 Четыре человека погибли при пожаре в психоневрологическом интернате на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

На место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Правоохранители выяснили, что возгорание произошло в одной из палат первого корпуса. Спасатели боролись с огнем почти два часа.
В результате пожара погибли четверо подопечных интерната, трое - получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР и квалифицирована по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.