 Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующих материалах.



















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Также следует отметить, что данная инициатива продвигалась нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк в виде поправки №36 к законопроекту №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Депутат, в частности, предлагала снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226.

Сам же законопроект №2317 без этой поправки был принят во втором чтении и в целом. За это решение проголосовали 316 депутатов.