 ГБР арестовало элитный автопарк Микитася. ФОТО

Решение об аресте принял Печерский райсуд столицы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что обыск у Микитася состоялся 11 декабря. В отношении экс-нардепа расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму выше 200 млн гривен.

"По предварительной информации: в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получении в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва", - добавили в ГБР.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.









