 Итальянские шубы на сумму более 50 млн грн без уплаты налогов продавали в Киеве, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Под процессуальным руководством ГПУ налоговой милицией была пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", - говорится в сообщении.
В ходе обыска были изъяты шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Также в суд подано ходатайство об аресте изъятого.
Проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств совершенного правонарушения.
В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
а в УКРАЇНІ все простіше... та й шуби по 50000 це ж не такі вже і коштовності...
При Петро народ купував по піввареника
А зараз по півшаурми
Відчуваєте прорив?
Хутряні?
Італійські???
Сдаюсь. Зубожіння вже нема.