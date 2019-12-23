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Все про:суд (22791) Шеремет (363) Антоненко Андрей (32)

 4 машины правоохранителей и 2 автобуса стоят под зданием суда, где через два часа будут рассматривать дело подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко. ФОТО

Сегодня, 23 декабря, состоится суд по делу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщила в Facebook журналист Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, за 2 часа до суда у здания ведомства уже ожидают 2 автобуса и 4 машины правоохранителей.

4 машины правоохранителей и 2 автобуса стоят под зданием суда, где через два часа будут рассматривать дело подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко 01

"До заседания по Риффмастеру (Антоненко. - Ред.) еще 2 часа (я к нему еще на апелляцию по Кабану), но у суда уже как минимум 4 машины + 2 автобуса правоохранителей", - написала Бурлакова

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/p3166877
 
 
 Топ комментарии
 
Дурню !
Їхня вина взагалі не доведена.
І доказів жодних, лише підстава.
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Бздят! Правильно Сенцов сказал,или жб доказуха или отпускайте!
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Влаштовує.
Ворогує з патріотами.
Бо це антиукраїнська влада.
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Числилися. Уверен, чтотам служат храбрые ребята а не трусы прикрывающиеся 63статьей.
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у сабаківа немає інших доказів, крім
ментівських кийків
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правильно- а то же опять бабуины понабегут и будут орать и выбивать чечетку на груди...и из суда сделают цирк. Самое печальное,что это работает... у обезьян,кстати тоже так- та стая которая громче всех орёт и тарабанит по груди побеждает менее шумных ...европейцы...
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Я б поджог. Псы режима повиляли годик хвостиком и снова стали цепными собаками жаждущими крови. Так что жечь их прямо в автозаках сам Бог велел. Жаль, пока доберусь туда они уже разъедутся.
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Почему не провести видеоконференцию с СИЗО ? Зачем возить подозреваемого в суд, чтобы нарываться на столкновения с его сторонниками ? Бред какой-то . . .
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