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 На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж (обновлено)

Мина, изъятая у сержанта ССО Андрея Антоненко в ходе обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, также может содержать отпечатки других военнослужащих ССО, в частности, спикера ведомства Алексея Никифорова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Спикер Сил специальных операций, подполковник Алексей Никифоров, заявил в суде о готовности взять подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на поруки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине, - Нацполиция

Вместе с тем, он отметил, что на найденной у Антоненко мине, скорее всего, есть и его отпечатки пальцев. Он заявил, что видел у Андрея корпус взрывного устройства МОН-50, который был уже деактивирован, взрывчатое вещество в нем отсутствовало, поэтому его использовали во время фотосъемки, а фото выкладывали в социальных сетях. Никифоров касался устройства при подготовке фотосессии. Поэтому в интересах следствия он готов сдать отпечатки пальцев.

Суд ушел совещательную комнату для принятия решения по апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко.

На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 01
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 02
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 03
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 04
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 05
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 06
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3166950
 
 
 Топ комментарии
 
от смотрю я на єтих "судей" и так и хочется проявить "неуважение к суду"... еле сдерживаюсь...
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У каждого бойца ССО, должна быть тренировочная болванка МОНки!
Это же не ватные нарколыги из квартала, которые в говно страну опускают, это патриоты которые работают с этими минами, защищая страну на востоке
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В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко.

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
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Вместо Андрея Чикатило за его преступления расстреляли двоих.
За злодейства Анатолий Оноприенко посадили шестерых.
За убийства, совершенные Сергеем Ткачом привлекли к ответственности десятерых.

Самым показательным примером стало дело «витебского маньяка» Михасевича. До того, как настоящего преступника разоблачили, по обвинению в совершенных им убийствах осудили 14 человек. Один из невинно осужденных был расстрелян, другой едва не кончил жизнь самоубийством, третий отсидел в тюрьме 10 лет, четвертый после шестилетнего заключения совершенно ослеп и был выпущен на свободу как «не представляющий опасности».
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Был еще один подозреваемый, которого вызывали в полицию по делу Шеремета. И все его типа побратимы-волонтеры-патриоты очень этого боялись, как бы его не раскатали менты и он не наговорил лишнего. А он загрыз себя угрызениями и застрелился. И его супердрузья пришли к выводу, что это наилучший выход. Высокие отношения.
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Мне непонятно, почему так рьяно взялись защищать именно этого Антоненко, да еще и с криками, что идут гонения на добровольцев?
Под Радой стреляли добровольцы? Гандзюк убили добровольцы? Недавно убили трехлетнего мальчика тоже добровольцы. Почему их никто не защищает? А ведь реально сидят.
Их тоже надо выпустить, ведь добррвольцев сажать никак нельзя.
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