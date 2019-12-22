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Все про:ДТП (5937) Киев (18353) смерть (6308) велосипедисты (109)

 Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом. ФОТО

Причиной вчерашней гибели двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля "Шевроле".

Об этом со слов свидетелей рассказали друзья погибших, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день унес жизни супружеской пары велосипедистов. Жанна и Дмитрий. Их убили на въезде в Киев по Житомирской трассе. Машина на бешеной скорости осуществляла обгон справа. Снесла обоих на обочине, погибли мгновенно", - написала Анна Даниленко.

Также отмечается, что погибшие были должным образом экипированы и имели необходимые световые сигналы для передвижения ночью.

Смотрите также: Водитель минивэна насмерть сбил двух велосипедистов на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом 01
Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом 02

Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом 03

Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом 04

Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166764
 
 
 Топ комментарии
 
С нашей культурой вождения, езда на велосипеде по автомобильным дорогам просто противопоказана, как потенциально смертельно опасное занятие.
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Здесь нужно давать пожизненное.В ФРГ и США дают, сильно не раздумывая.
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Их убили ублюдки-депутаны, неважно из какой партии. Нет другой страны на свете, где бы были такие мягкие законы к убийцам за рулем.
Их убила развращенная полиция, которая десятилетиями берет взятки за большие и малые правонарушения. Нет другой страны на свете, где бы в полицию шли заработать.
Их убили адвокаты, которые отмажут кого угодно, даже если все говорит, что виноват преступник-убийцаа за рулем.
Их убила Украина, где цена жизни человека стремится к нулю.
Сколько еще нужно смертей, чтобы государство Украина начало ценить жизнь КАЖДОГО человека?
А пока что идет массовое бегство с этой территории, где нет ни законов, ни совести, ни права.
И никакая высокая зарплата не вернет в Украину тех счастливых людей, обретших свою вторую Родину и где хоть немного больше порядка, чем на этой территории бесстыдства.
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Это не житомерская трасса это проспект победы перед станцией м. Житомерская если я правильно понял по фото.
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Вы не правильно поняли по фото. Это не проспект Победы, а именно Житомирская трасса.
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Идиоты водятлы, которые защищают своего коллегу. По великам (дорогая вилка - больше 5К), по экипировке, световой оснастке (задний габарит inferno слепит даже днем, молчу уже о нетипичной диодной подсветке спиц и световозвращающих элементах). Пара увлеченных любителей или даже профессионалов в шлемах, перчатках, ехали по правилам в крайнем правом ряду, где запрещено обгонять. Это мурло на корыте вылетело со скоростью за 140, чтоб быть круче всех, но из-за габаритов велосипедов их не заметил и не успел затормозить, если вообще пытался. В чём обвинять велосипедистов???! Суки вы на шкарлупах своих, чтоб вас так фура не заметила: на каждую шкарлупу найдется свой каток...
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А опережение транспортного средства с пересечением сплошной полосы и выездом на обочину как у нас называется, не подскажите?
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сплошную разметку разрешается пересекать если она находится справа от автомобиля
выезжать на обочину разрешается
в чем твои вопросы?
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Вопрос в том что там полоса для маршрутных транспортных средств отрисована сплошной линией и на нее можно выезжать только соответствующим авто!
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это не так
выезжать на полосу предназначенную. для маршрутных транспортных средств разрешается
1. для поворота направо
2. для остановке на обочине или в парковочном кармане
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1. сплошную разметку разрешается пересекать если она находится справа от автомобиля
2. случаи когда на полосу общественного транспорта выезд разрешен я уже написал. повторить?
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Я вам говорю про конкретный случай в том месте, а вы говорите о каких то фантазиях.... что можно а что нельзя!
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повторяю. для тормозов
1. сплошную линию находящуюся справа от автомобиля МОЖНО ПЕРЕСЕКАТЬ
2. на полосу общественного транспорта МОЖНО ВЫЕЗЖАТЬ
что бл тут непонятно?
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Шо ты чешешь??? Иди учи ПДД!
https://www.autocentre.ua/avtopravo/politsiya/gai-kieva-shtrafuet-za-polosu-obschestvennogo-transporta-80043.html

