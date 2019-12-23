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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18357) минирование (878) СБУ (14181) трц (6)

 Трое киевлян на заказ 15 раз "минировали" ТРЦ в столице, - СБУ. ФОТОрепортаж

Деятельность организованной группировки, участники которой причастны к совершению заведомо ложных сообщений террористического характера, блокировала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В состав группы входило трое жителей столицы. Злоумышленники совершали звонки с угрозами совершения взрывов в одном из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения.

По предварительной информации, из-за "минирования" ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор.

В течение года злоумышленники 15 раз анонимно звонили по спецлинии "102" с соответствующими угрозами. За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$.

Сумма нанесенного ущерба путем проведения мер реагирования на сообщение злоумышленников составляет более 3 млн грн.

Сейчас четырем фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Трое киевлян на заказ 15 раз минировали ТРЦ в столице, - СБУ 01
Трое киевлян на заказ 15 раз минировали ТРЦ в столице, - СБУ 02
Трое киевлян на заказ 15 раз минировали ТРЦ в столице, - СБУ 03
Трое киевлян на заказ 15 раз минировали ТРЦ в столице, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166960
 
   
 Топ комментарии
 
Зробіть Закон,після посадіть 10 звонарів на 10 років!!! Покажіть суди по ТВ і в пресі...І відразу ж перестануть дзвонити,навіть і за 500дол.
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"За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$. "
Нихерасебе!!! За это ещё и бабло платят?
Дорогие заказчики этой херни. Не нанимайте на работу дыбилов, которые не знают как работает сотовая связь. Наймите меня и я замучу столько звонков, сколько нужно, а глубокоуважаемая пилиция будет меня ловить до второго пришествия .
(шучу конечно)
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Чому тільки місяць? Тепер декілька років зможуть не працювати.
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"За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$. "
Нихерасебе!!! За это ещё и бабло платят?
Дорогие заказчики этой херни. Не нанимайте на работу дыбилов, которые не знают как работает сотовая связь. Наймите меня и я замучу столько звонков, сколько нужно, а глубокоуважаемая пилиция будет меня ловить до второго пришествия .
(шучу конечно)
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Зробіть Закон,після посадіть 10 звонарів на 10 років!!! Покажіть суди по ТВ і в пресі...І відразу ж перестануть дзвонити,навіть і за 500дол.
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понимаете... технически подкованного "звонаря" хрен поймаешь. Кто хоть немного представляет как это работает, тот прекрасно знает что надо сделать, чтоб не оказаться среди вот тех фоток на Цензоре.

А в остальном полностью согласен - я б за ложное минирование метро в час пик сажал бы и на долго.
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Атут хто кого? В спецслужбах теж специ високої кваліфікації.... В даркнеті успішно працюють по кілерам,нарешті та зброї,головне,щоб дали команду зайнятись..
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ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ОЧКО НА ЗОНЕ МИНИРУЮТ лет 12 если сумеют отработать нанесенный ущерб.А имущество тоже в компенсацию. И КАК БАБКА ПОШЕПЧЕТ-звонари сразу исчезнут
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Фигасе расценочки, несколько звонков и весь месяц можешь не работать. Никому кремль не надо минировать?))
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Чому тільки місяць? Тепер декілька років зможуть не працювати.
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Скрепа, переквалифицируйся!) У тебя получицца!) Нафига тебе зельоному чму морду из салата выковыривать?) Я понимаю, шо за сепара-жырдяя сивуху плотють дополнительно... Но ты всьо-таки подумай_те!)))
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Извиняй, но я тут не на зарплате, вынужден тебя разочаровать
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Извини, наверное мне показалось. Я-таки разочарована...)))
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Хм.... А сколько стоит одно минирование, скажем станции метро в час пик?
Вот так вот дама с работы, а в метро - хрен!
А тут я случайно на авто.....
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Нерешённых коммерческий спор, сказали же. Деньги не отдаёте?Ну так вам вам это это втридорога аукнется ))
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Справедливости ради замечу, что не совсем ясно сказано, наверно, из-за неграмотности автора текста(наверно, пресс-служба СБУ, там не впервой). Вот, смотрите:
По предварительной информации, из-за (должно быть "...путем "минирования"...")"минирования" ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор.Источник: https://censor.net.ua/p3166960

Вопрос Преображенского "Кто на ком стоял?" на лбу бы этим пресс-службам неграмотным написать!
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Согласен. Но, по сравнению с той же УП тут в плане грамотности почти благодать.
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И вот нахера такие фотографии,что мытам увидели,лучше бы котиков,что ли...
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А вообще интересно. Зачем аж четырёх нанимали для этой нехитрой операции? Один звонит, трое ему пиццу подносят и пот со лба вытирают?
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Сядуть - вийдуть бомжами ще й з боргом. Ото воно того вартувало ті 100 баксів?
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всё нормально. они когда выйдут, то Зеленский уже у олигархов всё отберёт и простому народу раздаст. И вообще будет с каждого по способностям, каждому по потребностям.
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