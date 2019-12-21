 Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром")", - говорится в комментарии.
20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.
Sergey Fursa
Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.