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 Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта. ИНФОГРАФИКА

На совещании по вопросам изменения акцизного налога на моторные топлива представителями ПАО "Укртатнафты" поднимался вопрос повышения акциза на сжиженный газ и понижения акциза на бензин. Данный шаг поможет поддержать отечественного производителя бензина и снизить зависимость от российского импорта автогаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих материалах.

Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 01
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 02
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 03
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 04
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 05
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 06
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 07
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 08
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта 09

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Также следует отметить, что данная инициатива продвигалась нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк в виде поправки №36 к законопроекту №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.

Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3166699
 
 
 Топ комментарии
 
Большинсту бенз не по карману и ставят газовые установки.

Дыпутат от СН Василевская внесла поправку котор увеличила акциз на газ в 3 РАЗА, на бенз уменьшила в 2 РАЗА!

Бакс уже 23.30 и летит вниз, цены на бенз не падают, а бенины НПЗ рубят профит, сравнимый с торговлей оружием. Бенявсехпериграл Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию - Цензор.НЕТ 2082
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Согласен, чем дороже будет товар, тем лучше для потребителя!
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Це мобуть и е те саме закинчення эпох зубожиння!)))))?
Да ЗЕлупни?)))
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Бредятина. Использование ГБО всячески приветствуется и поощряется в Европе как экологически чистое. Эта коза лоббирует интересы производителей бензина. Ей плевать на очередное подорожание продуктов и пассажирских перевозок.
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Бредятина. Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 9733 Если бы в Европе это было так, то мерсы, бмв, фольксы, ситроены, фиаты-сеаты, а также тойоты-лексусы-хонды, роверы всех мастей выходили бы с ГБО прямо с заводских конвейеров Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 9733
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Не неси пургу. Зайди на любой польский сайт по продаже авто и посмотри. 95% машин с заводскими ГБО. Плюс я еще ни разу не слышал, чтоб кто-то отравился, готовя жрачку на даче на пропан-бутановой плите. Я на газ два года, как перешел - не нарадуюсь. Пусть эти с@ки цены снижают, сообразно баксу, а налоги платятся, что с газа, что с бенза - в бюджет.
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Всех красиво и технично ставят раком прикрываясь благими идеями!
Снижение курса за счет продажи ОВГЗ было первой ласточкой. Для тех кто не в теме - это очень хороший заработок + легализация украденного ранее бабла. Опустят курс до минимума, сдадут ОВГЗ и на полученную гривну купят валюту по низкому курсу. Т.е. украл пару лярдов долларов, обменял на гривну по 26, опустил курс до 23 и снова купил доллары. Вот вам и профит и легализация.
Под видом борьбы с зависимостью от россии поднял акциз на газ и снизил на бензин. Хозяин НПЗ (читаем Беня) аж на стуле подпрыгнул от счастья. Государство недополучило акциз с бензина, который пошел в карман ..... читаем выше. Да и хер с ней с этой экологией, вам здесь не Альпы и не Швейцария можете и тетраэтилсвинцом подышать.
Кушайте не обляпайтесь, уважаемые. Вы хотели, чтоб "сделали всех" вот они всех и делают. Только вы не учли, что вы и есть эти "ВСЕ"!!!
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Мля, давно надо было автомобили на спирт переводить. Бразилия и Швеция давно это сделали и имели в виду нефтемафию.
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А уважаемые эксперды не слашали что газ ето самый чистый вид автомобильного топлива? Нет? А если каждому украинцу отрубить одну ногу то они в два раза меньше будут топтать землю и и муравьев да еще економия на коже животных из которой делают обувь.
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Вроде бы писали, что водород самый чистый вид топлива.
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Ну я про реальные виды топлива которые сегодня используются а не фантастические. Думаешь тебе такие как Беня и Ахметов дадут пользоваться водородом бесплатно? Ага. Держи рот открытым для большого кожаного чупачупса. Вон лохи тоже думали что електромобили ето машины будущего. Пока олигофрены не начали поднимать цены на електроенергию, которая по сути стоит в 10 раз дешевле чем нам ее продают.
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А ещё люди в Украине вдыхают кислород , а выдыхают углекислый газ Надо срочно обложить их акцизом за загрязнение окружающей среды и заодно немного бюджет наполнить
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Зе просто сильно беспокоится за здоровье людей. Ведь чем дороже газ и автомобили тем больше люди будут ходить пешком а ето улучшает здоровье.
