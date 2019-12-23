 Судья дал адвокатам 10 минут на общение с Антоненко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокаты Андрея Антоненко заявили, что до заседания у них фактически не было времени пообщаться с подозреваемым, а также что в "аквариуме" в зале суда ему плохо слышно, что говорят участники процесса. Поэтому защитники просят выпустить Антоненко, чтобы он свободно находился в зале суда или хотя бы дать им время пообщаться.

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Судья вместо этого решил дать адвокатам 10 минут на общение с подозреваемым.

Судья попросил представителей СМИ и слушателей на это время покинуть зал суда. Журналисты, тем не менее, не покидают зал, потому что не уверены, что их пустят обратно.

В то же время, у дверей зала все еще остаются многочисленные представители СМИ и слушатели, которых так и не пустили в зал.

Судьи тем временем зал заседаний покинули.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