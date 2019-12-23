 Банду, которая стреляла из противотанкового гранатомета в автомобиль, задержали в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска, Днепровского отдела полиции и Управления стратегических расследований в Днепропетровской области установили, что к покушению на убийство причастны четверо мужчин. Они спланировали преступление и распределили между собой роли.

По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю с ручного противотанкового гранатомета.

Подозреваемых задержали во время полицейской спецоперации 23 декабря в г. Днепр. В салоне автомобиля одного из мужчин изъяли пистолет. Задержанные - жители г. Днепр и г. Синельниково возрасте 30 - 55 лет. Двое из них были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, 29 января 2019 в г. Днепре неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиль Toyоta.

Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали

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