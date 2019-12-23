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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:бунт (128) Денисова (547) Кропивницкий (Кировоград) (398) СИЗО (1129)

 Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства. ФОТОрепортаж

В следственном изоляторе города Кропивницкий провели проверку соблюдения прав заключенных.

Об этом на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"С момента получения информации от Южного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации о нападении заключенного, который причинил телесные повреждения психологу и пытался дестабилизировать оперативную обстановку и режим в "Кропивницком следственном изоляторе №14", региональным представителем Офиса омбудсмена была осуществлена оперативная проверка соблюдения прав заключенных в условиях введения особого режима", - написала она.

Так, по словам Денисовой, с 6:00 18 декабря 2019 в течение следующих 30 суток в указанном пенитенциарном учреждении введен особый режим. Для стабилизации ситуации, работники межрегионального управления провели в учреждении общие обыски помещений "Кропивницкого СИЗО №14" во время которых изъято значительное количество запрещенных орудий и предметов. Также группой быстрого реагирования были применены специальные средства, в том числе для отстрела резиновыми пулями.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 01

Установлено, что специальные средства применили к 25 заключенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту нападения на сотрудника и бунта в СИЗО Кропивницкого начато уголовное производство, - ГПУ

"Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждый заключенный осмотрен медицинским работником и оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения", - сообщила она.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 02

По состоянию на 9:00 20 декабря в Кропивницком СИЗО обнаружен умерший заключенный. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре трупа следственно-оперативной группой не выявлено.

22 декабря представители Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах лишения свободы Александром Гатиятуллиным осуществлен повторный мониторинговый визит в указанном пенитенциарном учреждении.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 03

"Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних", - отметила Денисова.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 04

В настоящее время уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 05

На сегодняшний день работа на территории СИЗО продолжается - будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызван начальника филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также будет проверена медицинская документация.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 06

"Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины способствует работникам Офиса омбудсмена в осуществлении мониторинга соблюдения прав заключенных и стабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении", - добавила она.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 07
Фото: Денисова/Facebook

Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства 08

Источник: https://censor.net.ua/p3166874
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно, их нужно было мармеладом закидать, а не спецсредства применять, они б тогда сразу успокоились бы !!!
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Люди живущие в таких условиях НЕ МОГУТ не бунтовать а бройлеров тупорылых применяющих спец средства надо отправлять на фронт ,там они смогут в полной мере продемонстрировать свой героизм ... Бунт в СИЗО Кропивницкого: к 25 заключенным применили спецсредства - Цензор.НЕТ 1108
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кто не хочет работать, добро пожаловать на зону... трехразовое питание (бесплатное) крыша над головой ( сон 8 часов)........и все это на халяву........
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Люди живущие в таких условиях НЕ МОГУТ не бунтовать а бройлеров тупорылых применяющих спец средства надо отправлять на фронт ,там они смогут в полной мере продемонстрировать свой героизм ...
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А они там уже были.
На третьей линии. Ну оччччень далеко от "нуля".
Блок-посты караулили и щемили всех проезжающих.
Самые мусористые мусора в мусорнике им. Авакова.
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а де в цей час були ці "нещасні люди" що сидять там? По малинам? Крали, грабували, вбивали, гвалтували, наркоту продавали? Звісно, ненавидити потрібно саме тих, хто був "на третьей линии. Ну оччччень далеко от "нуля"", а не цих "джентельменів вдачі"...
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Це взаагалі то СІЗО, провину цих людей ще не встановлено судом і з урахуванням деяких особливостей нашої правоохоронної системи там "моживі варіанти". Та і наші слідчі судді дуже зловживають вибором такого заходу, як тримання під вартою порівняно з іншими країнами.
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Навіщо це муть? Наші слідчі судді взагалі закривають тільки у вийняткових випадках. У порівнянні із 10 ти-20 ти річною давністю це ніщо! Наркозбут - застава, хабарництво - застава, крадіжка - застава, виключення становлять по декілька разів судимі, які здуру вчинили злочини пов'язані із насиллям. Зараз ЛАФА, Рай для злочинців. Усе для них - КПК, суди, ЄСПЛ, про що ви говорите? У нас за вбивство дають менше, ніж у кацапів (для прикладу) за наркозбут. Ви не пробували себе (уявно) поставити на місце потерпілих? Спробуйте, дуже корисно...
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Люди так, я тільки сумніваюсь чи усі вони люди?
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Конечно, их нужно было мармеладом закидать, а не спецсредства применять, они б тогда сразу успокоились бы !!!
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кто не хочет работать, добро пожаловать на зону... трехразовое питание (бесплатное) крыша над головой ( сон 8 часов)........и все это на халяву........
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забыл добавить интернет в определенное время звонки с мобильных телефонов тоже....
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И те и те мрази! Позволили авторитету ходить свободно по камерам попрощаться с братками перед переводом, так ему еще и этого показалось мало и он пошел разбираться с психологом! Как это называется?
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СИЗО у нас выглядит как где-то в Колумбии. и это ж СИЗО! где содержат подследственных, среди которых может оказаться кто угодно, совершенно невиновный человек, а совсем необязательно законченный урка
да, наша пенитенциарная система подлежит срочному и капитальному реформированию по европейским стандартам.... Грузия это сделала еще 10 лет назад
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Я за! Пропоную відмінити пенсії і зробити за ці кошти нормальні СІЗО!
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Жизнь такая штука, что не стоит зарекаться и судить тех, кто там сидит.
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