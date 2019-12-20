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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (9549) Киев (18344) налоги (2728)

 Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Схема продажи элитных шуб на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов разоблачена в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", - говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.

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Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ 01
Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ 02
Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166613
 
 
 Топ комментарии
 
Так вот она какая, эпоха без зубожиння...
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Судячи по інтер'єру взяли ларьок на базарі...
В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
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І що? Потрібно стежити за модою, щоби потім у черзі за субсидією на газ, не засміяли!
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Судячи по інтер'єру взяли ларьок на базарі...
В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
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то у вас лайно в інтер'єрах з позолотою та з люстрами з хришталя продають по шаленим ценам...
а в УКРАЇНІ все простіше... та й шуби по 50000 це ж не такі вже і коштовності...
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І що? Потрібно стежити за модою, щоби потім у черзі за субсидією на газ, не засміяли!
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Які шуби італійські? Хто їх купує, народу не має за що хліба купити
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Та ладно...
При Петро народ купував по піввареника
А зараз по півшаурми
Відчуваєте прорив?
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МОЯ тёща сухарики для птичек сушит - давай свой адрес - вышлю чуток!
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Шуби?
Хутряні?
Італійські???
Сдаюсь. Зубожіння вже нема.
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Вот постройте в Киеве шубную фабрику, тогда и налоги требуйте.
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Скучные и не практичные шубы. Лучше парка , или пуховик яркий под зимние кроссы . А в шубе как тетя мотя из ссср ..
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вероятно? это какой то капец - у нас вообще правосудие в Украине есть или осталось только зеленое - это хуже чем при яныке - чистый грабеж юридический - таким способом можно отнять все и у любого - а может с людей на улице шубу снять и сказать, шо она не расстоможенная - вероятно)))))
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народ - не важно - сегодгя шубя - завтра шо то другое - это прецедент - я такого беспредела уже давно не помню - это просто за гранью
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И ГДЕ же вот ЭТО (см. картинку) считается ШЫКОМ?

Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8078
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