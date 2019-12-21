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 Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод. ФОТОрепортаж

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в очередной раз не явился на заседание одесского суда, а прокурор не стал просить о его принудительном приводе, несмотря на предложение суда.

Об этом пишут активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что перед заседанием Павловский подал в Верховный суд просьбу изменить подсудность и перенести судебное разбирательство из Одессы в Херсон. В результате сегодня Верховный суд отказался переносить рассмотрение его дела. При этом самого Павловского на заседании Верховного суда не было.

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О неявке Павловского и решении суда активисты своевременно сообщили прокурорам в Одессе и их руководителям в Киеве до начала заседания в Одессе.

"Из последующих событий стало очевидно, что план сорвать одесское заседание защита Павловского согласовала с прокурорами. В суде Одессы адвокат Павловского Болдин предсказуемо попросил о переносе заседания - якобы из-за того, что Верховный суд рассматривает ходатайство об изменении подсудности. Хотя прокурор Шарнин уже был уведомлен и о решении Верховного суда, и о том, что его заседание уже завершилось, и о том, что Павловского там не было, он не возразил адвокату", - пишут активисты.

При этом он не указал, что представление подобных ходатайств в Верховный суд и их рассмотрение не является уважительной причиной неявки обвиняемого, отметили активисты.

Шарнин также не сообщил одесскому суду, что Павловского в Верховном суде не было и что суд отказал в переносе рассмотрения его дела.

Прокурор просто согласился с адвокатами Павловского и тоже просил в очередной раз перенести заседание, пишут активисты.

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"Все это пришлось сообщать суду адвокату отца Кати - Ольге Веретильник. После предоставленной ею информации суд напомнил прокурору, что он может заявить принудительный привод для Павловского, который постоянно не является в суд. Даже после такого прямого предложения от судьи, прокурор не заявил просьбу о приводе", - говорится в сообшении.

Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 01
Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 02
Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 03
Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 04

Фото - Володимир Рисенко

Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 05
Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 06
Фигурант дела Гандзюк Павловский снова не явился в суд: прокурор не стал заявлять принудительный привод 07

Источник: https://censor.net.ua/p3166683
 
 
 Топ комментарии
 
І чого мені не дивно, 2 резонансні справи, але яка кардинальна відмінність дій влади.
У 1 й випадку вбитий маловідомий (на момент вбивства) журналіст, у 2-й - відома волонтерка.
У 1-й затримані волонтери, у 2-й - якісь гопники.

У 1-й не зявляються прокурори, у 2-й -підозрюваний а прокурори не вимагають.
Напрошується очевидний висновок - активні громадяни заважають і їх намагаються знищити.
То вішають на них вину, то не спішать судити винних.
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Ну это же не волонтеры , а спонсоры партии слуги урода Этих трогать нельзя даже если они 100% виновны - правда зебилы ?
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Ничего не скажет. думаете, что прокурорские сами по себе чудят. Ни один чиновник с погонами, ничего без команды делать не будет.
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Катя знала ,какое оно🤡🤢 Г… ,подкацапо-зависимое ,дающие всем и спереди и сзади
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І чого мені не дивно, 2 резонансні справи, але яка кардинальна відмінність дій влади.
У 1 й випадку вбитий маловідомий (на момент вбивства) журналіст, у 2-й - відома волонтерка.
У 1-й затримані волонтери, у 2-й - якісь гопники.

У 1-й не зявляються прокурори, у 2-й -підозрюваний а прокурори не вимагають.
Напрошується очевидний висновок - активні громадяни заважають і їх намагаються знищити.
То вішають на них вину, то не спішать судити винних.
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Зебіли, чому рябошапка відмазує павловського?
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Ну это же не волонтеры , а спонсоры партии слуги урода Этих трогать нельзя даже если они 100% виновны - правда зебилы ?
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Ну не пришёл, значит не захотел. Что к человеку прицепились? На "нет" и суда нет...
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Прокуроры в Украине - свободные художники. Хотят работают, хотят нет. И законом крутят как дышлом, круче чем судьи.

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це ж резонансна справа. якщо по ній такий тупий і нахабний саботаж від прокурорів то про що взагалі можна говорити.
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А де 2 автобуси "альфи", обшук, кайданки, камера, звинувачення у вбивстві до рішення суду... Нє? Бо він не АТОвець і не волонтер? Зелені, ви лайно.
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"а прокурор не стал просить о его принудительном приводе, несмотря на предложение суда" Источник: https://censor.net.ua/p3166683

Верно, фигурант же не Антоненко, как же его можно принуждать?
Потому и пользуется прокуратура заслуженным "уважением" украинцев, на самом последнем месте стоит в рейтинге доверия.
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