубаров на Крим? Щось ви багато брешете
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"Поїзд із Путіним з метою безпеки штовхали з окупованого..." - скоріше столипинський вагон штовхали два...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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