 Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

От полученных травм двое велосипедистов (мужчина и женщина) погибли на месте происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства ДТП.









Также смотрите: Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу, - Нацполиция. ВИДЕО