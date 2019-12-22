Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пограничники задержали возле Борисовки Харьковской области трех мужчин без документов, а неподалеку от места задержания обнаружили мостик из деревяных поддонов, который был сооружен, вероятно, для незаконного перемещения товаров.
"Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры. Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составил 660 кг", - говорится в сообщении.
В отношении задержанных граждан Украины, проживающих в приграничных районах, пограничники составили админпротоколы.
Контрабандисты на Харьковщине несли из РФ почти 700 кг красной икры в ведрах. ФОТОрепортаж
Контрабандисты пытались переправить из РФ в Украину почти 700 кг красной икры.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Задержи ведро контрабандной икры- и получи пол ведра икры в подарок.
(Вторую половину ведра-начальству)
ікра це ж не ешелони з рос вугіллям
по 10 контейнеров (233 кг) на рыло по 5 в руку (116 кг)? да по поддонам ? ай маладца...))))
(люблю арифметику)