а именно из статьи:
На дорогах с полосой для движения общественного транспорта движение и стоянка других транспортных средств запрещена. Заезжать на эту полосу разрешается только для остановки с целью посадки (высадки) пассажиров или поворота направо перед перекрестком, только в том случае если линия разметки 1.2 (широкая полоса) - ПРЕРЫВИСТАЯ. итд
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и что? это как то противоречит тому что я написал?
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Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом - Цензор.НЕТ 5499 Стрелок

повторяю. для тормозов
1. сплошную линию находящуюся справа от автомобиля МОЖНО ПЕРЕСЕКАТЬ
2. на полосу общественного транспорта МОЖНО ВЫЕЗЖАТЬ
что бл тут непонятно?
22.12.2019 14:30
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Ты че "погнать" хочешь?
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ты можешь вопрос четко сформулировать?
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Вопроса нет для тебя! мне все понятно кто ты.
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там для поворота на право ничего вообще не надо пересекать посмотрите фото выше!
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для поворота направо водитель обязан перестроиться как можно ближе к правому краю проезжей части. если на проезжей части есть полоса общественного транспорта водитель имеет право на нее выехать для поворота направо, остановки возле края дороги или в парковочном кармане

хватит фантазировать. есть четкие правила. в них все написано.
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Какие правила? нельзя останавливаться на полосе для общественного транспорта не мели херню!
Зае...л ты тупостью своей! Поезди по Киев, стань на полосу и увидишь как тебя отепут полиция по полной!
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стоять нельзя. останавливаться можно
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Только в том случае если полосы прирывистая... Вы упускаете важные детали. в случае ПДД это не допустимо!
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ну тогда умник сломайся а потом попробуй кинуть машину во второй полосе. а я посмотрю
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Машины ломаются и во второй в третьей полосе не пиши хероту! Если у тебя во второй полосе поломается камаз ты его столкнешь на обочину?
Ты хоть ездить умеешь кроме как на 11м?
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я обязан убрать машину с проезжей части или разместить ее как можно правее
водительский стаж 14 лет
собственное авто 12 лет
пробег на собственном авто 300000 км

количество ДТП - 3
по моей вине - 0
количество пострадавших - 0 (в т.ч. тех кто обращался за мед.помощью)
еще вопросы есть
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Боже вот ты дятел... свободен!
Убери МАЗс прицепом груженый с заглохшим двигателем!
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сам ты дятел. я обязан его убрать. тягачаем, эвакуатором. чем угодно. понимаешь? ОБЯЗАН!
а если я не могу то я должен включить аварийку, выставить знак. Только потом я должен буду доказать что у меня небыло физической возможности убрать машину с дороги. Особенно мне хотелось бы тебя послушать когда в твой сарай влупится кто нибудь сзади на скорости

