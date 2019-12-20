EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  849  2
Все про:дети (3794) Днепропетровщина (1440) порнография (152) порностудия (24) киберполиция (173)

 Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине производителей детского порно, которым детей "поставляли" родители. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили участников преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, в которых создавали детскую порнографию.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к созданию такого контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента - они лично привозили своих детей в порностудии. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников и других личных желаний заказчика.

Смотрите также: Сотрудники киберполиции повторно задержали киевлянина, обвиняемого в организации съемок и распространении детской порнографии. ВИДЕО

Сегодня, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2, проводят одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена ​​на экспертизу.

Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине производителей детского порно, которым детей поставляли родители 01
Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине производителей детского порно, которым детей поставляли родители 02
Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине производителей детского порно, которым детей поставляли родители 03

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/p3166615
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Родителей на бутылку. Пенты, я разрешаю и одобряю.
 показать весь комментарий
 
 
Гранату таким мамашкам в детородный орган и колечко в ноздрю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх