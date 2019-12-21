 Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.
Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства ДТП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.
Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства ДТП.
хотя по вмятинам на машине наверное он их обеих взад вмазал, шо они послетали с великов и вмяли ему полкрыши.