15.14
В случае вынужденной остановки в месте, где остановка запрещена, водитель должен принять все меры, чтобы убрать транспортное средство, а из-за невозможности это сделать - действовать в соответствии с требованиями пунктов 9.9, 9.10, 9.11 этих Правил.
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шо ты гонешь... ты об стойку епнулся? У тебя несвязная речь которая противоречит всем твоим предыдущим сказкам...
Так обязан убрать или все таки можно включить аварийку и выставить знак?... вот ты маразматик...
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у тебя проблемы с пониманием печатного текста?
я уже тебе конкретный пункт правил привел. что тебе еще не понятно?
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Ще одне підтвердження тези що нормальним людям жити в країні,вщерть наповненій кретинами смертельно небезпечно! Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом - Цензор.НЕТ 354
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Эти слова надо в граните высечь на въезде в Украину.
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Грани одной жизни... От сытой и пьяной до трезвой и ущербной отделяет один миг.... И изменить уже ничего не получится....
Всё дело в неправильном решении... Будьте бдительны и уважайте других!
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Хорошие дороги - зло в Украине! Царствие Небесное невинно погибшим...
Аваков когда-нибудь сможет закупить приборы для автоматического контроля скорости движения, или ему не этого? На дорогах - кровавая война! Грустно.
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Можно закупить какие угодно приборы.
Но если водители даже не пристегиваются в автомобиле, то в чем, простите, смысл?
Может, мозгов где 'закупить"?
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Та ладно, помню как начали применять Визири и пошли "письма счастья" с немалыми штрафами. Народ очень быстро стал "соблюдать", кроме безбашенных ездюков и тех, которым все пох.
Безнаказанность ведет к несоблюдению законов. Абсолютная безнаказанность - к абсолютному несоблюдению! Такого отношения к патрульной службе нет нигде в Европе, та и в Африке тоже! Зато глючные вертолеты за дикие деньги Аваков закупил у ************* на всю голову Макрона.
Кстати, был свидетелем, как наши типа пофигисты, выезжая за границу уже начиная с Белоруси начинали "соблюдать".
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Мы опять возвращаемся к основе: нравственности, духовности людей, которые начинаются из семьи. Правда, сегодня почти никто детям не объясняет, что такое духовность и какая-такая нравственность...
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Какая нравственность? Один папа одного презедента назвал народ биомассой! Думаете этот презЕдент будет хоть думать о нравственности при воспитании от такого папы? А кто выбрал этого презедента?
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О видекамерах и штрафах за нарушения мы слышим вопли уже пятый год. А пока что на дорогах гибнет больше людей, чем на войне. Сколько времени надо ублюдкам из власти, чтобы понять: человеческая жизнь не имеет цены!
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То что имеет цену , за то борются в турборежиме...Например --земля...
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Мо, для "электронного контроля"? - Autovelox. В Европе они на каждом шагу - комуны пополняют бюджет. А ещё строят кучу круговых дорог, которые снижают скорость. А ещё настилы на полу дорог.
Навигаторы предупреждают наличие автовэлоксов, да и знаки тоже выставлены. Они здесь стоят уже лет 30 - 40.
А вот последние пару лет повсюду наставили видеокамеры. Навигаторы о них не предупреждают. Но знаки стоят. А сами видеокамеры не так чтоб очень заметны. Вот против них вы ничего не поделаете. Они всё фиксируют и фотографируют повышенную скорость, проезд на красный. На каждом средненьком перекрёстке - светофор и видеокамера.
Дорого, но эффективно. Придётся заплатить штраф, снимут очки на правах . если очков менее 12 - пересдавать. Каждый год экзамены на права всё более жёсткие.
+вашу машину могут арестовать на время разбирательства. Каждый день простоя -200€ + эвакуатор.
А если кто в бухом виде попался (здесь лимит алколэмии 0,5), то такой сто раз покусает локти. Т.к. ему придётся отработать в соцпомощи 200 часов в год, чтоб не находиться на домашнем аресте.А потом пересдавать на права и ежегодно их обновлять , со всеми визитами специалистов и анализами.
Много времени, много денег, много хлопот.
Вот все и считают, что будет лучше и выгодней просто - напросто не нарушать правила.
Кстати, если водитель убил кого-то на дороге, его машину арестовывают, и его самого отправляют в тюрьму.
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Жалко людей, но на велосипедах в такое время и по нашим дорогам, это большой риск.
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Кривавий вбивця, корупціонер і просто мерзотник Аваков вбив ще двох справжніх європейців. Встановити на дорогах труками(відіофіксатори швидкості) з гарантованою конфіскацією авто і мото цей майбутній довічний в'язень з конфіскацією мав би ще п'ять років тому.
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Согласен! Реальный убийца - Аваков, который еще весной обещал запустить автоматическую фиксацию скорости!!!
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Аваков чхати хотів на камери, багато гемору а відкати копійчані, а ось закупка гелікоптерів у Франції і безпілотників у Турції саме то...
