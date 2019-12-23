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 Судья дал адвокатам 10 минут на общение с Антоненко. ФОТОрепортаж

Судьи Апелляционного суда Киева отказались выпустить из бокса и разрешить сидеть возле адвокатов подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Вместо этого, судьи дали 10 минут на общение адвокатов и подозреваемого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокаты Андрея Антоненко заявили, что до заседания у них фактически не было времени пообщаться с подозреваемым, а также что в "аквариуме" в зале суда ему плохо слышно, что говорят участники процесса. Поэтому защитники просят выпустить Антоненко, чтобы он свободно находился в зале суда или хотя бы дать им время пообщаться.

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Судья вместо этого решил дать адвокатам 10 минут на общение с подозреваемым.

Судья попросил представителей СМИ и слушателей на это время покинуть зал суда. Журналисты, тем не менее, не покидают зал, потому что не уверены, что их пустят обратно.

В то же время, у дверей зала все еще остаются многочисленные представители СМИ и слушатели, которых так и не пустили в зал.

Судьи тем временем зал заседаний покинули.

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Судья дал адвокатам 10 минут на общение с Антоненко 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3166909
 
 
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Каб былі 100% відавочныя доказы віны, то так сябе ўлада не паводзіла б.
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интересно когда мразюко судья сдохнет ему Бог даст 10 минут для оправдания или сразу за ручку и слил этого судью вв АД...?????
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Так бы строго судили бы сепаров, коллаборантов, предателей, а то все под ночным арестом или с браслетом.
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Три шлюхи в мантиях с телефонами вместо уголовного кодекса.
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и пришел Зе к Притуле и остался на ночь и у В Украине новый Президент Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком - Цензор.НЕТ 2569
а виновата опять Притула... Суддя дав адвокатам 10 хвилин на спілкування з Антоненком - Цензор.НЕТ 3333
маладца.. заметили точно всегда в любом преступлении ищите женщину и кому это выгодно.....
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Одна клоунада и цырк. Когда перестанут позорить эту не щасную Украину?
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