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Все про:ГПУ (9553) Минобороны (6182) Марченко (34) Бронежилет (46)

 "6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары": ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах. ВИДЕО+ФОТО

Генеральная прокуратура Украины сообщила подробности закупки 11 тысяч некачественных бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ в Facebook.

Так, в ГПУ рассказали о 7 фактах из истории о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по версии следствия.

Факт первый. В 2017 году начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины подписал с ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" соглашение о передаче имущественных прав на технические условия на бронежилеты "Корсар М3" Министерству (т.е. Министерство имело возможность менять технические условия под конкретные потребности армии). Уже в 2018 году на устное указание одного из заместителей Министра обороны без изучения потребностей армии решили закупить 20 тыс. бронежилетов для нужд ВСУ по упрощенной процедуре. Технические условия на бронежилеты были с 2003 года и предусматривали баллистическую защиту для ведения боевых действий в условиях теплой бездождевой погоды, использование этих бронежилетов в условиях дождливой погоды не предусматривалось.

6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары: ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах 01

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Факт второй. Однако при заказе в тендерной документации и договоре с поставщиком подозреваемые отметили бронежилеты модели с измененным названием "Корсар м3с", которые вообще не испытывали и которые не стояли на вооружении в ВСУ. При поставке бронежилетов должностные лица приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили Министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах. О недостатках поставленного защитного снаряжения 23 апреля 2019 года начальник отдела говорит своему руководителю - начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны. Также они говорят, что публикации в СМИ и сети Интернет (в том числе сообщение Александра Довгого) с критикой поставленных бронежилетов правдивы. То есть подозреваемые осведомлены, что речь идет именно об этих бронежилетах и их недостатках.

Факт третий. Чиновники Министерства обороны Украины решили негласно испытать бронежилеты "Корсар 3мс", когда информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться. Это испытание неофициально провели 24 апреля 2019 года в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и обнаружили, что при дождевании бронежилеты пробиваются.

6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары: ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах 02

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Факт четвертый. Подозреваемые лица за день до пресс-конференции, 23 апреля 2019 года, обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о том, что бронежилеты некачественные. На данный момент для нужд ВСУ уже было принято 4 тыс. бронежилетов "Корсар м3с" и подозреваемые осознавали недостатки бронежилетов и опасность их использования военными.

6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары: ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах 03

Факт пятый. 7 июня 2019 года основатель ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" пришел поздравить подозреваемого начальника главного управления с присвоением очередного воинского звания генерал-майора. Касаясь проблемы бронежилетов, он отмечает, что обработает остальные бронежилеты, которые осталось поставить, водоотталкивающим раствором. Это свидетельствует, что он знал о недостатках бронежилетов и попытке исправить ситуацию. Это вероятно и было сделано, поскольку бронежилеты из оставшихся партий при исследовании с методом дождевания не пробивались, однако при их последующем замачивании в воде на непродолжительное время во время испытаний создавались сквозные прохождения. На данный момент в ВСУ было уже поставлено 9 тыс. бронежилетов.

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Факт шестой. Судебная баллистическая экспертиза от 30 октября 2019 года установила, что при дождевании поставленные бронежилеты "Корсар м3с" (11 тыс. штук) не выдерживают заявленной баллистической стойкости бронежилета 4 класса и правоохранительные органы приняли решение о задержании и сообщении о подозрениях причастным к этой закупке.

Факт седьмой. 5 ноября 2019 года сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины в бездеятельности военной власти, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а через две недели сообщили о подозрении в совершении мошенничества основателю ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". Продолжаются следственные действия.

6 пуль получил солдат и понял, что мы пи#ары: ГПУ сообщила 7 фактов дела о бронежилетах 04

