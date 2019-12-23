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 Контрразведка СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны Евросоюза. ФОТОрепортаж

Масштабную схему противоправного получения паспортов одной из стран Европейского Союза гражданами РФ и стран СНГ разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группа, в состав которой входили несколько жителей западного региона нашей страны, наладила механизм незаконной легализации иностранцев на территории ЕС. Для своих клиентов дельцы подделывали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке "пакета" составляла от 2 тыс. до 5 тыс. евро.

Для беспрепятственного рассмотрения документов и прохождения других этапов процедуры приобретения иностранного гражданства, организаторы схемы привлекли к противоправной деятельности должностное лицо зарубежного консульского учреждения.

Оперативники украинской контрразведки установили более 2 тыс. человек, преимущественно граждан РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства, а также компьютерную технику и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности причастных к схеме человек.

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Контрразведка СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны Евросоюза 01
Контрразведка СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны Евросоюза 02
Контрразведка СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны Евросоюза 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166937
 
   
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Ну, теперь кого-нибудь можно приговорить к ЗАКОННОЙ вырубке леса)))
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и я достаю из широких шальварин
дубликатом бесценного груза.
смотрите, завидуйте, я гражданин -
эуропейського союза
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Цікаво, що коли Маяковськи це писав, більшість взагалі не мала ніяких паспортів, тонке знущання над сересерянами.
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Это несправедливо по отношению к коммерсантам Западного Региона!!
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Підприємці давно мають, ше по 500 євро поробили, це крисюків хлопнули, вони після окупації Крима ціни підняли.
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Швидше за все, угорці вимагають знання мови.
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ходили чутки,що румунський паспорт можна було замовити від 2000 ойро
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Судячи по ціні, румунський, він саме біля 3000 євро коштує, але кримчани з ходу дають 5000
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