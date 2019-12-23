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 Банду, которая стреляла из противотанкового гранатомета в автомобиль, задержали в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

В конце января в Днепре на перекрестке ул. Литейной и Крутогорного спуска в Соборном районе неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Toyоta. Полиция задержала членов группировки, которые подозреваются в совершении этого преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска, Днепровского отдела полиции и Управления стратегических расследований в Днепропетровской области установили, что к покушению на убийство причастны четверо мужчин. Они спланировали преступление и распределили между собой роли.

По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю с ручного противотанкового гранатомета.

Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в г. Днепр. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные - жители г. Днепр и г. Синельниково возрасте 30 - 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, 29 января 2019 в г. Днепре неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиль Toyоta.

Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали

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Банду, которая стреляла из противотанкового гранатомета в автомобиль, задержали в Днепре, - Нацполиция 01
Банду, которая стреляла из противотанкового гранатомета в автомобиль, задержали в Днепре, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3166978
 
   
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Если это был автомобиль Коломойского - надо срочно отпустить и вручить новый гранатомет!
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Странно, тех кто стрелял из гранатомета но никого не убил грозит от 10 лет лишения свободы. А террористов которые убивали сотни людей и обстреливали украинские города из артиллерии судят как за хулиганство. Вы там вообще криминальные статьи попутали?
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".

Это эхо от закрытия игральных заведений...
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Вот теперь непонятно это действительно злоумышленники или снова кому-то "дело шьют зелеными нитками".

Это эхо от закрытия игральных заведений...
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А за что их судить,за стрельбу по автомобилю?Ведь нигде не указано что в авто находились люди да и по автомобилю ли они стреляли.Если стрелать в сторону солнда то это еже не значит сто стреляли в него.Может гранатомет выстрелил самопроизвольно так что дело тянет на незаконное хранение оружия и о небрежном обращением с оружием.
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