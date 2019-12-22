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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
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 "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж

Десятки музыкантов выступаю на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Музыкальный марафон под названием "Белыми нитками" стартовал в полдень. По замыслу организаторов, он продлится до 22 часов.

Организаторы и участники марафона считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой". Они убеждены, что "доказательств для обвинения мало, а имеющиеся не выдерживают никакой критики".

Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 01Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 02

"Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - заявили организаторы марафона.

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В марафоне заявлены 24 исполнителя и спикера. Среди них – "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергей Танчинец ( "Без Обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Иван Лень и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бык, Алекс Клец, Юрий Сусло, Соня Сотник, Сергей Кузин, Сергей Зенин, Анна Заклецкая, Геннадий Попенко, Анатолий Вексклярский, GrozovSka, Александр Пипа (экс-басист "Воплей Видоплясова ", участник @Traktor).

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.




Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 13
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 14
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 15
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 16


Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 17
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 18
Белыми нитками: на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь 19

Источник: https://censor.net.ua/p3166772
 
   
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Ксения, а при каком президенте Аваков занял эту должность и оставался на ней все это время?
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А до чого тут президент ? Авакова призначив парламент.
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А в парламенте случайно не фракция Порошенко была в большинстве? Что, они тогда сильно протестовали против этого решения? Или может быть они потом добивались увольнения Авакова? - Ничего подобного!
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Питання до ЗЕ. Чому він лишив цього бандюка і корупціонера.
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Авакова призначив парламент. Или у вас стрелочка только в одну сторону работает?
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вам невідомий розподіл сил в парламенті тоді і зараз ?
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Да-да, опять сказки о том, что Порошенко и его фракция якобы ни на что не влияли.
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Он еще хочет его сделать премьером вместо Гончарука.
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Занял должность в феврале 2014 года.
Кто был тогда президентом?
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Людей наче не дуже багато. Погодка дощова.
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Це поки не топові попсовики. Народ підтягнеться на вечір і саме на них. І 90% з тих, хто прийде, там чхати і на "білі нитки" і на все, що з ними пов'язано.
Натовп збирається виключно на концерт.
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Ну, может хоть что-то почерпнут или проникнутся
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Крадій рюкзаков при зєбілі раптом став честним і головне професійним. Розкрив діло декількарічної давнини...

Ну, ну...
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Если он такой плохой, то почему был назначен на эту должность при "хорошем" президенте Порошенко и оставался на этой должности все эти годы?
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Людей не густо. Значит в выводы экспертизы и прослушку телефонов верят больше, чем в "100% алиби" за сутки до преступления.
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но в Киеве есть и те, кто всячески пытается ему помешать. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в эфире одного из российских телеканалов, передает МИД РФ.
"У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, хочет ли Зеленский добиться позитивных изменений в отношениях с Москвой. - И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает".
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По чем сейчас порох платит за участие в митинге? Просто интересно.
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Він все одно з Черкас не поїде. Навіть на мітинг в підтримку ПреЗЕдента не поїде...
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Зеленского поддерживают больше 50% населения Украины, это о чем то говорит.
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тимчасово підтримують.
і то не все.
а недовіра зростає.
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Про що це може говорити?))) Більшість голосували за того, кого більше хвалили по телевізору. Інші голосували за Голобородька. А були ідейні, які побачили вікно можливостей. Зараз вони керівники штабів, помічники депутатів, працюють у кабміні і дерибанять бабло та землю. Судячи з усього, ти з першої-другої категорії.
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Так у овоща через пол года после выборов такая же поддержка была и где сейчас оно
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Порошенковского бизнес-партнера по разным коррупционным схемам типа "Роттердам+"?
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А роттердам вже відмінили? Чи зєлін кабмін визнав схему корисною?
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В методичке не написано , зачем вы боту такие сложные вопросы задаёте ?
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Зеленая навозная муха зе-зе вместе с путлером хочет еще раз "сделать" Украину . .
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Марафон на користь вбивць? То це вже повний зашквар... Співунам гітари в жопи позасовувать. Нехай скавчать...
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Их же просто так от фонаря не упаковали бы, значит все таки в чем то замешаны.
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так чего вы лезете со своими"марафонами"? не мешайте следствию и суду найти истину!
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Слідство потрібно контролювати. Бо "на 100% свой прокурор" нарозслідує з "100% своїм міністром МВС".
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"белыми нитками" на "майданах"????? да чур меня жить в таком "правовом" государстве!
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Порохоботы, почему за эти годы, при "замечательной" команде Порошенко, это преступление не было раскрыто?
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Це питання до Авакова. А чому не було розкрито? Може через те, що у справі замішаний агент фсб Короткіх? Він же Боцман, малюта, гвоздь, що за рік став доларовим мільйонером і обзавівся власним реактивним літаком? Один з заступників Авакова, між іншим.
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При Порошенке не только это убийство не раскрыто, но даже и раскрытыми, типа "убийство бабченко", хвалиться стало позорно...
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Музичка, так собі - тринь, бринь. Людей максмиум 300-400. Перекуска, ніби задаром, але так собі. Горілку з собою треба було брати. Малобюджетна подія. Без претензій на рейтінг. Може так і треба, а може, на фуя воно треба?
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Ясно,что дело ФУФЛО ,ну поворует Авакян ещё чуток ,но сколько верёвочке не виться ... "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 6587
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страна идиотов - "!" или"?" поставьте сами
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Молодежь на площади в Минске: Россия - дикая орда, а Лукашенко нелегитимен : https://charter97.org/ru/news/2019/12/22/359841/
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Это они убийц вышли поддержать, или что хотят?
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Фотка чувака с желтым шарфом и евромедалями на пальто прикольна. А конкретно, убийцы должны сидеть в тюрьме, хоть ты герой Света или герой Тьмы.
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Спеціально для зеботів-прихильників "права"... "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 8499

"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 9282

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С таким сбродом Петя ещё год Президентом не будет. А ведь обещал...
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Так вже стало зрозуміло, що це антиукраїнський політичний суд, який порушує права людини.
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Или тебя в интернете обманули.
Не рассматривал такой вариант?
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А що це взагалі сталося? Зеленський розміняв з Аваковим підняття собі рейтингу вбивством його ігрового бізнесу (заодне й конфєтка для ***** у вигляді справи проти волонтерів) на прем'єрство Арсена замість Гончарука?
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