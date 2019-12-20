EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  1352  14
Все про:календарь (32) фото (1309) ГСЧС (2394)

 "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год. ФОТО

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве выпустило календарь на 2020 год с фотографиями столичных спасателей. Тираж ограничен, поэтому купить его нельзя, но обещают провести несколько розыгрышей.

Фото календаря опубликовано на странице столичного управления ГСЧС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, выражаем благодарность нашим поклонникам, которые подхватили нашу идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам"... Однако основные слова благодарности предназначаются нашим пожарным-спасателям! Вы - наши герои", - говорится в сообщении.

На каждый месяц года в календаре сделали черно-белые фотографии со спасателями за работой и отдыхом. На одной из фотографий есть и женщина-пожежниця.

Автор снимков – фотограф Александр Цыбульский.

В комментариях к записи представители ГСЧС отметили, что из-за ограниченного тиража календарь нельзя будет купить, и пообещали провести несколько розыгрышей.

Читайте на Цензор.НЕТ: За неделю в Украине произошло более 1,3 тыс. чрезвычайных происшествий, погибли 54 человека, - ГСЧС

Традиции печатать календари со своими фото положили начало пожарные из Австралии. Календари с их портретами выпускают с 1993 года, полученные средства тратят на благотворительность. Следом за ними идею подхватили пожарные из Германии и Франции.

Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 01
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 02
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 03
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 04
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 05
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 06
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 07
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 08
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 09
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 10
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 11
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 12
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 13
Они спасают жизни, - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год 14

Источник: https://censor.net.ua/p3166630
 
   
 Топ комментарии
 
Ну чому ж?

Як то, щоб самі гарні у світі українські жінки, та народжували негарних чоловіків?
"Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 7428
 показать весь комментарий
 
Ніколи невикористовуйте дешеві подовжувачі для потужніх пристроїв, дякую. Провід має бути не меньше 1.5 квадрата для розетки 16 А
 показать весь комментарий
 
Что не спасатель- то модель. "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 9014 Где они таких понабирали? Это реальные спасатели? "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 3381 "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что не спасатель- то модель. "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 9014 Где они таких понабирали? Это реальные спасатели? "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 3381
 показать весь комментарий
 
 
Ну чому ж?

Як то, щоб самі гарні у світі українські жінки, та народжували негарних чоловіків?

 показать весь комментарий
 
 
він народився всупереч (або через?) "табу"
 показать весь комментарий
 
«Студенти здають залік з анатомії. Юна дівчина тикає указкою в тазову кістку.

-А ось тут був статевий член.

Екзаменатор з іронією: - Дитино, не був, а бував! Це жіночий скелет ...»

 показать весь комментарий
 
Заплатив гроші фотографу і будеш мати цікаві світлини😊
 показать весь комментарий
 
У пожежників дуже гарна робота, але коли коли треба їхати на пожежу хоч звільняйся😟
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи невикористовуйте дешеві подовжувачі для потужніх пристроїв, дякую. Провід має бути не меньше 1.5 квадрата для розетки 16 А
 показать весь комментарий
 
 
Прям как в Америке. Там тоже такие календари делают.
 показать весь комментарий
 
Пожарные тонко намекнули на повышение себе зарплат.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх