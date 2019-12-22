 Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра. ФОТО

Об этом говорится на официальной facebook-странице 53-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 20 декабря в госпитале Днепра на 55-м году жизни остановилось сердце защитника Украины, младшего сержанта Баранова Александра Анатольевича "Талиба". Врачи неделю боролись за жизнь воина, и он так и не пришел в себя после инсульта. Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле.

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Александр родился 22.06.1965 года в Мариуполе Донецкой области там и проживал. Он уже был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986 гг. Затем служба в милиции, гражданская работа. А как началась война, не смог сидеть дома в стороне. "Это мой гражданский долг перед Украиной", - говорил сам боец. В 53-ей служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении Талиб был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором, настоящим воином, защитником, боевым товарищем!

Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра Баранова. Не дождалась защитника жена Тамара Николаевна, четверо детей и шестеро внуков.

Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Пусть Всевышний охраняет его светлую душу.

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Прощание с воином состоится 23.12 в 12:00 в Мариуполе", - отмечается в сообщении.





Фото: facebook.com/53brigade