 Житель Днепра после корпоратива ушел домой в нижнем белье, - патрульная полиция. ФОТО

Экипаж поехал в район вызова и нашел мужчину, который следовал по улицам только в нижнем белье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

"Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может. Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника. Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении", - говорится в сообщении.

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В полиции призывают отдыхать ответственно.





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