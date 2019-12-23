 На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы использовали ее во время фотосъемки, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Спикер Сил специальных операций, подполковник Алексей Никифоров, заявил в суде о готовности взять подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на поруки.
Вместе с тем, он отметил, что на найденной у Антоненко мине, скорее всего, есть и его отпечатки пальцев. Он заявил, что видел у Андрея корпус взрывного устройства МОН-50, который был уже деактивирован, взрывчатое вещество в нем отсутствовало, поэтому его использовали во время фотосъемки, а фото выкладывали в социальных сетях. Никифоров касался устройства при подготовке фотосессии. Поэтому в интересах следствия он готов сдать отпечатки пальцев.
Суд ушел совещательную комнату для принятия решения по апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Источник: https://elise.com.ua/2019/12/23/somnenij-net-sledovateli-nashli-uliku-kotoraya-ukazyvaet-na-ubijts-sheremeta/ © ELISE JOURNAL
За злодейства Анатолий Оноприенко посадили шестерых.
За убийства, совершенные Сергеем Ткачом привлекли к ответственности десятерых.
Самым показательным примером стало дело «витебского маньяка» Михасевича. До того, как настоящего преступника разоблачили, по обвинению в совершенных им убийствах осудили 14 человек. Один из невинно осужденных был расстрелян, другой едва не кончил жизнь самоубийством, третий отсидел в тюрьме 10 лет, четвертый после шестилетнего заключения совершенно ослеп и был выпущен на свободу как «не представляющий опасности».
Под Радой стреляли добровольцы? Гандзюк убили добровольцы? Недавно убили трехлетнего мальчика тоже добровольцы. Почему их никто не защищает? А ведь реально сидят.
Их тоже надо выпустить, ведь добррвольцев сажать никак нельзя.