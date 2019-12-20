 "Исконно русские" земли, страницы истории, "железобетонная" неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Исконно русские земли

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине отдали "исконно русские" земли при создании СССР. Теперь мы с этим разбираемся, - Путин. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Нужно у папы спросить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен дать оценку заявлениям Путина об "исконно русском" Причерноморье, - "Евросолидарность"



Зробили їх разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о депутатской неприкосновенности еще больше защищает народных депутатов, - нардеп от "Голоса" Устинова

Читайте на "Цензор.НЕТ": В святого Николая верят 50% украинцев, в Деда Мороза - 31%, - опрос

Страницы истории

Что это такое?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Результат "стабильности"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унизил Путина и ФСБ ценой своей жизни

Немного о рейтингах

Диалог

Спецоперация

Крик души

Словами классика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Импичмент!

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