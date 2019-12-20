 Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", - говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.

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