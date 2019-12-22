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 Политика Украины, Общество
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Все про:местные выборы (1250) Нацполиция (10614)

 Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция обеспечивает правопорядок и безопасность во время местных выборов объединенных территориальных общин, которые проходят 22 декабря в 23 регионах государства.

Об этом сообщили Управления коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Настаиваю на быстром и оперативном реагировании на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача обеспечить законность этих выборов", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич на видеоселекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений.

Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию 01

Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию 02
Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию 03

Он отметил, что для проведения первых местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7:00 избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану.

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"С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификацией избирательных документов - 4 факта. По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию 04
Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166757
 
 
 Топ комментарии
 
Охрєнєть. Вибори депутанів сільрад,і такі страсті. Правда,якщо почитати поодиноківипадкизатримання керівників місцевих громад, то суми хабарів вражають.
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Даёшь два кило гречки каждому голосователю за СН ! Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию - Цензор.НЕТ 3471
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І унас в місті ніколи не пропонували нічого. Бо знають, що або в табло получать, або люди кинуть. З 2002 року місто завжди голосує проти влади.
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Охрєнєть. Вибори депутанів сільрад,і такі страсті. Правда,якщо почитати поодиноківипадкизатримання керівників місцевих громад, то суми хабарів вражають.
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Керівництво ОТГ кладе собі зарплату по 20 000 грн, для села це великі гроші.
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ну а шо?
Пожар на заводе «Уфанефтехим» охватил 1600 кв. метров (видео)

https://twitter.com/i/status/1208603987202781184
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)))) предчувствия меня не обманули. Я как щайду на Цензор- на раше что-то горит или взрывается )))
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Даёшь два кило гречки каждому голосователю за СН !
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Вот, никакая сволочь Меня подкупить даже не пыталась..ни разу... так абидна..😢
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І унас в місті ніколи не пропонували нічого. Бо знають, що або в табло получать, або люди кинуть. З 2002 року місто завжди голосує проти влади.
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Останні роки "місцеві вибори" - процес безперервний...
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Цікаво скількі отримають"новіпалітікі на виборах ОТГ?
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