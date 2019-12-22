 Обгонял по крайней правой на бешеной скорости: подробности гибели семейной пары велосипедистов под Киевом. ФОТО

Об этом со слов свидетелей рассказали друзья погибших, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день унес жизни супружеской пары велосипедистов. Жанна и Дмитрий. Их убили на въезде в Киев по Житомирской трассе. Машина на бешеной скорости осуществляла обгон справа. Снесла обоих на обочине, погибли мгновенно", - написала Анна Даниленко.
Также отмечается, что погибшие были должным образом экипированы и имели необходимые световые сигналы для передвижения ночью.
выезжать на обочину разрешается
в чем твои вопросы?
выезжать на полосу предназначенную. для маршрутных транспортных средств разрешается
1. для поворота направо
2. для остановке на обочине или в парковочном кармане
В данном случае там сплошная белая разметка!
2. случаи когда на полосу общественного транспорта выезд разрешен я уже написал. повторить?
1. сплошную линию находящуюся справа от автомобиля МОЖНО ПЕРЕСЕКАТЬ
2. на полосу общественного транспорта МОЖНО ВЫЕЗЖАТЬ
что бл тут непонятно?
https://www.autocentre.ua/avtopravo/politsiya/gai-kieva-shtrafuet-za-polosu-obschestvennogo-transporta-80043.html
а именно из статьи:
На дорогах с полосой для движения общественного транспорта движение и стоянка других транспортных средств запрещена. Заезжать на эту полосу разрешается только для остановки с целью посадки (высадки) пассажиров или поворота направо перед перекрестком, только в том случае если линия разметки 1.2 (широкая полоса) - ПРЕРЫВИСТАЯ. итд
повторяю. для тормозов
1. сплошную линию находящуюся справа от автомобиля МОЖНО ПЕРЕСЕКАТЬ
2. на полосу общественного транспорта МОЖНО ВЫЕЗЖАТЬ
что бл тут непонятно?
22.12.2019 14:30
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Ты че "погнать" хочешь?
хватит фантазировать. есть четкие правила. в них все написано.
Зае...л ты тупостью своей! Поезди по Киев, стань на полосу и увидишь как тебя отепут полиция по полной!
Ты хоть ездить умеешь кроме как на 11м?
водительский стаж 14 лет
собственное авто 12 лет
пробег на собственном авто 300000 км
количество ДТП - 3
по моей вине - 0
количество пострадавших - 0 (в т.ч. тех кто обращался за мед.помощью)
еще вопросы есть
Убери МАЗс прицепом груженый с заглохшим двигателем!
а если я не могу то я должен включить аварийку, выставить знак. Только потом я должен буду доказать что у меня небыло физической возможности убрать машину с дороги. Особенно мне хотелось бы тебя послушать когда в твой сарай влупится кто нибудь сзади на скорости
15.14
В случае вынужденной остановки в месте, где остановка запрещена, водитель должен принять все меры, чтобы убрать транспортное средство, а из-за невозможности это сделать - действовать в соответствии с требованиями пунктов 9.9, 9.10, 9.11 этих Правил.
Так обязан убрать или все таки можно включить аварийку и выставить знак?... вот ты маразматик...
я уже тебе конкретный пункт правил привел. что тебе еще не понятно?
Всё дело в неправильном решении... Будьте бдительны и уважайте других!
Аваков когда-нибудь сможет закупить приборы для автоматического контроля скорости движения, или ему не этого? На дорогах - кровавая война! Грустно.
Но если водители даже не пристегиваются в автомобиле, то в чем, простите, смысл?
Может, мозгов где 'закупить"?
Безнаказанность ведет к несоблюдению законов. Абсолютная безнаказанность - к абсолютному несоблюдению! Такого отношения к патрульной службе нет нигде в Европе, та и в Африке тоже! Зато глючные вертолеты за дикие деньги Аваков закупил у ************* на всю голову Макрона.
Кстати, был свидетелем, как наши типа пофигисты, выезжая за границу уже начиная с Белоруси начинали "соблюдать".
Навигаторы предупреждают наличие автовэлоксов, да и знаки тоже выставлены. Они здесь стоят уже лет 30 - 40.
А вот последние пару лет повсюду наставили видеокамеры. Навигаторы о них не предупреждают. Но знаки стоят. А сами видеокамеры не так чтоб очень заметны. Вот против них вы ничего не поделаете. Они всё фиксируют и фотографируют повышенную скорость, проезд на красный. На каждом средненьком перекрёстке - светофор и видеокамера.
Дорого, но эффективно. Придётся заплатить штраф, снимут очки на правах . если очков менее 12 - пересдавать. Каждый год экзамены на права всё более жёсткие.
+вашу машину могут арестовать на время разбирательства. Каждый день простоя -200€ + эвакуатор.
А если кто в бухом виде попался (здесь лимит алколэмии 0,5), то такой сто раз покусает локти. Т.к. ему придётся отработать в соцпомощи 200 часов в год, чтоб не находиться на домашнем аресте.А потом пересдавать на права и ежегодно их обновлять , со всеми визитами специалистов и анализами.
Много времени, много денег, много хлопот.
Вот все и считают, что будет лучше и выгодней просто - напросто не нарушать правила.
Кстати, если водитель убил кого-то на дороге, его машину арестовывают, и его самого отправляют в тюрьму.
Автомобілі в Україні, потрібно монтуватись 0,5 кг вибухівки у сидіння водія, з системою контролю швидкості, з подачею струму на електродетонатор, у випадку її перевищення на 0,1 м/с. Бажано, щоб система була для надійності укомплектована ще одним електродетонатором.
Нє благодаріте.
Вообще тут в Киеве эти полосы для велосепелистов полная профанация. 200 метров нарисовали, потом забор или просто исчезает
Реальных полос нет
Я же говорил! Кто со мною вчера спорил?