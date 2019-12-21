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Все про:Испания (505) футбол (3164) фанаты (405) Зозуля (44)

 "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании. ФОТО

Болельщики испанской "Альбасете" поддержали форварда команды Романа Зозулю, в адрес которого болельщики "Райо Вальекано" из того же дивизиона скандировали оскорбления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com, во время матча между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы все - Зозуля".

Мы все - Зозуля, - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле, которого в Испании оскорбили фанаты команды-соперника

Кроме того, на 10-й минуте (Зозуля играет за "Альбасете" под 10-м номером. - Ред.) фанаты скандировали его имя.

Напомним, Роман Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом.

Футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась. Но во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и в футбольную лигу Испании.

Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Зозулю. Футболист вернулся в расположение "Бетиса", но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за "Райо Вальекано".

Также читайте: Оскорбления в адрес Зозули схожи со штампами российской пропаганды, - МИД

15 декабря 2019 года матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Источник: https://censor.net.ua/p3166736
 
   
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просто це поважний пан він не виражається .... )))
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Не те, щоб вроди, але таки фашисти. Свого часу Франко прийшов до влади за безпосередньої підтримки Гітлєра і допомоги Вермахту і Люфтваффп, а також підтримки італійського фашист Муссоліні і його військової допомоги. І ще на Східному фронті на боці Гітлєра воювала іспанська Голуба дивізія. Тому краще б ті любителі вбивства задля розваги великої рогатої худоби на себе в дзеркало дивилася.
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бачиш іспанця-бий в рило
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Та шо там деток возить? -- у каждого столба остановка... ...плавали -- знаем...*)
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Український футболіст Роман Зозуля заявив, що ультрас "Райо Вальєкано" вважають його нацистом, тому що частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Україна перебуває у стані війни. Багато людей беруть участь у гуманітарних акціях, купуючи медичні препарати, їжу і одяг, допомагаючи лікарням.Разом з командою ми відвідували військових на фронті, щоб підтримати їх, як патріоти своєї країни. Ми прагнемо рятувати життя. Ми ніколи не купуємо зброю. Я патріот, і це не злочин.

Коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано", мені сказали, що я не зможу грати там, тому що я фашист. Я нічого не зрозумів. Я запитав чому, і мені сказали, що я допомагав українській армії, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальєкано") - на протилежній стороні.Шестеро з них воювали на Донбасі проти України. Вони бачать в мені ворога, фашиста, нациста і расиста. Я хотів поговорити з ними і пояснити, що я не такий, але вони не хотіли зі мною розмовляти".
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..Роман.играй себе и посылай чепушил, кремлем проплаченных , нах... "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании - Цензор.НЕТ 2431...
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Забыли про "Голубую дивизию", которая воевала на стороне Гитлера, надо им и такой баннер вывесить.
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Тю! А бубочка казав, що ми всі преЗЕденти... "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії - Цензор.НЕТ 1119 А виявляється, що йому до "ла-ла-ла" лишилось не так вже й багато
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тре Зозулі назвати поліції Іспанії імена 6 фанів Райо Вальєкано котрі воювали на стороні росіян (ЛНР/ДНР, він же Лугандон)... Хай дають їм реальні строки. Поліція Іспанії я сподіваюсь почне діяти вже сьогодні, а не сорлі жуватиме...
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Я також передавав кошти через фонд Притули, то що я теж нацист???
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Ми ВСІ нацисти тому, що любимо свою Країну і положемо своє тіло і Душу за Неї, без будь-яких вагань. Слава Україні і цому Великому Українському Народові!
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Хотелось сделать зозулю изгоем,а получился СИМВОЛ ЛЮБВИ К РОДИНЕ.СЛАВА УКРАЇНІ!
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