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 Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра. ФОТО

В пятницу, 20 декабря, в госпитале Днепра вследствие перенесенного неделю назад инсульта, не приходя в сознание, скончался Александр Баранов (позывной Талиб).

Об этом говорится на официальной facebook-странице 53-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 20 декабря в госпитале Днепра на 55-м году жизни остановилось сердце защитника Украины, младшего сержанта Баранова Александра Анатольевича "Талиба". Врачи неделю боролись за жизнь воина, и он так и не пришел в себя после инсульта. Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник Украины погиб на Донбассе, еще один ранен, - штаб ООС

Александр родился 22.06.1965 года в Мариуполе Донецкой области там и проживал. Он уже был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986 гг. Затем служба в милиции, гражданская работа. А как началась война, не смог сидеть дома в стороне. "Это мой гражданский долг перед Украиной", - говорил сам боец. В 53-ей служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении Талиб был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором, настоящим воином, защитником, боевым товарищем!

Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу.

Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра Баранова. Не дождалась защитника жена Тамара Николаевна, четверо детей и шестеро внуков.

Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Пусть Всевышний охраняет его светлую душу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В свой 5-й день рождения 53-я ОМБ вернулась из зоны ООС в пункт постоянной дислокации на Днепропетровщину. ФОТОрепортаж

Прощание с воином состоится 23.12 в 12:00 в Мариуполе", - отмечается в сообщении.

Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра 01
Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра 02
Фото: facebook.com/53brigade

Источник: https://censor.net.ua/p3166792
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне душі померлого Воїна.
Вічна пам'ять.
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четверо детей и шесть внуков...
(было кого защищать и есть кому его помнить...)
Вечная Память Герою !
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Царство Небесне душі померлого Воїна.
Вічна пам'ять.
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А почему он "талиб"? Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра - Цензор.НЕТ 5345
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Ну если бы вы прошли ВОВ, думаю, не выбрали позывной "гиммлер"....
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У меня нет вариантов.... Они мне и не нужны.... Непонятно - в Афганистане он воевал именно с талибами, от их рук погибали его боевые товарищи..... Странно как-то....
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Если бы вы прошли вторую мировую, а потом на вас напали бывшие союзники и братья, при этом противник бывший стал оказывать вам поддержу оружием и накладывать санкции на агрессора… вполне возможно что у вас броннике или разгрузке появился позывной «Ганс», ну или что-то… Правда судя по приведенному сравнению с «гиммлером» вы прошли не войну а компостер мозгов под названием «великоросский шовинизм».
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четверо детей и шесть внуков...
(было кого защищать и есть кому его помнить...)
Вечная Память Герою !
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В нашем Лугинском районе 2 года тому назад умер хирург, который спас сотни жизней. Почему про него не было статьи на цензе?
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ВИнторогий ЗЕбил а пару часов назад у тебя был английский флажок...чучело мокшанское..
вот здесь:
https://censor.net.ua/news/3166784/u_geopoliticheskogo_krizisa_v_kotorom_okazalas_ukraina_net_pozitivnogo_voennogo_resheniya_pristayiko.
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ведана знает откуда я, олег невежественный. Я тут всю жизнь и по заграницам не шастаю і не паплюжу свою країну аля нільсен, акваріус
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Ще одна світла душа пішла від нас захищая рідну землю, ще темніше стало в цьому світі.
Народ України увесь став у коло.
Ворогу не пройти крізь гарячі серця.
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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