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ага, двайцять кіламетрів утром на работу по болоту, і ше після роботи назад - здоровля вистачить на пару місяців, а потім варікоз та артроз колєнок
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Какая-то мотивация "снижение зависимости от газа" странная.
Что внезапно все владельцы авто с ГБО, решат демонтировать оборудование и ездить исключительно на отечественном бензине? О-о-очень сомневаюсь.
Если взять автомобиль с расходом 10 л на сотню, то 100 км обойдется 260 грн.
Если ехать на том же автомобиле с ГБО то на сотню спалишь 12 л газа, стоимость составит 150 грн.
По-моему кто-то хочет потянуть одеяло на себя, за счет владельцев авто с ГБО.
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Чому? Бєня мало отримує грошей, на Нафтогазі вже не наживається, тепер треба на бидлу, яке обрало цю с"ану зелену владу, нажитись. Молодець, тільки таким чином можна у дебілів пробудити мізки. В мішок і шилом.
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не, ну я думал, что они тупые, но не настолько
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Ти, ще щось про цих у"бків думаєш? Невже пів року тому не було зрозуміло, що прийшло тупе лайно, антиукраїнське,корумповане,брехливе, непрофесійне, щоб побільше вкрасти і втекти, а країна їм до гузна, їм совок давай, вони зачекалися.
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Таксисти будуть в захваті від такої ініціативи.
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Смахивает на вроттердам + . Рассказывают нам про рыночные цены, а сами какую-то схему мутят
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Яку схему? Вони мутять, щоб,ми, купували бєнін бензин, по любим цінам.
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Коментів від ЗЄіуспєрдів не видно, мабуть методички ще не видали.
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Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226. ТА ПО-Й, ГЛАВНОЕ ЗЕЛЕБОБИКОВ ЛИЦОМ В ДЕРЬМО ПИХНУТЬ.
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По барабану... Як їздив по вихідним на дачу на бензині так і буду їздити, тепер трохи дешевше. А на роботу або пішки, або громадським...
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чим вища ціна на газ - тим краще для екології. робіть таку ж саму як на бензин, або навіть трішки вищу!
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эти суки вообще про людей думают как им жить? а ну да думают! как их сделать еще более нищими! Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 2216
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А, що в нас є люди? В нас одне бидло, яке обрало цю владу. А ту невилику кількість людей незабаром, або виживуть, або посадять.
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Чем выше цена на автогаз, тем меньше желающих будет на нем ездить, объяснил бы кто этой Ольге Василевской-Смаглюк, разница в два раза по цене бензин-газ кое-как покрывает повышенные расходы на обслуживание авто которое эксплуатируется на газу.
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Що ти їй поясниш цій хапузі з Ірпіня смаглюк ,яка вважає що в Україні забагато свободи слова ? Мерзота найвищої проби .
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А я, блин, купляв скраплений газ на автозаправці для кухоної плити, тепер треба примус чи керогаз купувати
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А ты скважину с керосином нашел?
Поинтересуйся сколько керосин стоит, нее обыкновенный, не авиационный.
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Да кокая разница, примус, керогаз работает на любом топливе, лишь бьі без свинца
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, ну что Зелебообики ( особенно таксисты Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 4537 ) , нравится? Мажьте ж..пу вазелином, то ли еще будет, ваша любимая власть будет жарить по полной Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 4537 .
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На бензине ездят богатые-им теперь будет дешевле.А на газу ездят небогатые люди-они теперь станут беднее.При сжигании газа образуется только водяной пар.Короче,решили заработать на голом месте и очень по глупому
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Смотря какого газа. Если водорода, то да - только водяной пар. Но в любом ином углеводороде появляется углерод. А следовательно, в процессе сжигания неминуемо получится СО (угарный газ), возможно СО2 ну и результаты окисления примесей. А это серная и фосфорная кислота, или ангидриды и проч. Различия с бензином только в их количествах.
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Дык знамо дело! Повышение цены завсегда повышает уровень жизни пересичных-зубожилых
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Какое совещание,кто совещался,где совещались,бутусик,гнида,это же чисто заказная шняга от бени,у тебя совести хватает брать от всех кого угодно.
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отечественный производитель бензина - это беня. дякую, дуже дякую
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А знаете кто практически монополист по поставкам этого "автогаза" семейка мертвейчука!
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Ой, а это не весёлое ли личико Валерьича из этой Укртатнафты выголядывает?
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