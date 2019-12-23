 Состав с Путиным в целях безопасности толкали из оккупированного Крыма два тепловоза, - Чубаров. ФОТО

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя громких слов о надежности и долговечности построенного моста было сказано немало, Путин решил не рисковать своей жизнью, - состав с президентом России, проехавший по мосту, состоял всего из 3 легких пригородных вагонов, два из которых одновременно выполняли роль тепловозов.
Настоящее же испытание моста с пассажирами и полновесными составами в 15-17 пассажирских вагонов состоится в ночь с 24 на 25 декабря, когда подтянутся поезда, выходящие сегодня-завтра из Санкт-Петербурга и Москвы", - написал Чубаров.
Он напомнил, что все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины.
"Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым", - отметил председатель Меджлиса.
мало ли что на уме у этой тюльки
Может подарок нам рождественский получится.. Загадываем желание.
или прямо на Миротворец напиши, ватан
американцы заметили, что российские боевые корабли выходят в море только в сопровождении буксира.
ну, вы поняли
И послушать про план АНАКОНДА.
И так же про то,как Р.Ф,перекроют все проливы.
И про то,как не построят,и не поедет.
А ведь за свои прогнозы непонятно откуда высосанные,он получал судя по всему не плохие деньги.
И еще очень важный вопрос,зачем был весь этот трёп?Замылить глаза и уши!?
И отдельное спасибо нашим поставщикам щебня,и акумуляторов для моста,их друг и соратник Чубарова кстати туда поставлял.
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https://ukr-space.com/news/85909
Оце важливо, а що там робить *****, так покуй...
Акумуляторы были очень кстати.Так же благодарочка нашим поставщикам щебня,дл строительства моста.
Интересно Пете хоть грамоту какую дали,или ему и бабла хватит.
И господину Чубарову не надо кукарекать,особенно после драки.
Сцы в очи все Божья росса!