 Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Сегодня утром со стороны г. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР") боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", - сказано в сообщении.
Повреждены 2 дома местных жительниц. В зданиях выбиты стекла, частично разрушены дымоход и крыша.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован", - добавили в полиции.
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Однако, как представляется, уже нет смысла анализировать то, что делал или чего не делал Петр Порошенко. Карт-бланш сейчас - у Владимира Зеленского, и именно его очередь выполнять данные обещания. Среди них - намерение завершить войну уже через год (то есть примерно в середине 2020-го), причем исключительно дипломатическими методами. А также - обещание в глаза заявить Путину, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Зеленский обещал сказать это российскому коллеге при первой же возможности.
И лугандонам ?
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
йому не до обстрілів.
Щоб ви здохли, мразі!!!
Или это глупый вопрос?)))
Тільки от біда,повертатись нікуди,укріплення зруйновані.Своїми руками,і спецтехніка для цього швиденько знайшлась.Не тільки бетонні бліндажі,а й нори,що хлопці вночі наривали,укріплюючи акацією і мішками...
Элен и
ребятаи преЗедент... а съездите ка вы туда на Рождество (Католическое через 4 дня...) покалядуйте... отдохните...свежим мирным воздухом подышите.. о то умотались жеж...
Но лохторату нравится - чиста по приколу, поржать под пивасик на диване.
Самые смекалистые уже орут : "Ми ни етава хатели! Ми не за ЗЕ а против Пороха галасавале !"
А втихаря (пока) мечтают о "рюзьке мире" любой ценой.