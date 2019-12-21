 Протокол переговоров о транзите газа между Оператором ГТС Украины и "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром")", - говорится в комментарии.









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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа.