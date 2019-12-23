 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция. ФОТО

Экипаж поехал в район вызова и нашел мужчину, который следовал по улицам только в нижнем белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
"Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника. Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", - говорится в сообщении.
В полиции призывают отдыхать ответственно.
И еще я представляю родственников, которые его оттуда забирали. Например, не каждой жене выпадет честь своего мужа в труселях с милиции забирать
Може, хтось з форумних зебілків, нє ?
І куди ж воно брело ?
Та мало б проспатися, нещастя, а потім би вже клапало по клавіатурі ...
Невже в такому віці (не пацан же) людина не знає своєї норми ?
З іншого боку, сто разів кажеться не нализуватися в колективі. Хочеш напитися ? Напийся вдома.
Я думаю про жінку цього "героя".
Мусила б спочатку одлупити і висварити добряче, але ніде не дінеться: тихенько радіє, що більшого горя не сталося і "скарб" знайшли і вернули.
Зате як вправно жінкам кісточки перемивають і вимоги до неба виписують ...
Ну, не мені особисто ...
Але, може, дніпрянкам ...
Зваблював, так би мовити (в тих трусах, які так "гордо" назвали =нижним бельем=)
Шерсть його гріла (в Україні зараз не холодно, то в Канаді він би зразу протверезів ... ), от і бродив ... А раптом би якась жіночка пожаліла ...
Без нижнього.