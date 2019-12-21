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 Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Кабинет министров Украины опубликовал финальный протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации по вопросу транзита газа в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром")", - говорится в комментарии.

Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и Газпромом 01
Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и Газпромом 02
Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и Газпромом 03
Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и Газпромом 04

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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.

Источник: https://censor.net.ua/p3166708
 
 
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For the art of the possible is the art of diplomacy/ Ибо искусство дипломатии есть искусство возможного.Порошенко&Тимошенко&... все равно будут кричать о зраде. Они еще более озлобленно станут проявлять свою враждебность любому успеху Украины без Порошенко&Тимошенко&... ! Такая себе злая и жестокая свекровь, живущая под одной крыше с молодыми... в нашей украинской и без того Кайдашевой семье. - Кума, а шо в тебе смердить? - Та то ж невістка! - Так вона ж полі!? - Так отож !
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Заслані казачкі «Газпрому», злили свинорашці 12 мільярдів долларів.
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Как Вы считаете, что лучше - контракт на транзит на 5 лет по европейским правилам или пустая труба с далекой не 100-процентно гарантированной перспективой получения 12 млрд.?
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Вони не будуть кричати, вони будуть бити зєльоних 3.14дорів, недоумкуватих продажних малолєток фактами. При Пороху відсудили 3 лярда і ще, як мінімум, близько 20 лярдів мали дуже хорошу судову перспективу. Ці жидівські ви....***...дки їх касабам прастілі, тому вирішуйте самі зрада це чи перемога. Дуже характерно , що першим стоїть підпис зєльоного помічника ярмака.
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Как и говорили, сошлись где-то посередине. Чудес не бывает
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пока ничего не понятно...договор будет между газотранспортной компанией Украины и прёмгазом.а это протокол о намерениях
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Та, там рашка у пожарному порядку, врятувала, з допомогою, ось цих «українських можновладців» 12 мільярдів долларів.
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Ага, за 5 лет не смогли получить даже 3 миллиарда, а тут уже "потеряли" шкуру не убитого медведя на 12
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ничего она не врятувала...

Sergey Fursa

Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.
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«ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"» - і що, вже є окремий оператор? Що, анбандлинг точно вже завершено?
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а де протокол українською або англійською? чому оприлюднюють болгарською??
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это не болгарской.это какой то новояз на основе древне-болгарского,подредактированный немцами при екатерине
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СУДЯ ПО КАЧЕСТВУ ДОКУМЕНТОВ, ФОТКАЛИ НА ПЕРВЫЙ ФОТОАППАРАТ 1826 ГОДА ВЫПУСКА.
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Это фото со спутника? Получше нельзя было снять?
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поясніть чому підпис сраного помічника президента стоїть вище підпису віце прем'єр міністра ? взагалі за яким правом помічник на цьому документі ставить свої каракулі ? де підпис прибиральниці ОП?
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Как бы ни было,но транзит какой ни какой но остался и 3 лярда заплатят.А с нашей экономикой это не худший вариант.Юкас тоже в международных судах выйграл,толку с этого!
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Земли империи Цин: в Китае заявили о территориальных претензиях к России : https://charter97.org/ru/news/2019/12/21/359709/
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