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Насправді вбиває людей(собак, котів...) на дорозі швидкість. В тебе якісь проблеми? Ти кудись спізнюєшся? Перевищів швидкість? Ну тоді сідай на пів року до допру з конфіскацією автівки. Навіть, ящо ти не накоїв ніякої шкоди. Чому голова має боліти у інших людей, якщо в тебе нема мізків???
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Не может быть никаких оправданий водителю! В то же время, ездить на велосипеде по автомобильным дорогам в крупных украинских городах- верх безрассудства. Хоть в шлемах с фонариками, хоть без них. Таковы реалии. И какое бы не понёс наказание нарушитель, покойникам уже всё равно.
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Трассы ,шоссе, не для велосепидистов еще и в темное время суток.
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Траси не для дебілів, що мають багато конячих сил під капотом!!!!
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Не обганяйте справа і не тікайте вліво...Правило,написане кров"ю...
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На наших дорогах ездить на велосипеде очень опасно.
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Тобто оголосимо війну велосипедистам? І будемо рухатись в напрямку знищення екології, моралі, духовності? Вперед до Армагедону?
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хіба я написала про оголошення війни велосипедистам? чи про те, що їздити дуже небезпечно завдяки таким водіям, яким правила пофіг
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Давно понятно, что ездить в Украине на великах нельзя. Даже по тротуарам надо ходить осторожно. А люди играют в лотерею...
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Їздив, їзжу і буду їздити на ровері по будь яким трасам, бо не порушую правил. А Авакова вважаю особливо небезпечним злочинцем, що вже багато років уникає арешту, але має бути притягнутий до відповідальності за тяжкі злочини і покараний судом на довічний термін ув'язнення з конфіскацією.
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ехать за городом ночью на велике, это все равно что переходить дорогу по пешеходному переходу, не смотря по сторонам. Как бы правда на стороне пострадавших, но результат....
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В них були всі опізновальні червоні сигнали, альо!!! Ви за те, щоб вело був під забороною????
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З твоєї "логіки" виходить що пересуватися треба виключно у білий день і бажано на БТРі...?
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ездил, миновала горькая участь. Но по трассе как фура мимо проходит то ухх турбулентность. Да, эт не Тур де Франс.
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конено бывают случайности. но такие наезды уже давно нужно приравнять к умышленному убийству, а не на откуп судье 5--10. за 10000 баксов полуит 6 просидит 3 в сизо и депутаты
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Совєт:
Автомобілі в Україні, потрібно монтуватись 0,5 кг вибухівки у сидіння водія, з системою контролю швидкості, з подачею струму на електродетонатор, у випадку її перевищення на 0,1 м/с. Бажано, щоб система була для надійності укомплектована ще одним електродетонатором.
Нє благодаріте.
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Глупство. Ви за кого голосували на останніх трьох президентських? Пиво пили?
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соя. ну ка начинайте подхрюкивать что это устроили проклятые евробляхеры. И что нужно срочно вводить налог на уплату в шыкаладный цех.
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Тупость водителей - это реалии наших дней и не только в Украине. Сказывается резкое снижения образованности.
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Хоть бы научились не харькать сопли свои на асфальт для начала ...Про бычки молчу....А вы скорость не нарушать, других уважать....На Цензоре видно уважение незнакомых людей др. к другу...
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100%! соевые в вульгарности, матах и человеконенавистничестве перещеголяли кацапов.
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Это то-же самое место?
Вообще тут в Киеве эти полосы для велосепелистов полная профанация. 200 метров нарисовали, потом забор или просто исчезает
Реальных полос нет
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Расширяйте дороги. Машин дофига, а ехать негде. Дятлы волочатся за городом по 50 км/ч там где даже рекомендовано по знаку 90 км/ч.
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только камеры по трассе и без вмешательства человека и что бы штрафы суммировались... тогда придурки продадут машину или наймут водителя - мент на дороге это бесполезное тело в форме.
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/"стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля "Шевроле"/"

Я же говорил! Кто со мною вчера спорил?
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жесть... сколько уже там прошло после введения 50кмч в городе? первую неделю поездили и дальше как и раньше 70-80 по городу - норма. Где менты? Да они сами гоняли а сейчас их вообще не видно, 0 патрулей за неделю (хотя в первые пол года видел по 20 раз за пол дня) а бензин и амортизацию авакян и компашка списывают тысячами тонн для патрулей который по факту нет, как собственно и законов при "лучшем в мире министре" и самой потужной рехформе.
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когда вы, сцуки, уже поймёте , что хорошая дорога -это не взлётная полоса для ваших драндулетов .. Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом - Цензор.НЕТ 8839
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