EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2081  15
Материалы по теме:
Все про:прокуратура (3789) суд (22791) Олейник Сергей (3)

 Убийца ветерана АТО Олейника приговорен к 13 годам лишения свободы, - прокуратура. ФОТО

Мужчину, который в центре Киева убил ветерана АТО Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним, Сергей Олейник был убит 23 июня 2017 года в сквере на Золотых Воротах в Киеве. Его сын Ярослав, пианист по профессии, часто подрабатывал там, развлекая прохожих музыкой. В тот вечер к Ярославу прицепился пьяный житель соседнего дома. Когда ветеран АТО вступился за сына, мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и зарезал отца на глазах у сына.

Сергей Олейник отправился в АТО добровольцем в 2015 году. Он был начальником разведки 1 батальона 54 механизированной бригады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, отправили на повторное рассмотрение, - прокуратура Киева

Убийца ветерана АТО Олейника приговорен к 13 годам лишения свободы, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/p3166893
 
 
 Топ комментарии
 
Приятно будет, когда ваш фюрер сдохнет, наконец-то. Это даже не просто приятно - это праздник будет.
 показать весь комментарий
 
Хорошо. Но тут и политика кроме убийства. Это требует максимума наказания.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо. Но тут и политика кроме убийства. Это требует максимума наказания.
 показать весь комментарий
 
 
А ще потрібно відмінити закон савченко. Бо це просто треш якийсь. Посидів у сізо, і на волю одразу із зали суду.
 показать весь комментарий
 
Його вже давно відмінили, але норми продовжують застосовуватися до тих, хто сидів у СІЗО допоки той закон діяв.
 показать весь комментарий
 
 
Успокойтесь, он уже довольно давно отменён. А кстати, Рада какого созыва его приняла?И при чьей каденции он был подписан и каким президентом, не напомните?
 показать весь комментарий
 
Ето нєважна...Главнає,шо єво напісала наша гєраічєская Надя в сурових феесбушних застєнках...Уже там ана знала,шо єйо атсідка будет прадалжаца в нє мєнєє сурових застенках Лукянавскава СІЗО...
 показать весь комментарий
 
Приятно будет, когда ваш фюрер сдохнет, наконец-то. Это даже не просто приятно - это праздник будет.
 показать весь комментарий
 
 
все когдато сдохнут . только ты будеш жить вечно . ты так это себе представил?
 показать весь комментарий
 
полтора суток болтаться в плацкарте из Москвы-Казани, чтоб увидит засранный Крым,
вместо 2 часов полета до солнечного Турции-Египта

этого нужно очччень сильно захотеть Вбивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років позбавлення волі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7070
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх