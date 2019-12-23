 Воин 93-й ОМБр Герман Соловьев погиб в зоне ООС от ранений, полученных в ходе обстрела со стороны наемников РФ. ФОТО

Об этом сообщается на странице бригады в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сообщить о том, что бригада вышла в зону ООС, мы вынуждены вместе с ужасной новостью. Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он погиб во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.

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"Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк", - добавили в бригаде.

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - говорят о воине побратимы.

"Герман родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018-го. К холоднояровцам присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком. У него осталась мама. Мы глубоко сочувствуем родным и близким Германа! Вечная память Герою!", - акцентировали в бригаде.











