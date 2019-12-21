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Все про:авто (3695) арест (9914) правоохранительные органы (717) Микитась (29) ГБР (794)

 ГБР арестовало элитный автопарк Микитася. ФОТО

По результатам обыска у экс-нардепа и бывшего президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася на 6 его элитных автомобилей наложен арест.

Решение об аресте принял Печерский райсуд столицы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что обыск у Микитася состоялся 11 декабря. В отношении экс-нардепа расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму выше 200 млн гривен.

"По предварительной информации: в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получении в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва", - добавили в ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен (обновлено)

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

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ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 02
ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 03
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ГБР арестовало элитный автопарк Микитася 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166715
 
   
 Топ комментарии
 
А гдє автопарк мами Дубінского?
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Очередной мыльный пузырь, который лопнет и закончится ни чем. Где обещанные посадки?
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Хто заважав свинарнику за п"ять років заарештувати автопарк дубінського? Жадібність. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332 Бо займались тільки тим що крали,кожного дня як останнього. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332
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Очередной мыльный пузырь, который лопнет и закончится ни чем. Где обещанные посадки?
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Это разные автопарки, прошу не путать! ГБР арестовало элитный автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 8777
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Хто заважав свинарнику за п"ять років заарештувати автопарк дубінського? Жадібність. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332 Бо займались тільки тим що крали,кожного дня як останнього. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332
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хотят заставить пересесть на велосипед? ничего не получится!
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Почему не получится. Завтра ЗЕдепутаты примут закон, поданный президентом как неотложный, что это велосипеды. Всё получилось!
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Ты видать воспитаник детского сада "поренковская звезда"
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Откуда знаешь? И да! Где моё бабло? Ты обещал.
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Твое бабло порох украл, у него и спрашивай.
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Не выкручивайся. Пеця мне бабло отдал. Жду от тебя, жадный ты наш.
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Вот промашка вышла. Опять рухнули все мои надежды. Хотел начать честную жизнь, а тут опять к Пороху на поклон или в проститутки. Я же продажный, вот и ищу кому бы ещё продаться.
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Это тот который киевлянку кличкушку на своём самолете катал?
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а вы дальше воюйте с евробляхерами и рассказывайте о том. что фсе должны платить хотелки шыкаладного глаза.
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Действительно. А вообще то конечно шыколадный виноват. Больше некому.
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А кто? неужели Зинка?
кто устраивал мыролюбный реформизм себе на карман? или свиногнида южанина не из шыкаладного цеха?
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А почему твое имя ассоциируется с верными нацистами - SS-овцами. Расскажи, мудель, это твои кумиры? ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 3057
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Таких фамилий Пол-Европы. Так что не надо здесь пропихивать кремлевско - фашистские темники
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Какая Европа. Это мордва запоребриковая. На службе.
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Ламборгини Урус хорош! Около 700кусков и не гривен стоил
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А комусь усім світом на лікування збирають... От так

Ніколи не розумів, ну скільки ж людині треба? Ну маєш машину ти, твоя жінка, ну ще якогось тарантаса на заміну, але на холєру тобі стільки тачок ще й за такі шалені бабки?
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Очень просто. Пока денег нет понять не можешь сколько человеку надо. Деньги есть начинаешь понимать, идёшь и покупаешь. Вот и вся математика.
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Вопрос КАК ОФОРМЛЕНЫ МАШИНЫ- на Укрбуд или семью
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А кому здесь это интересно? Никому! Уже есть два виновных во всём. У одних - порох, у других - ЗЕ. Вопросы?
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На самом деле не очень просто, чем больше есть - тем больше не хватает.
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В точку! Можно и так. Такова природа человека. Иначе до сих пор сидели бы в шкурах перед костром в пещере.
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Это,как у филателистов или нумизматов.У кого больше,красивее и лучше
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Кто знает, при пеце такое было или нет, соя?
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Янелохам соя отвечает. При пеце кооонечно такого не было. Было всё круче, а это просто нищета.
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При Порохе кацапам не прощали долги в 12, 5 млрд. долларов
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До до до, при пеце с кацапами бизнес делали. Торговые портнеры так сказать. 😷
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Да, мы в курсе электрики (герпес), угля (Коломойский).
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До до до, бедный гудок, еще один патриот и торговый портнер и попутчик геволюции😷
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Тебе из польши виднее. Или ты обычный мордовец на службе у )(уйла?
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Соя давай вместе: пеця и путин - *****. Теперь ты 😷
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Нет слова "путин". Ты спалился, мордвин. Есть кликуха твоего шефа - )(уйло ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 8052
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А мы и не прощаем. Прощает еврей-наркоман, у которого папуля оформляет польское гражданство. Так, на всякий пожарный................. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9417 ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 6856
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Ти хоч розберись що то був за позов,а потім хрюкай
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У тебя на обед опять вместо собаки кошка была, кореянец. Учи своего ким чен йуха покрепче твоих соплеменников давить ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 3966
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З *********** свинарником не спілкуюсь принципово. Худобина яка спілкується мовою окупанта -*********** прихвостень.
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А что Будда разрешает собакоедам ругаться? Нехорошо с твоей стороны
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Тобі ж лайноїду це не заважає.Чи ти вважаєш що статус кнура тобі все дозволяє навіть ***********?
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Твои соплеменники сено жрут. Помоги им. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 809
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Мої побратими твоїх на Донбасі перетворюють у органічні добрива.
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Ты видать или не в теме, или тупой. Никто никому не прощал 12 лярдов. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
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Все, что с добавлением "сру" -брехливая помойка. Но для тебя, мокша, это родное болото. Пшел отсюда ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 1489
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Мордва, я тебя туда не пошлю. Ты на нем всю жизнь ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 4701
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вы их главное храните хорошо...а то потом как с автопарком януковоща будет...половина рассосалась незнамо хде))) а это вам не лох...он за каждую царапину счет выставит )))
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скока криков скока галасу скока мыльных пузырей какой кипеж!!! суки ведь все вернете отдадите и еще и извинитесь перед этим изей. эта лапша для пересичных украинцев изображение бурной деятельности! да чтобы зельц кого то посадил? ха ха ха я горько смеюсь....
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Вот что получается, когда "мама не любит скорость"
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А автопарк,прибывших на новогодний корпоратив,почему не покажут?
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Имя такое элитное, зачем же арестовывать, чай не большевики. Можно было взять в аренду.
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Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд) - українська будівельна корпорація, підпорядкована Кабінету Міністрів України. Найбільший серед українських забудовників за числом одночасно споруджуваних проектів у 2017 році.[1]

Это что за хрень такая "государственная"?
ЧТО там государственного?
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порохососы! а шо, ваш "гетьман" денег "соратнику" не подкинет????
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Наркоша его терпел с 21 апреля. А сейчас что случилось? Не отстегнул? ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 4756
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ну дурак, надо было машины на маму оформлять...как это делают Слуги Народа
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