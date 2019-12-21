 Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию, - Укртатнафта. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих материалах.
Также следует отметить, что данная инициатива продвигалась нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк в виде поправки №36 к законопроекту №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.
Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.
Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.
Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.
Снижение курса за счет продажи ОВГЗ было первой ласточкой. Для тех кто не в теме - это очень хороший заработок + легализация украденного ранее бабла. Опустят курс до минимума, сдадут ОВГЗ и на полученную гривну купят валюту по низкому курсу. Т.е. украл пару лярдов долларов, обменял на гривну по 26, опустил курс до 23 и снова купил доллары. Вот вам и профит и легализация.
Под видом борьбы с зависимостью от россии поднял акциз на газ и снизил на бензин. Хозяин НПЗ (читаем Беня) аж на стуле подпрыгнул от счастья. Государство недополучило акциз с бензина, который пошел в карман ..... читаем выше. Да и хер с ней с этой экологией, вам здесь не Альпы и не Швейцария можете и тетраэтилсвинцом подышать.
Кушайте не обляпайтесь, уважаемые. Вы хотели, чтоб "сделали всех" вот они всех и делают. Только вы не учли, что вы и есть эти "ВСЕ"!!!
Что внезапно все владельцы авто с ГБО, решат демонтировать оборудование и ездить исключительно на отечественном бензине? О-о-очень сомневаюсь.
Если взять автомобиль с расходом 10 л на сотню, то 100 км обойдется 260 грн.
Если ехать на том же автомобиле с ГБО то на сотню спалишь 12 л газа, стоимость составит 150 грн.
По-моему кто-то хочет потянуть одеяло на себя, за счет владельцев авто с ГБО.
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Поинтересуйся сколько керосин стоит, нее обыкновенный, не авиационный.