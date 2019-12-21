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 Экономика, Общество
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Все про:акциз (303) бензин (243) сжиженный газ (21)

 Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию. ИНФОГРАФИКА

На совещании по вопросам изменения акцизного налога на моторные топлива поднимался вопрос повышения акциза на сжиженный газ и понижения акциза на бензин. Данный шаг поможет поддержать отечественного производителя бензина и снизить зависимость от российского импорта автогаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих материалах.

Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 01
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 02
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 03
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 04
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 05
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 06
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 07
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 08
Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию 09

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Также следует отметить, что данная инициатива продвигалась нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк в виде поправки №36 к законопроекту №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.

Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3166699
 
   
 Топ комментарии
 
Согласен, чем дороже будет товар, тем лучше для потребителя!
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Большинсту бенз не по карману и ставят газовые установки.

Дыпутат от СН Василевская внесла поправку котор увеличила акциз на газ в 3 РАЗА, на бенз уменьшила в 2 РАЗА!

Бакс уже 23.30 и летит вниз, цены на бенз не падают, а бенины НПЗ рубят профит, сравнимый с торговлей оружием. Бенявсехпериграл Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию - Цензор.НЕТ 2082
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Чем глубже яма...тем крепче здоровья))))
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Вроде бы писали, что водород самый чистый вид топлива.
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Ну я про реальные виды топлива которые сегодня используются а не фантастические. Думаешь тебе такие как Беня и Ахметов дадут пользоваться водородом бесплатно? Ага. Держи рот открытым для большого кожаного чупачупса. Вон лохи тоже думали что електромобили ето машины будущего. Пока олигофрены не начали поднимать цены на електроенергию, которая по сути стоит в 10 раз дешевле чем нам ее продают.
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А ещё люди в Украине вдыхают кислород , а выдыхают углекислый газ Надо срочно обложить их акцизом за загрязнение окружающей среды и заодно немного бюджет наполнить
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Зе просто сильно беспокоится за здоровье людей. Ведь чем дороже газ и автомобили тем больше люди будут ходить пешком а ето улучшает здоровье.
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ага, двайцять кіламетрів утром на работу по болоту, і ше після роботи назад - здоровля вистачить на пару місяців, а потім варікоз та артроз колєнок
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Какая-то мотивация "снижение зависимости от газа" странная.
Что внезапно все владельцы авто с ГБО, решат демонтировать оборудование и ездить исключительно на отечественном бензине? О-о-очень сомневаюсь.
Если взять автомобиль с расходом 10 л на сотню, то 100 км обойдется 260 грн.
Если ехать на том же автомобиле с ГБО то на сотню спалишь 12 л газа, стоимость составит 150 грн.
По-моему кто-то хочет потянуть одеяло на себя, за счет владельцев авто с ГБО.
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не, ну я думал, что они тупые, но не настолько
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Таксисти будуть в захваті від такої ініціативи.
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Смахивает на вроттердам + . Рассказывают нам про рыночные цены, а сами какую-то схему мутят
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Коментів від ЗЄіуспєрдів не видно, мабуть методички ще не видали.
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Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226. ТА ПО-Й, ГЛАВНОЕ ЗЕЛЕБОБИКОВ ЛИЦОМ В ДЕРЬМО ПИХНУТЬ.
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По барабану... Як їздив по вихідним на дачу на бензині так і буду їздити, тепер трохи дешевше. А на роботу або пішки, або громадським...
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чим вища ціна на газ - тим краще для екології. робіть таку ж саму як на бензин, або навіть трішки вищу!
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эти суки вообще про людей думают как им жить? а ну да думают! как их сделать еще более нищими! Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 2216
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Чем выше цена на автогаз, тем меньше желающих будет на нем ездить, объяснил бы кто этой Ольге Василевской-Смаглюк, разница в два раза по цене бензин-газ кое-как покрывает повышенные расходы на обслуживание авто которое эксплуатируется на газу.
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А я, блин, купляв скраплений газ на автозаправці для кухоної плити, тепер треба примус чи керогаз купувати
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