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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров. ФОТОрепортаж

Мина, изъятая у сержанта ССО Андрея Антоненко в ходе обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, также может содержать отпечатки других военнослужащих ССО, в частности, спикера ведомства Алексея Никифорова, так как он также принимал участие в ее обезвреживании.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Спикер Сил специальных операций, генерал Алексей Никифоров, заявил в суде о готовности взять подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на поруки.

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Вместе с тем, он отметил, что на найденной у Антоненко мине, скорее всего, есть и его отпечатки пальцев.

"Это мина, которую мы деактивировали и выкладывали в соцсетях", - акцентировал Никифоров.
Суд ушел совещательную комнату для принятия решения по апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей для Антоненко.

На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 01
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 02
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 03
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 04
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 05
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 06
На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3166950
 
 
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У каждого патриота дома просто обязана быть МОНка!
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У каждого бойца ССО, должна быть тренировочная болванка МОНки!
Это же не ватные нарколыги из квартала, которые в говно страну опускают, это патриоты которые работают с этими минами, защищая страну на востоке
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Савченко с подельником привезла в Киев целую фуру с оружием, хотела взорвать ВР и устроить бойню в Киеве - "патриоты" отпустили. Это мину хранил наверное чтобы с детьми на Новогодние праздники поиграться (как сейчас просит) тоже "патриот" просит отпустить. Может сразу уже легализуем терроризм, чего ждать.
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якого хєра лізеш на чужі форуми, кацап? в вас тероризм вже на державному рівні
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Сейчас и ССОшника Никифорова посадят. Верховному Зелебобе дай время, он всех ВСУшников, добровольцев и особенно ССОшников пересажает. Это для него непонятные враги, которые не спрятались как Зеля и его окружение в 2014 и уже 6 лет защищают страну.
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от смотрю я на єтих "судей" и так и хочется проявить "неуважение к суду"... еле сдерживаюсь...
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Дык, это же те самый, что были "реформированы" мародёром. Тогда вопросов не возникало, да? На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров - Цензор.НЕТ 8990
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слушай, дядя. а МАРОДЕР НЕ ВИНОВАТ ЧТО СОТВОРИЛ ЗЕМЛЮ и вас, дебилов на ней ?
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не расскажешь как и когда "мародер" реформировал апеляционный суд??
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Зачем? Это же как нужно не уважать самого себя, чтобы выносить подобный приговор по ТАКИМ доказательствам???? Уважаемый себя судья засунул бы эти материалы прокурору в одно место, прямо в зале суда, и выгнал бы их со словами-" Больше ко мне с таким " дерьмом" не приходите!".
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это был голый корпус от мины без начинки и взрывателя
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В учебной тротиловая часть из чего то подобия пенопласта.
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После того,как из неё вытащили всё она стала никакой,вот только когда,и кто вытащил.
А генерал это да,они все как один, и рожки снаряжают ,и мины деактивируют.
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ясно-понятно...
все ССО хотело убить Шеремета этой деактивированной миной...
Нужно вязать их всех пока не сбежали...
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вы правы ССО нужно брать.... сами знаете КОГО
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...не орган, а РОЯЛЬ На изъятой у Антоненко мине, скорее всего, есть и мои отпечатки: мы деактивировали ее, - спикер ССО Никифоров - Цензор.НЕТ 1399

ну, мы поняли друг друга

да и нас поняли
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боевой Генерал !

Слава украинским ССО - своих не бросают !
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ты подумай, что ты мелешь!
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Хм... Тема "муляжу" в темниках схлопнулась...
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а вот такой вопрос: может ли начинка от противопехотной мины мон-50 подбросить автомобиль как на видео с камер?
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"он также принимал участие в ее обезвреживании" то есть кадр свидетельствует что Антоненко хранил боевую, готовую к взрыву мину и просит отпустить его. Дурдом в стане мародеров.
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