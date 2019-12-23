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 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция. ФОТО

Рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту в Днепре ходит полуобнаженный человек.

Экипаж поехал в район вызова и нашел мужчину, который следовал по улицам только в нижнем белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

"Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника. Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", - говорится в сообщении.

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В полиции призывают отдыхать ответственно.

Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция 01
Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3166801
 
   
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качественно погулял. главное жив остался
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аха!! и с галстуком бы смотрелся как по мне совсем как бы, не плохо!! Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1844 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 3885
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Тапки хотя бы дали для фотки Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 607
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качественно погулял. главное жив остался
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охренеть мужик отпраздновал и прославился! Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9419
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страна скоро узнает своего героя)) Днепр город небольшой))
И еще я представляю родственников, которые его оттуда забирали. Например, не каждой жене выпадет честь своего мужа в труселях с милиции забирать Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 8537
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Давайте його умовно назвемо Льонею😋
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Лучше Женей. Только нужно побрить сначала Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 137
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аха!! и с галстуком бы смотрелся как по мне совсем как бы, не плохо!! Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1844 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 3885
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Nickol Nickols Зачем ему тапки? Он сейчас добавит, вспомнит адрес и пойдет дальше танцевать на столе.
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"Красень".
Може, хтось з форумних зебілків, нє ?

І куди ж воно брело ?
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Це був шлях додому, а потім він би почав писати коментарі на Цензорі.
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Не знаю, але кажуть, що п*яниці якось додому додому знаходять, хоч і напиваються до свинячого вереску.
Та мало б проспатися, нещастя, а потім би вже клапало по клавіатурі ...
Невже в такому віці (не пацан же) людина не знає своєї норми ?
З іншого боку, сто разів кажеться не нализуватися в колективі. Хочеш напитися ? Напийся вдома.

Я думаю про жінку цього "героя".
Мусила б спочатку одлупити і висварити добряче, але ніде не дінеться: тихенько радіє, що більшого горя не сталося і "скарб" знайшли і вернули.
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Закортіло стать презедентом, вирішив повправлятися у грі на роялі, але у несамовитому запалі загубив штани.
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Посмотрел новость и вспомнил молодость ))
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Ну во первых тепло относительно, людей нет, писюн не торчит на воле, мораль не нарушена, домой шёл, по Слобожанскому проспекту---патриот значит, не ссал при ходьбе----менты, вы оборзели!
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Будет что вспомнить мужику Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7358 Главное со здоровьем все хорошо Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 5527
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Я, кстати, на лайнере буду праздновать. Главное спасательный жилет надеть Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7011
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абсолютно не аппетитно. Нечего показывать, оденься и не позорься, дурачок.))
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От-от ! А то почитаєш місцевих =аполонів=, одне одного =кращих= ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 414
Зате як вправно жінкам кісточки перемивають і вимоги до неба виписують ...
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От вы тоже юмористки )) Как будто он раздевался чтоб вам понравицца
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Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260

Ну, не мені особисто ...
Але, може, дніпрянкам ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9204
Зваблював, так би мовити (в тих трусах, які так "гордо" назвали =нижним бельем=) Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260
Шерсть його гріла (в Україні зараз не холодно, то в Канаді він би зразу протверезів ... ), от і бродив ... А раптом би якась жіночка пожаліла ... Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2260
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Ну, могло б бути таке, шо був только в вєрхнєм бєльє.
Без нижнього.
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Новый год к нам мчится, к нему уже примчался
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с корпоратива слуг народа шел небось, не из кривого рога парень случайно?
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А зачем и на каком основании они его задержали и доставили в отделение? Какой закон он нарушил? Если такие "сердабольные", то подвезли бы до дома!
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Или муж внезапно вернулся из командировки.. или жена ))
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