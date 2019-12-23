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 По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер "ЛНР" получил 9 лет тюрьмы, - СБУ. ФОТОрепортаж

К 9 годам лишения свободы приговорен главаря террористической-диверсионной группы, по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

СБУ задержала злоумышленника в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в оживленных местах.

"Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником квазиобразования с позывным Мордвин. В то время он командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР". Также в составе 2 армейского корпуса так называемой народной милиции "ЛНР" боевик воевал против украинских военнослужащих в Дебальцево.

Тогда же Мордвин был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой "ЛНР" - гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной Хулиган и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной Одесса", - сказано в сообщении.

По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер ЛНР получил 9 лет тюрьмы, - СБУ 01

Как отметили в СБУ, после задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

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По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер ЛНР получил 9 лет тюрьмы, - СБУ 02

Сейчас террорист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 9 годам лишения свободы.

По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер ЛНР получил 9 лет тюрьмы, - СБУ 03
По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер ЛНР получил 9 лет тюрьмы, - СБУ 04
Фото: СБУ/Facebook

По заданию спецслужб РФ готовил теракты против политиков и активистов: функционер ЛНР получил 9 лет тюрьмы, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166889
 
   
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Мало млятьуроду лугандонському дали. Воно збиралось вбивати українців терактами. Що за дебільна гуманність...
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Поздавал всех - вот и скинули пяток годиков.
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Пусть ещё проживёт их в колонии . . . Всякое может быть.
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Против каких именно политиков,может против Пеца,не смешите
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Шеремета он убил. Надо глубже копать.
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Да кто же теперь в подобную хрень поверит.
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Ник "мордвин" - 9 лет! Больше знать о нем не обязательно?
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А де зараз знаходиться копія "черного списку"? Чомусь мені здається, що у портянки і трубодува...
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От питання до СБУ-чого ви всім цим хероям лугондонії рила замальовуєте?Країна повинна знати їх в лице.Чи як?
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