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Все про:Луганщина (4245) обстрел (8526) терроризм (18160) Золотое (156)

 Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома. ФОТО

Члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" вели огонь из миномета калибром 82 мм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня утром со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", - сказано в сообщении.

Повреждены 2 дома местных жительниц. В зданиях выбиты стекла, частично разрушены дымоход и крыша.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован", - добавили в полиции.

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Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 01
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 02
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 03
Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166721
 
 
 Топ комментарии
 
"Надо просто перестать стрелять" (с) Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома - Цензор.НЕТ 8161
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Так это та самая территория, которую Зеленский отдал сепаратистам отведя оттуда ВСУ. То наверно оккупанты салют устроили по поводу того, что Зеленский подарил путину 12.5 млрд долларов.
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"Надо просто перестать стрелять" (с) Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома - Цензор.НЕТ 8161
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Со слов Зели, это звучало так как два пальца обсосать. .Но что то пошло не так или так но не как хотел зеля
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Порох за две недели уже закончил войну в 14 году!!! А вот Зеля как раз говорил, что быстро это не будет.
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Ну не мели чушь. Зеля говорил "да все очень просто...." Если память подводит, можешь пересмотреть.
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Блондинка?
https://112.ua/statji/na-vostochnom-fronte-bez-peremen-kak-zelenskiy-sobiraetsya-prekrashhat-voynu-502090.html

Однако, как представляется, уже нет смысла анализировать то, что делал или чего не делал Петр Порошенко. Карт-бланш сейчас - у Владимира Зеленского, и именно его очередь выполнять данные обещания. Среди них - намерение завершить войну уже через год (то есть примерно в середине 2020-го), причем исключительно дипломатическими методами. А также - обещание в глаза заявить Путину, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Зеленский обещал сказать это российскому коллеге при первой же возможности.
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Так это та самая территория, которую Зеленский отдал сепаратистам отведя оттуда ВСУ. То наверно оккупанты салют устроили по поводу того, что Зеленский подарил путину 12.5 млрд долларов.
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Сподіваюся, що зруйновані будинки саме тієї ватної масовки, яка Зєлєнскому втирала, що треба війська відвести.
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Зебилу на обстрелы нас рать также как и на высказывания превселюдно президентом агрресором о исконных землях где до сих пор не ответило и не ответит уже жалюгидне трусливое существо род названием президент пускай стреляют зазихають на териториальную целостность оно празднует корпоративчик Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 5099
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Вони зі своїм Кварталом саме в такий час жривуваои по корпоративах. Тому я не дивуюся - комедіянтів з них не виб'єш. Тільки яювоно якось негарно бухати і св'яткувати, коли обстріли не припиняються.
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А кацапам об этом сказали ?
И лугандонам ?
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Шановний, зелю розвести неможливо, адже він не лох !
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**** не прощу 12 миллиардов подарка
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Какой подарок, тупарь?
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
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Ну что отвели вайска? Где те сепарские бабки, которые очень просили украинцев уйти с Золотого?
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а Зеля після корпоративу похмілля лікує.
йому не до обстрілів.
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Ця падаль, після того, як вбила разом з Путькою сотні наших воїнів на фронті, як почала вбивати українців в Києві, як почала по-звірячому бити українців на вулиці і в судах, ця падаль, в насмішку над нами, ще живими, влаштувала за наші же гроші нічну оргію-попойку в київському клубі.
Щоб ви здохли, мразі!!!

Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 3716
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ЗЕленый под коксом?))))
Или это глупый вопрос?)))
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Моніка має виплатити тим людям компенсації з власної кишені.
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Достаточно будет пару ложек салата с Рождественского утренника Слуг...
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Это бинго, да , зебилы☝️☝️☝️. Любой ценой ☝️☝️☝️
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Да и х***й с ними. Сами визжали чтобы украинские солдаты перестали их защищать и ушли из Золотого. Теперь пускай сами и отстраивают свои дома. Жалко что не одного сепара не убило.
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Може і вбили сєпарів. Зараз якось оптом пишуть, типу відразу звіт за місяць
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Визжали те, кого Моника хотела услышать...
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"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом Надеемся,что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах,где проживает много гражданского населения", -говорится в заявлении ЕС на заседании ОБСЕ в Вене
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Недостатньо далеко відвели... Тре відводити, щоби луГандонці Дніпро могли бачити...
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Пока служанки гарцуют на корпоративах и тратят наши деньги на линии разведения сил оккупанты ведут боевые действия
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І шо,розведення-всьо ? Вова ж з Хомчаком казали, вдруг шо,одразу повернемось,"зради немає".
Тільки от біда,повертатись нікуди,укріплення зруйновані.Своїми руками,і спецтехніка для цього швиденько знайшлась.Не тільки бетонні бліндажі,а й нори,що хлопці вночі наривали,укріплюючи акацією і мішками...
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 920
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не верю! это тетки сами крышу расколупали! там же устойчивое и продолжительное? не?
Элен и ребята и преЗедент... а съездите ка вы туда на Рождество (Католическое через 4 дня...) покалядуйте... отдохните...свежим мирным воздухом подышите.. о то умотались жеж...
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НУ ЗЕЛЯ ЖЕ ОБЕЩАЛ ЧТО ЛИЧНО ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСТНОСТЬ! А ТЕПЕРЬ ПРИЙДЕТСЯ ПОДАВАТЬ В СУД НА ЗЕЛЮ ЗА ТО ЧТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ КОНСТИТУЦИЮ, А ЕЩЕ ПУСТЬ БАБУЛЬКИ ПОЗВОНЯТ И СКАЖУТ СПАСИБО МАМЕ РИММЕ И ПАПЕ ВАТНИКУ ЗА ПИЗ-БОЛА СЫНОЧКА
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соевые боты - жалкие продажные подкацапники и враги Украины.
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Золоте-4 обстріляне бойовиками! Здається Ссанич давав особисту гарантію, що цього не станеться!!
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Только биомасса сомневается, что Золотое стало Швейцарией.
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КУПЛЕННЫХ врагом КВНщиков.
Но лохторату нравится - чиста по приколу, поржать под пивасик на диване.
Самые смекалистые уже орут : "Ми ни етава хатели! Ми не за ЗЕ а против Пороха галасавале !"
А втихаря (пока) мечтают о "рюзьке мире" любой ценой.
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Они же наши люди!!! это ошибка, надо скорей всем им пенсии выплатить и бесплатно снабжать электрикой и водой!!! Мыжеодинарод!!!
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