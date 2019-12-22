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Все про:Госпогранслужба (3564) икра (11) контрабанда (1894) Россия (74613)

 Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах. ФОТОрепортаж

Контрабандисты пытались переправить из РФ в Украину почти 700 кг красной икры.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пограничники задержали возле Борисовки Харьковской области трех мужчин без документов, а неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревяных поддонов, который был сооружен, вероятно, для незаконного перемещения товаров.

"Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры. Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составил 660 кг", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных граждан Украины, проживающих в приграничных районах, пограничники составили админпротоколы.

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Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах 01
Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах 02

Источник: https://censor.net.ua/p3166753
 
 
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В погран.отряде нехило так НГ встретят!
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Зе-команда покупает у паРаши до 12 млн кВт-ч/сутки.
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Новогодняя акция пограничников:
Задержи ведро контрабандной икры- и получи пол ведра икры в подарок.
(Вторую половину ведра-начальству)
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6 кг самі контрабандисти з''іли, але ат судьби нє уйдьош )))
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А як вони стіну Яценюка перелізли? Чи вже і стіну вкрали?
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Сейчас нет икры без химии. Все яд. Раньше был состав - икра + соль. - Все.
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позеленіти можна яка перемога достойна цензора
ікра це ж не ешелони з рос вугіллям
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timeo Danaos et dona ferentes - боюсь Данаев я и дары подносящих.
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Мабуть не проплатили своєчасно погранцям.
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оте трое тащили 30 пластиковых контейнеров (700 кг общим весом) ?
по 10 контейнеров (233 кг) на рыло по 5 в руку (116 кг)? да по поддонам ? ай маладца...))))
(люблю арифметику)
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это ж только первый год что то пошло не так. а представьте раньше сколько носили и сколько с этого имели... отправьте всю икру брйцам в АТО пусть хоть деликатесов на новый год поедят ! и этих несунов тоже всех в окопы!
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