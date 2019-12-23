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Все про:Путин (25321) спецслужбы (393) Северный поток (563) Варниг (1)

 Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Гендиректор компании Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток-2" - Маттиас Варниг работал шпионом в тайной полиции ГДР Штази с 1974 года.

Об этом пишет Der Standart, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Варниг имел кодовое имя "Артур" и доставлял информацию о западногерманских компаниях.

Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

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Позже Варниг работал в Дрезднер Банке, который в 1991 году открыл свое отделение в Санкт-Петербурге. В это же время в городе работал будущий президент России Владимир Путин.

Двое бывших агентов легко нашли общий язык и подружились. Маттиас Варниг часто помогал Путину и в частных вопросах.

Оператором Северного потока-2 руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart 01

Варниг (в синем галстуке) ожидает встречи с Путиным в Петербурге, 2014 год

В 2006 году Варниг возглавил "Северный поток". В 2012 году российский президент наградил его "Орденом почета". Варниг в настоящее время является членом наблюдательных советов ряда российских компаний, среди которых "Транснефть", "Роснефть" и "ВТБ-банк".

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Источник: https://censor.net.ua/p3166879
 
   
 Топ комментарии
 
кто бы мог подумать как неожиданно
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И шо это за новость? А кто им мог руководить? Шендерович?
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ШТАЗИ КГБ,ФСБ - одна компашка,замазанная кровью,и имеющая неограниченные финансовые возожности! И поэтому они по всей Европе имели и имеют возможность скупать продажных политиков и министров! Поэтому Путлер и имеет мощное продажное прокремлевское лобби!
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И шо это за новость? А кто им мог руководить? Шендерович?
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Tak eto poniatno nado svojim dat zarabotat.Ocen mnogo nasarnikov budet zarabotke s etogo SP2.Nicego amerikansi jecio vlezit v nix niznis so svojim desiovym gazom Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart - Цензор.НЕТ 7424
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ШТАЗИ КГБ,ФСБ - одна компашка,замазанная кровью,и имеющая неограниченные финансовые возожности! И поэтому они по всей Европе имели и имеют возможность скупать продажных политиков и министров! Поэтому Путлер и имеет мощное продажное прокремлевское лобби!
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... у германцев оказывается положение дел с агентами кремлевского гестапо тоже не много лучше чем у нас, обложили всю европу агентурой своей...рабы на галерах за миску похлебки куют еще железо на продажу, да и пушнина не вся еще в тайге сгорела.. Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart - Цензор.НЕТ 9123..
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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В штази не шпионы работали,там работали палачи и провокаторы.
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я знову ж, в 3302-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А, голосували, як Путін сказав? «Только нє Порошенко»?
Чи, наперкір ворогу?
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в германии хутинских шлюх хорошо кормят.
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Да они там все агенты начиная с меркельшы. До чего Германия докатилась.
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Оператором "Северного потока-2" руководит бывший шпион Штази и друг Путина Варниг, - Der Standart. ФОТО

Почему я не удивлен?
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А хто сказав що, він і зараз на ***** не працює?
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А кто может быть нормальным в той кацапской "малине"? Шпионы да продажные ублюдки вроде шрёдера.
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Списки для санкций пополнит-делов-то.Вот что пауки в банке зашевелились-своих сдают-это радует!
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И что ? у нас 90% националистов бывшие агенты или стукачи КГБ, а тут в какой то частной компании один из руководителей когда то там давным давно был или возможно даже не был членом штази. Если посмотреть на итоги Великой Отечественной войны, то многие высшие чиновники нацисткой Германии члены СС и другие личности которые так или иначе были причастны к серьёзным преступлениям, оказывались на высоких местах в США, а потом уже и в современной Германии.
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"националистов", которые почему-то постоянно озвучивают лозунги большевиков про "взять и все поделить", "земля крестьянам, заводы рабочим".
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Та в Німеччині, Франції і Європі засилля агентів ФСБ Московії і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. Німеччина і агент Кремля пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Німці, Французи, Боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
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