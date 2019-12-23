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Все про:промышленность (236) спад промышленности (5) Компаниец (2)

 Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ

Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году", - сообщает эксперт.

По его словам, снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд: за период январь-ноябрь 2019происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года.

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Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец 01
Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец 02
Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец 03

Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, - экономист Компаниец 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166969
 
 
 Топ комментарии
 
Сплошные зяльоные перямоги!
Ура,таварисчи малоросы!
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Вина Порошенка неоспорима. Щас лучшие уми зебилоботов всьо обьяснят
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Ты же за зюзю жопу рвал тут, совсем недавно
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Їтіть-колотіть, що витворяє Порошенко.
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Зато доллар уже по 22.9, чувствуете вес в кармане?
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Велика підозра, що хтось гарно набиває кишені на цих ОВДП. Скоро буде зрозуміло хто.
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Такая же хрень была в 2008 м .Доллар с 5.2 сначала понизили до 4.8 , все ломонулись за валютными кредитами , а потом он резко подскочил до 8 . И верёвка и мыло стали самым ходовым товаром в стране( условно ) . Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 7491 .
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Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%. Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.

Ріст промислового виробництва у березні 2,1%, у квітні 5,2%, у травні 1,6%.

Падіння промислового виробництва у червні 2,3%, у липні 0,2%, у вересні 1,7%, у жовтні 5%.
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Промышленность валится,рабочих мест никто не создает,а у них рост ВВП на зависть китаёзам.Порошенковские методы приписок и аферизма продолжают жить,не зря на минфине оставили петину схематозницу.
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Клятий пепа, запхнув таки троянського коня в чесну Зеко-манду...
Бідні вчителі...😱
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ВОзможно ЗЕклика специально банкротит промышленные предприятия, ведь банкрота можно скупить за копейки...а бородатая бабушка очень любит халяву.
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