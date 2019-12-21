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 ГБР обнаружило в раздевалках спортклуба "5 элемент" скрытые видеокамеры. ФОТО

Линзы видеокамер были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации, утверждают в ведомстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "5 элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - сказано в сообщении.

"Важно: во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - добавили в ГБР.

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По факту обнаружения камер зарегистрировали уголовное производство. Расследование начали по ч.1 ст.359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Наказание по ней может составлять от штрафа в 3400 гривен до лишения свободы на срок до 4 лет.

Обыски в спортивном клубе "5 элемент" прошли в пятницу, 20 декабря. Владельцем "5 элемента" является ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", долей 55% в котором владеет фонд Петра Порошенко, 35% принадлежит фонду Игоря Кононенко, еще 9,9% – фонду Олега Гладковского.

ГБР обнаружило в раздевалках спортклуба 5 элемент скрытые видеокамеры 01
ГБР обнаружило в раздевалках спортклуба 5 элемент скрытые видеокамеры 02
ГБР обнаружило в раздевалках спортклуба 5 элемент скрытые видеокамеры 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166718
 
 
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Петруха за физкультурницами подглядывал?
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у меня на работе тоже стоят во всех раздевалках и шо? подключены к отдельному серверу в отдельном помещении и это помещение под видео наблюдением и светится на общем сервере, ключи у начальника охраны, просмотр разрешен только при спорных моментах, тоесть охрана вскрыла не тот ящик, из ящика пропали личные вещи и т.д. зелебобики вы похожи на дикарей.
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100% дикари дикарями, что тут такого когда за вашей женой наблюдает какой то извращенец, это же нормально, только дебилы в магазинах вешают согласно закону "Внимание ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ", а в раздевалке то самое то. Жги порохоботина дальше.
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Півроку риють, нарили - прохід кораблів в українських тер.водах. передачу МО санаторію в Микол.обл. забрав свої телевізори з банкової, тепер додумались підкинути датчик диму з начебто камерою. зебіли бл.
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Я конечно извинюсь но имею за то спросить, - а шо, это таки функции ГБР раздевалки обыскивать? Может они и в сортире придорожном на дороге Киев - Одесса в Кривом Озере или Ульяновке обыск проведут и погружением в фекальные массы? А шо, может и там кто то со злым умыслом камеру разместил.
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