 Водитель фуры в Киеве уснул, снес два автомобиля и едва не протаранил АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, водитель фуры, который ехал из города Сумы, задремал за рулем.

"На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai именно остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура, и он успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, серьезно пострадавших, предварительно, нет.

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