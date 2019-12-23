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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5938) Киев (18357)

 Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС. ФОТОрепортаж

В Киеве утром 23 декабря на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко грузовик Renault с зерном протаранил легковушку, а затем снес все на своем пути, въехав на стоянку АЗС.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем.

"На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai именно остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура, и он успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, серьезно пострадавших, предварительно, нет.

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Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 01
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 02
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 03
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 04
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 05
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 06
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 07
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 08
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 09
Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 10

Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС 11

Источник: https://censor.net.ua/p3166899
 
 
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Хочу умереть во сне как мой дедушка. А не с воплями ужаса как его пассажиры©
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Впечатляет.
Реально впечатляет.

"По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем" Источник: https://censor.net.ua/p3166899
Что означает зверскую эксплуатацию водителей и нечеловеческий график работы.
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В Європі водію дозволяється кермувати певну кількість годин, далі або сон або шалений штраф.
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На Оболони вечно какая то куйня творится...
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Не хвилюйтесь, скоро їх не буде взагалі. Аве Тесла!
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Надо просто перестать пускать фуры в города.Делать им там нечего.
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