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/p3166681
 
 
 Топ комментарии
 
Непонятная возня. Оденьте всю эту компанию в их бронежилеты и постреляйте в них с дистанции, оговоренной в технических характеристиках.
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Вивсеврети при петре такого быть не могло,оно великий полководец не мог бы в воюющей стране такого допустить.
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Зекапитул решил опорочить сивочолого гэтьмана!
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Это вопрос качества, все же. Не так ли?
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порохнявые гниды! эти "бронежилеты" должны испытывать на себе ваш "гетьман" и каждый из вас персонально!
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Вот ты называешь гнидой тех кто защищал Украину не щадя своей жизни. Между прочим вовсе не нося бронежилетов потому что их не было в природе. Патриоты начали их применять. Вдруг появились вы"не гниды" которые якобы волнуются о народе. Ах испытайте "броники на себе" . Нет это вы" негниды" пойдите воеывать без бронежилетов.
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Вони тільки маржу можуть ділити, а випробовування як завжди на солдатиків переклали. А скільки піни-"бойові генерали", "авторитетні люди". Потенціальні вбивці!!
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Так може піднімеш свою сраку і підеш в ООС? БЕЗ неякісного броніка, обв'яжешся обіцянками зеленого опудала і вперед!
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Сколько зеленоботов Коломойского понабежало. А чего ЛАКЕЕВ КРЕМЛЯ возле Рады не поддерживаете?
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ты зелебот коломойского и одновременно соевый лакей кремля - многостаночник.
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Им бздошно, вдруг полиционеры отмудохают
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Если армия совсем не была оснащена бронежилетами. Если это новое изделие для всех, для промышленности, для военных. Так что?

Кто то ответил за разрушенную армию из тех кто подмахивал предателю и трусу януковичу? Почему преследуют самоотверженных бойцов?
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Потому что инициатива наказуема Это заказ от Путина. Ему не нужна сильная украинская армия с адекватными и талантливыми военными. Ему нужны безинициативные холуи.
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Да это понятно. Понятно что шумят про некачественную защиту украинской армии враги, а точнее путинские холуи и сепаратисты.
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Та годі вже брехати, в Україні і раніше виробляли броніжелти і це ні яка не нова продукція, хіба що для Темпу-3000, який виграв тендер.
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У трубы истерика -все его фейковые делишки разваливаются на глазах)
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Самое парадоксальное что за украинцев волнуется всякая сепаратистская срань. "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 723 Как бы они рассказывают какие плохие бронежилеты. "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 723
А между прочим шум про бронежилеты выгоден для сепаратистов. Это что бы потенциальные защитники Украины боялись идти защищать родину.
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Уже всем очевидно, что соевая банда под прикрытием ультрапатриотических лозунгов косила на поставках в армию огромное бабло. Очень жаль, что Зеленский оказался политическим импотентом и вся эта шобла во главе с свинорылым мародером до сих пор гуляет на свободе
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Срань малоросійська, а є докази що ПОРОХ щось вкрав? Нема в твоїх хазяїв нічого на Пороха, от ти і гавкаєш потвора.
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Ну вот как тебе видно, отрицатель ты наш? Объясни, почему "соевая"? Или так научили называть агрономы из ФСБ?
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Ещё раз задам вопрос зебобикам Почему мин оборону пресуют , а ментов и сбу нет Они тоже закупали такие же броники для нац гвардии и погранцов , которые также воюют
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Лайфхак - як посадити будь-кого за неякісні бронежилети. Береш бронежилети 1 класу захисту. Перевіряєш на 4 клас захисту. Бінго. Можна саджати усіх кого забажаєш. Ще можна викласти статтю без авторства (от хто наприклад автор цієї статті?) щоб сформувати правильний настрій в суспільстві. Ну а чо. Зебільчики на серіал повелися, то чому б їм і на ще якусь х...ню не повестись. Мда, л..х не мамонт)))
P.S. Уважно подивіться відео "експертизи" : плита - тоненька пластина і мат з кевлару (який скоріш за все і не працює після замочування), при цьому добре пам'ятаю відео з передка де плити з корсару м3с це товсті металеві пластини міліметрів 5-8 товщиною і здається кевларовий мат на всю площу броніка окремо. 4 клас захисту - це звичайна, не бронебійна куля з СВД. А в деяких кадрах взагалі враження що чохол пустий, ні ваги ні жорсткості.
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Сегодня что, праздник "биомассы" и кацапов какой-то? Прямо роем налетели комменты зелёных попугаев-экспердов лайкать?
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Володимире, а що Ви хотіли - їм без різниці - гівно чи вино...
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и обнаружили, что при дождевании бронежилеты пробиваются....Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.Новая власть Украины,должна больше заниматься вооружением армии,а не стремиться встречаться с кремлёвским Фюрером. А если надоело защищаться то скажите это честно всему Украинскому народу.
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Чисто техническая проблема, из которой гамнюки- "правоохоронцi" пытаются карьеру себе сделать.
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