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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером 22 декабря в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о пожаре в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

На место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Правоохранители выяснили, что возгорание произошло в одной из палат первого корпуса. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

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В результате пожара погибли четверо подопечных интерната, трое - получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР и квалифицирована по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция 01

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Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция 02
Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция 03
Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция 04
Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3166806
 
 
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рівень цивілізації визначаєця тим, як люди відправляють нужду та як утримуються інваліди. Україна - дике поле, засрані нужники та оттаке аділіще
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