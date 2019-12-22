 Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра. ФОТО

Об этом говорится на официальной facebook-странице 53-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что 20 декабря в госпитале Днепра на 55-м году жизни остановилось сердце защитника Украины, младшего сержанта Баранова Александра Анатольевича "Талиба". Врачи неделю боролись за жизнь воина, и он так и не пришел в себя после инсульта. Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле.
Александр родился 22.06.1965 года в Мариуполе Донецкой области там и проживал. Он уже был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986 гг. Затем служба в милиции, гражданская работа. А как началась война, не смог сидеть дома в стороне. "Это мой гражданский долг перед Украиной", - говорил сам боец. В 53-ей служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении Талиб был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором, настоящим воином, защитником, боевым товарищем!
Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу.
Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра Баранова. Не дождалась защитника жена Тамара Николаевна, четверо детей и шестеро внуков.
Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Пусть Всевышний охраняет его светлую душу.
Прощание с воином состоится 23.12 в 12:00 в Мариуполе", - отмечается в сообщении.
Вічна пам'ять.
(было кого защищать и есть кому его помнить...)
Вечная Память Герою !
вот здесь:
https://censor.net.ua/news/3166784/u_geopoliticheskogo_krizisa_v_kotorom_okazalas_ukraina_net_pozitivnogo_voennogo_resheniya_pristayiko.
Народ України увесь став у коло.
Ворогу не пройти крізь гарячі серця.
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)