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 Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Около пяти часов вечера 21 декабря возле остановки общественного транспорта "Пролисок" на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и двух велосипедистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

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Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция 01
Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция 02
Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция 03
Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3166738
 
 
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Заем было в темное время суток ехать по дороге.
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Откуда нам известно, для чего водитель Chevrolet делал это?
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с участием автомобиля Chevrolet... а водитель там хоть был?
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судя по тому что велики поулетали в лесополосу, велосипедисты уже перекатили велосипеды через одну часть дроги и не докатили через вторую.
хотя по вмятинам на машине наверное он их обеих взад вмазал, шо они послетали с великов и вмяли ему полкрыши.
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В сети много видео о том, как поступают с подобными водителями в Саудовской Аравии....
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