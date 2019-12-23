 Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем.
"На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai как раз остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура, и он успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, серьезно пострадавших, предварительно, нет.
Реально впечатляет.
"По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем" Источник: https://censor.net.ua/p3166899
Что означает зверскую эксплуатацию водителей и нечеловеческий график работы.
Усе змінюється, звикайте. Наступні покоління ці питання не будуть турбувати.