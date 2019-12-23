 Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.
"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году", - сообщает эксперт.
По его словам, снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд: за период январь-ноябрь 2019происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Індекс промислового виробництва за всіма категоріями в 2019 р. (%)
Ріст промислового виробництва у березні 2,1%, у квітні 5,2%, у травні 1,6%.
Падіння промислового виробництва у червні 2,3%, у липні 0,2%, у вересні 1,7%, у жовтні 5%.
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