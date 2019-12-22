 Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом. ФОТО

Об этом со слов свидетелей рассказали друзья погибших, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день унес жизни супружеской пары велосипедистов. Жанна и Дмитрий. Их убили на въезде в Киев по Житомирской трассе. Машина на бешеной скорости осуществляла обгон справа. Снесла обоих на обочине, погибли мгновенно", - написала Анна Даниленко.

Также отмечается, что погибшие были должным образом экипированы и имели необходимые световые сигналы для передвижения ночью.

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