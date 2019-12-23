 Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров. ФОТО

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя громких слов о надежности и долговечности построенного моста было сказано немало, Путин решил не рисковать своей жизнью, - состав с президентом России, проехавший по мосту, состоял всего из 3 легких пригородных вагонов, два из которых одновременно выполняли роль тепловозов.

Настоящее же испытание моста с пассажирами и полновесными составами в 15-17 пассажирских вагонов состоится в ночь с 24 на 25 декабря, когда подтянутся поезда, выходящие сегодня-завтра из Санкт-Петербурга и Москвы", - написал Чубаров.





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Он напомнил, что все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины.

"Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым", - отметил председатель Меджлиса.