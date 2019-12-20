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Все про:Беларусь (2930) протест (4596) Россия (74602) Минск (1299)

 Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске. ФОТО

Около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Люди держат в руках плакаты "Нет оккупации, ни аншлюсу", цитату Лукашенко "На хрена нам такая интеграция", "Молодежь за независимость", "Давайте договоримся так: мы здесь, а вы там", "Никаких союзов с имперской Россией".

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Поэт, кандидат на пост президента в 2010 году Владимир Некляев в интервью телеканалу "Белсат" заявил: "Халявный газ и нефть - это то, что интересует Лукашенко. Но Путин ясно сказал, что без создания наднациональных органов халявных нефти и газа не будет. Поэтому люди и вышли, понимая, что угроза остается при этой предательской и подлой позиции власти".

Читайте на Цензор.НЕТ: Организатор протестов против интеграции Беларуси с РФ Северинец задержан в Минске

Люди, которые вышли на акцию, заявили, что среди их друзей, коллег и родственников нет сторонников интеграции. "Я хочу, если аншлюс, уехать. Не хотелось бы, а придется", - сказал один из митингующих. Другой - заявил, что в случае аншлюса присоединится к "партизанскому движению".

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Днем 20 декабря должен был состояться и митинг за интеграцию с Россией, выйти на который призывали организаторы пророссийской акции "Бессмертный полк". Но на акцию в центре Минска на Октябрьской площади никто не пришел.

20 декабря по результатам переговоров в российском Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.

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В чем суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся снова.

Также на Цензор.НЕТ: Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов"

Содержание документов, которые собираются подписывать Путин и Лукашенко, в том числе и тех, которые уже согласованы, неизвестно. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве вплоть до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями. На пресс-конференции 19 декабря Путин сказал, что Россия не готова дотировать экономику Беларуси в полном объеме, а условием льготной цены на газ должно быть создание наднациональных органов в сфере экономики.

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Источник: https://censor.net.ua/p3166644
 
   
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Сябри коронуйте Луку! Зробить з нього сюзерена!
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Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске. ФОТО
протестантов лука назначил или трудовые коллективы выдвинули вместе с профсоюзами?)
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Молодці сябри!!! Але мабуть уже Ви піздно вмикались. Чи з Батьком чи без, але козлорилію Вас уже поглинули...
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сябрів,як виявилось ,лише, біля півтори тисячі,а інші, очевидно,що бЯлоросси)
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Хватит тиражировать этот кремлевский вброс. Или вам за это платят?
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вы,больше горькую не пейте,оке'й
и,сколько там протестантов???
аж,цеЛЬных полторы тышшшы)и,долго эти протесты продлятся?

так,что не обольщайтесь, так называемыми протестами
по-любасу лука дал команду никого не трогать
типа в РБ есть демократия
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Молодцы . Понимают чем всё это для них может кончиться .Сейчас они пока осколок ссср . а могут стать задворками дикой азии
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Громадяни Беларусі, на двох стілцях всидити тяжко.
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Я то думаю с какого хрена пробки вдруг.
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Просят повышения цен. Думаю, правительство пойдет им навстречу.
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Ну что сказать, долбодятел мордовский
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"ничего не ценится так дешево, и не обходится потом так дорого, как свобода".
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Нет более свободного человека, чем я.
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Кремлевская гопота интегрировалась удачно только с Гитлером.Лучшего союзника не было с 1709 года.когда Петька Первый привез на россию 10 000 пруссаков-управленцев дабы холопа рюсскага научить коров доить
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хорошую песенку о россии нашел в ютубе.Росийская гитаристка Джемма Халид поет о дураках россии.Прослушайте,не пожалеете.ПЕСНЯ называется "в ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ на Тверской"
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30 декабря на россии юбилей,25 лет первой зачистки Чечни от американских аккупантов Джохара Дудаева.Вечная Память Герою Чечни!!!
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Нельзя верить:
Клятве наркомана, слезам проститутки и обещаниям *****.

Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 4074
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лукавый цыган нагнал бюджетников чтобы симитировать протест и продаться русне подороже. Но микромордор должен быть поглащен вяликой мордовией. хитрожопость бульбарейха только так и вылечить можно.
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Сябры, формируйте "правительство Вейшнории в изгнании", Нарассея вас проглотит хотя бы потому, что ***** нужны новые "два срока президентского правления", а повторную рокировочку с "дрессированным Медведевым" ампиратор всея Нарассеи уже делать не бу.
Жыве Беларусь !
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Изменят конституцию и будет еще хоть 5 сроков.
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Они уже один раз меняли, теперь поглотят Беларусь (союзное государство у вас там, как-никак), и тогда - канеш, поменяют, и Конституцию, и обнулят ограничения "дважды сидельца в кресле президента" на третий "двухкратный срок".
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Белорусы такие хитрые, всегда вместе то колхозом держаться,то партизанским отрядом,а теперь стадом готовы вернуться в московское стойло Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 5624
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Укр СМИ 1,5 тыс. вышли на митинг, беларуская оппозиция пишет - 3 тыс.
Ото протест, Лукашенко от смеха чуть не умер Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 5782
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Уже был один бессмертный в истории расии. И звали его Кощей. (типа Хло в старости?)
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Почему эти долбодятлы не на работе ?
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удмуртъ. так у них же ночь уже. и работа закончилась.
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Они на работе,КГБ Беларусь им восьмёрки поставит в колхозном журнале вместо палочек. Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 2492
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А у нас на марши тунеядцев и против Лукашенко выходят одни и те же люди. Им некогда работать.
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Я только , что от туда! С Витебска тоже были люди Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 6078
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Ну дык, наскребли для массовки отовсюду.
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и присоединит русня белорашку к колыме.
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полгода назад Сурков (в девичестве Асламбек Дудаев), так и написал сатью, где разъяснил холопам, что Китай нас выкидывает из Сибири, и противостоять ему мы не можем, бо жопу порвет, зато мы захватим Беларусь и Украину. Это план экспансии их Империи на наши земли. Поэтому и метушатся Зе!проданцы, чтобы в туроборежиме землицу украинскую распродать, да в теплую Хайву свалить, и тыцять потом дули оставшимся аборигенам, все просто. "Грабь недограбленное" - их девиз. Пока "Путин" все забесплатно не отобрал.
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Население Украины продолжает сокращаться и это заметно влияет на еврейскую общину в Украине,так как нормальные украинцы (гои) съехали работать в ЕС,а те кто остался или немощные .или хитрее членов еврейской общины.рейской
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Прежде протестов , пуйловских переодетых фсбшников надо из Беларуси выпроводить
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Приплыли тапочки к обрыву .Сколько веревочке не виться ....Любишь кататься , люби и саночки возить . Так вам хробакам бесхребетным и надо . Бойся людей равнодушных , только с их молчаливого согласия совершаются все преступления на земле .
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Всё так и будет продолжаться, пока белорусы не вспомнят, что они литвины.

Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 2878
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